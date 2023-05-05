 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
Генерал ВСУ рассказал о недовольстве военных действиями Зеленского
Общество
В РАН назвали поспешным решение ВОЗ отменить статус пандемии COVID-19
Общество
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы
Мир
В Киеве звучат сирены воздушной тревоги
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Здоровье
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
Армия
Военный эксперт назвал чувствительным ударом для ВСУ уничтожение моста у Часова Яра
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Мир
МИД Польши вызвал посла России и передал ноту протеста
/

Ковидно было: ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса

Насколько своевременно такое решение и чего ждать от вируса в будущем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19, но, несмотря на это, ситуация с заболеваемостью остается напряженной во многих странах, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что продолжат держать эпидемическую ситуацию на контроле. При этом опрошенные «Известиям» эксперты считают, что в мировых масштабах все страны будут постоянно соприкасаться с этим патогеном, поэтому снимать ограничительные меры до конца не станут. Вирусологи советуют не терять бдительность — вирус мутирует, приобретает новые свойства, и говорить о победе над ним слишком рано.

Потеря статуса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации и отменила статус пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале организации. По его словам, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по коронавирусу предложил ему отменить статус ЧС в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC).

Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии, — заявил глава всемирной организации.

Справка «Известий»

Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.

Ситуация с COVID-19, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, официально была объявлена чрезвычайной в области здравоохранения на международном уровне 30 января 2020-го. Статус пандемии ЧС получила 11 марта того же года.

По данным портала ВОЗ на 3 мая, за все время было зарегистрировано 765 222 932 случаев заболевания, умерло 6 921 614 человек

ковид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отмена этого статуса сейчас связана с желанием ВОЗ вернуться к более строгим правилам признания инфекций пандемиями, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков. Перед тем как была объявлена пандемия свиного гриппа в 2009 году, в ВОЗ изменили критерии. До этого нужен был гораздо больший охват разных стран одной инфекцией, заявил ученый.

— Похоже, что теперь они опять меняют собственные правила не понятно зачем. Коронавирус перестал быть такой уж серьезной угрозой еще в 2021 году. Однако его распространенность никуда не ушла. Он до сих пор присутствует в популяции, бывают волны. Это вызывает беспокойство, так как изучая его мы видим, что он не сезонный и не затухающий. Поэтому решение выглядит поспешным,— рассказал он.

Штамм есть сил: насколько «Спутник V» будет эффективен против «Арктура»
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об условиях обновления состава вакцины

При этом, по его словам, ВОЗ не изменяет политику, связанную с беспрецедентными мерами, принимаемыми во всем мире против COVID-19. Более того, организация всегда будет обладать теми полномочиями, которые она получили в период пандемии.

ВОЗ — это руководящий орган для минздравов входящих в него стран. Они обязаны руководствоваться принципами, которые все участники договорились соблюдать. Режим особого обеспечения борьбы с инфекцией будет не только во время пандемии, но и после нее. То есть пандемии можно отменить, а режим останется, — уверен Михаил Болков.

ковид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На контроле Роспотребнадзора

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию по недопущению распространения COVID-19, сообщили в ведомстве. В РФ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса, а также меры по своевременному выявлению заболевших. Ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения вирусом и постоянный мониторинг эпидситуации.

Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран — напряженной. Вирус продолжает мутировать. Так, в Индии зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания новым вариантом «Арктур». Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Дошло дело: число компаний МСП достигло допандемийных значений
С чем это связано и как влияет на рекордно низкую безработицу

Одновременно со снижением заболеваемости SARS-CoV-2 во многих странах сократились объемы тестирования и генетического секвенирования, в некоторых государствах отсутствуют свежие данные по текущей эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом, подчеркнули в ведомстве.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в связи со стабилизацией эпидемического процесса по COVID-19 в России принял решение об отмене ряда ограничительных положений, содержащихся в различных документах.

скорая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не терять бдительность

В целом от смены статуса эпидемии и его названия ничего не зависит, подчеркнул ведущий научный сотрудник ИППИ РАН Александр Соколов. Инфекция по прежнему опасна для людей, продолжает мутировать, и терять бдительность ни в коме случае нельзя.

— Какую вывеску не используй, суть не меняется. Теперь это постоянно действующая болезнь. Пандемией можно считать какие-то значительные волны, но сейчас мы болеем все время. Не важно, замечаем или нет. Последняя волна была в январе-феврале-марте. Называть ее пандемией или нет, не важно. В мировых масштабах все будут постоянно соприкасаться с этим вирусом. И у кого падает иммунитет, тот опять переболеет. Легко или тяжело. Теперь это постоянное заболевание, как ротовирус. Мы с этим живем и будем также жить с коронавирусом, — подчеркнул ученый.

Сейчас решение ВОЗ сильно ничего не изменит. Просто будет еще меньше внимания к диагностике COVID-19 и цифры будут уменьшаться еще сильнее, заявил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Не только за счет снижения заболеваемости, но и за счет снижения уровня диагностики.

— Мы видим, что пандемия шла волнами. И природа этих волн связана с появлением новых вариантов вируса. Изменялась летальность, способность вируса убивать. В начале она была порядка 10%, а сейчас мы имеем 0,35%. По-видимому, волны появлялись в связи с появлением нового варианта, падали, и вирус постепенно снизил свою патогенность,— разъяснил ученый.

анализы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Анатолий Альтштейн отметил, что пандемий такого уровня не было на протяжении 100 лет.

Ранее ВОЗ сообщала, что в мире с 3 по 30 апреля коронавирусом заразились почти 2,8 млн человек, более 17 тыс. умерли. Там подчеркнули, что число летальных исходов сократилось на 30% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023