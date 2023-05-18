Пол деятельности: как политика губернатора Флориды влияет на его предвыборные планы

Губернатор Флориды Рон Десантис к концу мая должен официально объявить о своем участии в гонке за пост президента США 2024 года . Однако впереди его будут ждать республиканские праймериз, на которых предстоит одолеть своего главного соперника — бывшего главу государства Дональда Трампа. Впрочем, шансы у него невелики , считают отпрошенные «Известиями» американские эксперты, в основном из-за проводимой им консервативной политики в штате, а также малой известности на национальном уровне . Об этом свидетельствуют и последние опросы, по которым рейтинг губернатора Флориды постоянно снижается. Зато если Десантису все же удастся получить номинацию от республиканцев, его ждет напряженная борьба с действующим президентом США Джо Байденом, в которой глава штата даже может победить .

Конец ожиданий

Слухи об активной подготовке президентской кампании Десантиса появились еще в феврале и с тех пор не утихали, несмотря на то, что официально губернатор Флориды ничего по этому поводу не заявлял. По информации источников Reuters, политик подаст документы на участие в гонке уже 25 мая, а официально о старте кампании будет объявлено 29-го числа .

Ярким «звоночком» в этой истории стало решение законодательного собрания Флориды. В конце апреля оно утвердило поправки, позволяющие губернатору баллотироваться на пост главы государства или вице-президента США, не покидая свою нынешнюю должность . До этого законодательство штата обязывало политика уйти в отставку, если тот официально решил избираться на более высокий пост.

Однако грандиозные планы могут разбиться о консервативную политику, которую сейчас проводит Десантис, особенно в отношении абортов, а также вопросов гендера и смены пола . К слову, 17 мая глава штата одобрил несколько законопроектов, в том числе, направленных против смены пола среди несовершеннолетних «Let Kids Be Kids» («позвольте детям быть детьми»). Так, один из подписанных документов запрещает лицам до 18 лет проходить такие операции или принимать гормональные препараты, направленные на изменение половых признаков.

Рон Десантис подписывает законопроекты палаты представителей штата после пресс-конференции в Кембриджской христианской школе в Тампе, Флорида, США, 17 мая 2023 года Фото: REUTERS/Octavio Jones

« Это решение навсегда поставит вне закона нанесение увечий несовершеннолетним , а также запретит хирургические процедуры и экспериментальные блокаторы полового созревания для несовершеннолетних», — подчеркнул Десантис.

Следующий документ, одобренный губернатором, гарантирует, что учащиеся и учителя Флориды не будут вынуждены «использовать местоимения, не основанные на биологическом поле». К тому же, законодательно запрещается преподавание среди школьников до 8 класса уроков на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности .

Помимо этого, в середине апреля Десантис подписал закон «О защите сердцебиения», согласно которому запрещается проведение аборта после шестой недели беременности . Как отметили в пресс-службе политика, эти меры приняты «для защиты ценности человеческой жизни».

Снижение поддержки

После того, как Десантис официально баллотируется, ему придется бороться за номинацию от Республиканской партии в основном с Дональдом Трампом , которому в 2020-м не удалось остаться в Белом доме. Несмотря на множество скандалов, расследований, а также уголовное обвинение, которое предъявили бывшему американскому лидеру в начале апреля, его рейтинг только растет. А вот поддержка губернатора , судя по данным RealClear Politics, в последнее время неуклонно снижается .

Дональд Трамп и Рон Десантис во время церемонии подписания указа о снижении цен на лекарства в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра в Вашингтоне, США, 24 июля 2020 года Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

— Сейчас Десантис значительно проигрывает Трампу , если судить по опросам, касающимся республиканцев, которые либо официально баллотировались, либо остаются потенциальными кандидатами, — отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан. — Возможно, дела у Десантиса идут лучше, чем у бывшего губернатора Южной Каролины, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли (официально выдвинулась. — «Известия») или бывшего вице-президента Майка Пенса (еще не объявлял о старте кампании. — «Известия»), у которых достаточно низкий рейтинг среди населения. Однако Трамп пользуется почти вдвое большей поддержкой, чем Десантис.

