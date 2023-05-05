Ковидно было: ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса

ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19, но, несмотря на это, ситуация с заболеваемостью остается напряженной во многих странах, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что продолжат держать эпидемическую ситуацию на контроле . При этом опрошенные «Известиям» эксперты считают, что в мировых масштабах все страны будут постоянно соприкасаться с этим патогеном, поэтому снимать ограничительные меры до конца не станут. Вирусологи советуют не терять бдительность — вирус мутирует, приобретает новые свойства, и говорить о победе над ним слишком рано.

Потеря статуса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации и отменила статус пандемии COVID-19 . Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале организации. По его словам, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по коронавирусу предложил ему отменить статус ЧС в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC).

— Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии , — заявил глава всемирной организации.

Справка «Известий» Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. Ситуация с COVID-19, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, официально была объявлена чрезвычайной в области здравоохранения на международном уровне 30 января 2020-го. Статус пандемии ЧС получила 11 марта того же года. По данным портала ВОЗ на 3 мая, за все время было зарегистрировано 765 222 932 случаев заболевания, умерло 6 921 614 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отмена этого статуса сейчас связана с желанием ВОЗ вернуться к более строгим правилам признания инфекций пандемиями , рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков. Перед тем как была объявлена пандемия свиного гриппа в 2009 году, в ВОЗ изменили критерии . До этого нужен был гораздо больший охват разных стран одной инфекцией, заявил ученый.

— Похоже, что теперь они опять меняют собственные правила не понятно зачем. Коронавирус перестал быть такой уж серьезной угрозой еще в 2021 году. Однако его распространенность никуда не ушла. Он до сих пор присутствует в популяции, бывают волны . Это вызывает беспокойство, так как изучая его мы видим, что он не сезонный и не затухающий. Поэтому решение выглядит поспешным ,— рассказал он.

При этом, по его словам, ВОЗ не изменяет политику, связанную с беспрецедентными мерами, принимаемыми во всем мире против COVID-19 . Более того, организация всегда будет обладать теми полномочиями, которые она получили в период пандемии.

— ВОЗ — это руководящий орган для минздравов входящих в него стран. Они обязаны руководствоваться принципами, которые все участники договорились соблюдать . Режим особого обеспечения борьбы с инфекцией будет не только во время пандемии, но и после нее. То есть пандемии можно отменить, а режим останется , — уверен Михаил Болков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На контроле Роспотребнадзора

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию по недопущению распространения COVID-19 , сообщили в ведомстве. В РФ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса, а также меры по своевременному выявлению заболевших . Ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения вирусом и постоянный мониторинг эпидситуации.

— Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран — напряженной. Вирус продолжает мутировать . Так, в Индии зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания новым вариантом «Арктур». Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Одновременно со снижением заболеваемости SARS-CoV-2 во многих странах сократились объемы тестирования и генетического секвенирования , в некоторых государствах отсутствуют свежие данные по текущей эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом, подчеркнули в ведомстве.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в связи со стабилизацией эпидемического процесса по COVID-19 в России принял решение об отмене ряда ограничительных положений, содержащихся в различных документах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не терять бдительность

В целом от смены статуса эпидемии и его названия ничего не зависит , подчеркнул ведущий научный сотрудник ИППИ РАН Александр Соколов. Инфекция по прежнему опасна для людей, продолжает мутировать, и терять бдительность ни в коме случае нельзя .

— Какую вывеску не используй, суть не меняется. Теперь это постоянно действующая болезнь. Пандемией можно считать какие-то значительные волны, но сейчас мы болеем все время. Не важно, замечаем или нет. Последняя волна была в январе-феврале-марте . Называть ее пандемией или нет, не важно. В мировых масштабах все будут постоянно соприкасаться с этим вирусом. И у кого падает иммунитет, тот опять переболеет. Легко или тяжело. Теперь это постоянное заболевание, как ротовирус. Мы с этим живем и будем также жить с коронавирусом, — подчеркнул ученый.

Сейчас решение ВОЗ сильно ничего не изменит. Просто будет еще меньше внимания к диагностике COVID-19 и цифры будут уменьшаться еще сильнее, заявил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Не только за счет снижения заболеваемости, но и за счет снижения уровня диагностики .

— Мы видим, что пандемия шла волнами. И природа этих волн связана с появлением новых вариантов вируса. Изменялась летальность, способность вируса убивать. В начале она была порядка 10%, а сейчас мы имеем 0,35% . По-видимому, волны появлялись в связи с появлением нового варианта, падали, и вирус постепенно снизил свою патогенность,— разъяснил ученый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Анатолий Альтштейн отметил, что пандемий такого уровня не было на протяжении 100 лет .