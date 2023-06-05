Трое в гонке: у республиканцев начался бум президентских кампаний

На этой неделе список баллотировавшихся в президенты США от Республиканской партии может пополниться тремя новыми кандидатами. Ожидается, что 6 июня в гонку вступит экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, а следом за ним о своей кампании объявит бывший вице-президент США Майк Пенс, причем сделает он это в свой 64-й день рождения — 7 июня. Тогда же о выдвижении может заявить и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Впрочем, ни у одного из них нет реальных шансов на республиканских праймериз, так как фаворитами по-прежнему остаются экс-президент Дональд Трамп и глава Флориды Рон Десантис, заявили в экспертном сообществе. Подробнее о новых кандидатах, а также о причинах резкого всплеска числа заявок среди «красных» — в материале «Известий».

Новые-старые лица

Список кандидатов на 2024 год от Республиканской партии и так растет как на дрожжах, а после того как к гонке подключился главный соперник экс-президента США Дональда Трампа губернатор Флориды Рон Десантис, перечень рискует ускорить свое расширение. Дело в том, что уже на этой неделе официально баллотироваться могут сразу три политика.

Начнет этот тренд бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Как сообщает Axios, о начале своей кампании бывший глава штата намерен объявить в Нью-Гэмпшире в 18:30 по местному времени 6 июня (01:30 7 июня мск).

Стоит отметить, что Кристи уже пробовал свои силы на президентских праймериз в 2016 году, однако выбыл из гонки после как раз таки выборов в Нью-Гэмпшире. Несмотря на проигрыш Трампу, губернатор поддержал его, после чего будущий 45-й глава Белого дома и Кристи стали союзниками. Однако со временем глава штата изменил свою позицию и стал одним из ярых критиков Трампа.

Вслед за ним объявление о своем выдвижении, как ожидается, сделает бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, причем в свой 64-й день рождения 7 июня. По информации NBC News, тогда он опубликует предвыборное видео и выступит с речью в городе Де-Мойн, штат Айова.

Как и Кристи, Пенс раньше был соратником Трампа, однако после штурма Капитолия 6 января в 2021-м вице-глава государства осудил действия своего начальника. Кроме того, Пенс посетил инаугурацию Джо Байдена. Когда же Дональд Трамп в ноябре 2022-го объявил о том, что вновь испытает удачу на выборах 2024 года, Пенс назвал его «не лучшим кандидатом» на эту роль, а также намекнул на планы по собственному выдвижению.

«Я думаю, что пришло время для нового руководства в этой стране, которое объединит нас вокруг наших самых высоких идеалов», — сказал он тогда в эфире CNN.

Третьим, кто может официально баллотироваться на этой неделе, значится губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Планируется, что он сделает заявление в городе Фарго также 7 июня. Как отметила политический консультант-республиканец Жанетт Хоффман, у него мало шансов на выборах, однако он может понравиться тем избирателям, кто «устал от хаоса» Трампа.

Бум кампаний

Количество кандидатов-республиканцев постоянно растет, к настоящему моменту официально подали документы на участие в выборах уже шесть человек. Первым о своей президентской кампании объявил Трамп, далее последовали заявки экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернатора Арканзаса Асы Хатчинсона, сенатора от Южной Каролины Тима Скотта и губернатора Флориды Рона Десантиса.

Для сравнения, в демократическом блоке баллотировались пока лишь трое: писательница Марианна Уильямсон, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший, а также действующий глава государства Джо Байден.

При этом у кандидатов-республиканцев, которые могут объявить о своем выдвижении на этой неделе, нет шансов выиграть праймериз, уверен профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

— Ни у одного из трех кандидатов нет серьезных шансов на победу в номинации от Республиканской партии, которую почти наверняка получит либо Дональд Трамп, либо Рон Десантис. Трамп и Десантис обладают гораздо большей узнаваемостью, чем другие. Сторонники экс-президента ненавидят Пенса как человека, который, как утверждалось, отказался выступить на стороне Трампа 6 января 2021 года, — отметил он.

Кристи же когда-то был сторонником Трампа, а теперь стал соперником, так что немногие поддерживающие экс-президента, которые, к слову, сейчас составляют большинство в Республиканской партии, будут ему рады. Кроме того, у Криса Кристи не так много достижений на посту губернатора Нью-Джерси, как, к примеру, у того же Десантиса во Флориде, подчеркнул эксперт. Что же касается Дуга Бергама, он практически неизвестен за пределами своего штата, так что ему будет трудно выделиться на переполненном поле кандидатов, добавил он.

Программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов также признал, что позиции у обоих губернаторов — бывшего и действующего — достаточно слабые, так что непонятно, за счет чего они собираются «оттягивать голоса» у Трампа. При этом у Пенса, по его словам, ситуация более выигрышная.

— Он был вице-президентом США, а у вице-президентов и президентов по определению хорошие стартовые позиции, — пояснил эксперт. — Пенс сразу жестко осудил штурм Капитолия, из-за чего, кстати, у демократов нет к нему особых претензий. Он неплохо выглядит как кандидат, но явно не одолеет Трампа на праймериз. Он не особо яркий политик. Трамп создает эпатаж, умеет говорить и знает, о чем он говорит. Пенс же на его фоне как в свое время Байден на фоне [44-го президента Барака] Обамы: всем понятно, что адекватный, но недотягивает.

Как бы то ни было, количество республиканцев, желающих принять участие в гонке 2024 года, стремительно растет, что может быть связано с юридическими проблемами Трампа, а также периодически снижающейся популярностью из-за его «неустойчивого поведения и риторики», предположил профессор Саид Хан. Напомним, что экс-глава Белого дома фигурирует в нескольких расследованиях, а также в начале апреля ему предъявили уголовное обвинение.

— Маловероятно, что демократы последуют этому примеру, поскольку не принято бросать вызов действующему президенту от той же партии, особенно тому, у кого неплохой рейтинг одобрения, как у Байдена, — добавил американский эксперт.

Программный координатор РСМД Константин Суховерхов объяснил «бум» заявок на участие в выборах 2024 года тем, что для этого настало время. Он подчеркнул, что если кто-то хочет баллотироваться, то к январю у него уже должен быть «какой-то план, штаб и средства, чтобы начать действовать».

— Так что у людей, которые сейчас заявляют о своем участии, потенциально полгода на сбор средств для старта. Сейчас за лето и осень все, кто еще размышляет, должны определиться, баллотируются они или нет. Потому что дальше начинаются предварительные выборы, — напомнил эксперт.

Весь 2024 год начиная с января будет проходить в кокусах и праймериз, которые закончатся летом. Потом в августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре. Дальше уже непосредственно начнутся их президентские кампании в рамках всеобщих выборов и дебаты, а всё это завершится голосованием в ноябре 2024-го, заключил Константин Суховерхов.