По словам эксперта, его позиции ухудшились из-за политики, которую он в последнее время проводит во Флориде. В частности, речь идет о противостоянии губернатора с корпорацией Walt Disney World — крупнейшим налогоплательщиком штата. Тематический парк с момента основания обладал правом самоуправления, но в феврале Десантис решил лишить компанию автономии и особых привилегий, которыми та обладала. Поводом стал тот факт, что компания вразрез с законодательством Флориды поддержала обсуждение гендерной идентичности с детьми .

Спустя месяц губернатор подписал закон, запрещающий разговоры на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности в детских садах и начальных школах. После этого Disney подала в суд на Десантиса, обвинив главу Флориды в нарушении первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова.

— Помимо своей политики, Десантис сталкивается с проблемой низкой личной привлекательности. Его критики считают, что ему не хватает харизмы , его обвиняют в мстительности, а также в том, что он действует как авторитарная фигура, злоупотребляющая властью, — добавил Саид Хан.

Рон Десантис Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ronen Tivony

Однако, по мнению главного редактора журнала CovertAction Джереми Кузмарова, губернатор Флориды все же пользуется поддержкой части республиканцев, особенно тех, кто устал от Трампа и хочет видеть «кого-то помоложе».

— Во Флориде он сделал себе имя как борец против введения нетрадиционных школьных программ, — подчеркнул собеседник «Известий». — Проблема в том, что у него нет опыта управления на федеральном уровне . Кроме того, он меняет свою позицию по внешнеполитическим вопросам, к примеру, по Украине : если раньше он ставил под сомнение необходимость поддержки Киева, то теперь твердо придерживается курса властей США.

Шансы на выборах

Несмотря на то, что долгое время Десантис «держал в напряжении» фаворита республиканской гонки, в настоящее время у него практически нет шансов одолеть 45-го президента США на праймериз, уверены американские эксперты.

— У Десантиса мало шансов против Трампа, чье лидерство среди избирателей-республиканцев продолжает расти. Но если Трампу каким-то образом помешают принять участие в гонке те или иные потрясения или скандалы, и Десантис все же выиграет номинацию, неясно, сможет ли он провести жизнеспособную кампанию против действующего президента Джо Байдена , — отметил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. — Я не вижу у него никаких шансов на выборах 2024 года.

Студенческий протест у кампуса Майами-Дейд-колледжа Вольфсона против закона, подписанным губернатором Роном Десантисом, о запрете классных занятий по гендерной идентичности и сексуальной ориентации во всех классах государственных школ, 21 апреля 2023 года Фото: REUTERS/Marco Bello

По его словам, 45-й глава государства хотя бы «колоритная личность», а вот «антитрансгендерные и женоненавистнические взгляды» Десантиса делают его менее привлекательным для избирателей, нежели Трампа.

При этом главред CovertAction Джереми Кузмаров считает, что у губернатора Флориды все еще остается надежда победить на республиканских праймериз, так как Трамп — неоднозначная фигура. Он погряз в юридических проблемах , которые оттолкнули от него значительную часть американской общественности и многих в самой партии.

— Если Десантис займет более традиционные позиции республиканской политики, у него могут быть шансы выиграть праймериз , если только не появится лучший кандидат в противовес Трампу. Десантис также потенциально может выиграть всеобщие выборы, если Джо Байден победит на праймериз Демократической партии. Байден стар, он неэффективно управлял страной, не сумев обуздать инфляцию и втянув США в конфликт на Украине, одновременно угрожая ядерной войной России и Китаю , — предположил он.

Если губернатор Флориды одержит верх над Трампом, ему, по всей видимости, предстоит напряженная борьба с действующим главой государства. При этом Десантис вполне может заручиться поддержкой независимых избирателей, которые, к примеру, не были склонны голосовать за Дональда Трампа, считает Саид Хан. Впрочем, трудно предсказать, уменьшится ли эта поддержка, когда он станет более известным на национальном уровне, подытожил эксперт.

Джо Байден и Рон Десантис Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Adam Schultz