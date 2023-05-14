Зеленский заявил об отсутствии у Киева сил и оружия для ударов по РФ

Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления. Об этом 13 мая заявил в Берлине президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в ФРГ с официальным визитом.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он возможным занять часть российской территории для усиления переговорной позиции, Зеленский привел отрицательный аргумент.

«Мы не атакуем территорию России. <...> На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать», — заявил президент Украины на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По мнению украинского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «почти готовы к успеху» и продолжают готовиться к проведению контрнаступления. Однако он допускает, что в случае провала Украина и еще несколько стран задумаются о необходимости начала мирных переговоров.

Ранее, 14 мая, портал Business Insider со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе, генерала Бена Ходжеса написал, что анонсированное контрнаступление ВСУ может быть провальным из-за сильного давления на Киев со стороны Вашингтона.

Кроме того, 13 мая, украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Военный отметил, что несмотря на все разговоры, на деле Украина пытается противостоять мощной стране с сильной экономикой и «имеет дело с великой российской армией».

В тот же день командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ активизировались на отдельных участках фронта. При этом он заверил, что ситуация в районах, где работает спецназ, полностью контролируется. Уточнялось, что речь идет об участке от Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) до Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

11 мая украинский лидер заявлял, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В свою очередь депутат Госдумы Олег Савченко порекомендовал Зеленскому поскорее соглашаться на переговоры, поскольку это более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.