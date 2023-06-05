Instagram разблокировал аккаунт Кеннеди-младшего перед выборами президента США

Cоциальная сеть Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) разблокировала аккаунт Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Страница политика вновь стала активной перед выборами главы Белого дома — Кеннеди-младший является одним из кандидатов на этот пост.

Как 5 июня сообщает газета The Washington Post, представители платформы решили разблокировать профиль после того, как Кеннеди официально стал кандидатом на пост президента США.

Instagram удалил аккаунт Роберта Кеннеди-младшего в феврале 2021 года из-за того, что политик неоднократно публиковал спорные заявления о коронавирусе и вакцинах.

Роберт Кеннеди-младший, сын покойного бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, неоднократно выступал против противовирусных препаратов и вакцин. Кроме того, он лоббировал в конгрессе положение, согласно которому родители могли не выполнять требования правительства о вакцинации детей.