Ковидно было: ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса
ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19, но, несмотря на это, ситуация с заболеваемостью остается напряженной во многих странах, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что продолжат держать эпидемическую ситуацию на контроле. При этом опрошенные «Известиям» эксперты считают, что в мировых масштабах все страны будут постоянно соприкасаться с этим патогеном, поэтому снимать ограничительные меры до конца не станут. Вирусологи советуют не терять бдительность — вирус мутирует, приобретает новые свойства, и говорить о победе над ним слишком рано.
Потеря статуса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации и отменила статус пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале организации. По его словам, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по коронавирусу предложил ему отменить статус ЧС в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC).
— Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии, — заявил глава всемирной организации.
Отмена этого статуса сейчас связана с желанием ВОЗ вернуться к более строгим правилам признания инфекций пандемиями, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков. Перед тем как была объявлена пандемия свиного гриппа в 2009 году, в ВОЗ изменили критерии. До этого нужен был гораздо больший охват разных стран одной инфекцией, заявил ученый.
— Похоже, что теперь они опять меняют собственные правила не понятно зачем. Коронавирус перестал быть такой уж серьезной угрозой еще в 2021 году. Однако его распространенность никуда не ушла. Он до сих пор присутствует в популяции, бывают волны. Это вызывает беспокойство, так как изучая его мы видим, что он не сезонный и не затухающий. Поэтому решение выглядит поспешным,— рассказал он.
При этом, по его словам, ВОЗ не изменяет политику, связанную с беспрецедентными мерами, принимаемыми во всем мире против COVID-19. Более того, организация всегда будет обладать теми полномочиями, которые она получили в период пандемии.
— ВОЗ — это руководящий орган для минздравов входящих в него стран. Они обязаны руководствоваться принципами, которые все участники договорились соблюдать. Режим особого обеспечения борьбы с инфекцией будет не только во время пандемии, но и после нее. То есть пандемии можно отменить, а режим останется, — уверен Михаил Болков.
На контроле Роспотребнадзора
Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию по недопущению распространения COVID-19, сообщили в ведомстве. В РФ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса, а также меры по своевременному выявлению заболевших. Ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения вирусом и постоянный мониторинг эпидситуации.
— Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран — напряженной. Вирус продолжает мутировать. Так, в Индии зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания новым вариантом «Арктур». Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Одновременно со снижением заболеваемости SARS-CoV-2 во многих странах сократились объемы тестирования и генетического секвенирования, в некоторых государствах отсутствуют свежие данные по текущей эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом, подчеркнули в ведомстве.
Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в связи со стабилизацией эпидемического процесса по COVID-19 в России принял решение об отмене ряда ограничительных положений, содержащихся в различных документах.
Не терять бдительность
В целом от смены статуса эпидемии и его названия ничего не зависит, подчеркнул ведущий научный сотрудник ИППИ РАН Александр Соколов. Инфекция по прежнему опасна для людей, продолжает мутировать, и терять бдительность ни в коме случае нельзя.
— Какую вывеску не используй, суть не меняется. Теперь это постоянно действующая болезнь. Пандемией можно считать какие-то значительные волны, но сейчас мы болеем все время. Не важно, замечаем или нет. Последняя волна была в январе-феврале-марте. Называть ее пандемией или нет, не важно. В мировых масштабах все будут постоянно соприкасаться с этим вирусом. И у кого падает иммунитет, тот опять переболеет. Легко или тяжело. Теперь это постоянное заболевание, как ротовирус. Мы с этим живем и будем также жить с коронавирусом, — подчеркнул ученый.
Сейчас решение ВОЗ сильно ничего не изменит. Просто будет еще меньше внимания к диагностике COVID-19 и цифры будут уменьшаться еще сильнее, заявил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Не только за счет снижения заболеваемости, но и за счет снижения уровня диагностики.
— Мы видим, что пандемия шла волнами. И природа этих волн связана с появлением новых вариантов вируса. Изменялась летальность, способность вируса убивать. В начале она была порядка 10%, а сейчас мы имеем 0,35%. По-видимому, волны появлялись в связи с появлением нового варианта, падали, и вирус постепенно снизил свою патогенность,— разъяснил ученый.
Анатолий Альтштейн отметил, что пандемий такого уровня не было на протяжении 100 лет.
Ранее ВОЗ сообщала, что в мире с 3 по 30 апреля коронавирусом заразились почти 2,8 млн человек, более 17 тыс. умерли. Там подчеркнули, что число летальных исходов сократилось на 30% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.