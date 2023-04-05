Час в суде: в чем обвиняют Трампа и почему его отпустили

Суд Манхэттена официально предъявил экс-президенту США Дональду Трампу уголовное обвинение. Все 34 пункта касаются фальсификаций деловых документов , цель которых, по версии следствия, скрыть взятки трем лицам — они могли подпортить репутацию миллиардера во время его президентской кампании в 2016 году. Если Трампа признают виновным, ему может грозить до четырех лет по каждому из пунктов, однако уголовная статья не подразумевает обязательного тюремного заключения . Вместе с тем этот судебный процесс оказал лишь положительное влияние на рейтинг экс-главы Белого дома, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Это сыграло на руку его президентской кампании на 2024 год и увеличило отрыв от главного соперника на праймериз — губернатора Флориды Рона Десантиса, который, в отличие от Трампа, до сих пор не объявил о планах баллотироваться.

«Вау, они собираются арестовать меня»

4 апреля стало историческим днем в Соединенных Штатах, ведь впервые бывший или действующий президент предстал перед уголовным судом . Соответствующее решение в отношении экс-главы Белого дома еще в конце прошлой недели вынесли присяжные, при этом не раскрывая общественности сути обвинительного заключения.

Сам же Дональд Трамп решил не прятаться и прибыл в Нью-Йорк накануне судебного заседания из штата Флорида , где находится его резиденция Мар-а-Лаго (фигурирующая в деле о «секретных документах»). Ночь он провел в небоскребе Trump Tower, в то время как прокуратура продолжала активную подготовку к суду. Так, в СМИ появилась информация, что офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в уголовные .

В назначенный день икс обстановка была мало похожа на спокойную. Еще за несколько часов до заседания, которое было назначено на 14:15 по местному времени (21:15 мск), у суда на митинг начали собираться сторонники и противники Дональда Трампа . Предвидя риск возможных протестов, власти города направили 35 тыс. сотрудников полиции охранять правопорядок во время слушания. Там же собрались и журналисты, которым, к слову, не разрешили вести трансляцию заседания. Лишь пяти фотографам было позволено снять политика и зал суда до начала процесса.

Примерно в 13:30 по Нью-Йорку СМИ взорвались громкими заявлениями Трампа .

«Направляюсь в Нижний Манхэттен в здание суда. Это кажется таким сюрреалистичным — вау, они собираются арестовать меня . Не верится, что это происходит в Америке», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как объяснил «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, всё это обычная процедура. Согласно правилам, у Трампа должны были снять отпечатки, а также могли сделать фотографию и взять мазок для получения образца ДНК . По словам источников NBC, фото делать не стали. После этого 45-й президент предстал перед судьей, который зачитал обвинения против него, указанные в заключении. У обвиняемого есть возможность признать или не признать свою вину. Как подчеркнули американские СМИ, экс-президент США заявил, что невиновен .

По словам Хана, адвокаты Трампа наверняка попытались оспорить обвинения, но судья отклонил запрос.

— Затем судья устанавливает залог. Скорее всего, Трампа выпустили под подписку о невыезде, но, вероятно, ему придется заплатить залог и сдать паспорт . Затем судья проконсультировался с прокурором и стороной защиты, чтобы установить график явки в суд на следующие несколько месяцев, — предположил он.

Обвинение Трампа

Ожидалось, что прежде чем начнется заседание, экс-президент сделает какое-нибудь громкое заявление, однако Дональд Трамп вошел в зал суда на 15-м этаже, не сказав ни слова прессе . Бывший директор по связям с общественностью Белого дома при администрации Трампа Алисса Фара Гриффин в разговоре с CNN назвала это примечательным. Вероятно, Трамп увидел, что дело заходит дальше, чем он ожидал, допустила она.

Согласно опубликованному документу, все 34 пункта обвинительного заключения обозначены как «фальсификация деловой документации первой степени», что является нарушением ст. 175 уголовного законодательства штата Нью-Йорк . Ложные деловые записи делали для того, чтобы скрыть выплату взятки порноактрисе Сторми Дэниелс, а также модели Playboy Карен Макдугал — они не должны были рассказывать общественности о своей связи с Трампом, у которого на тот момент (в 2016 году) была в самом разгаре президентская кампания. Также, по словам прокуратуры, дружественная Трампу компания дала взятку швейцару, работавшему в Trump Tower, который утверждал, что миллиардер стал отцом внебрачного ребенка.

Как объяснили в The Washington Post, Трампу может грозить до четырех лет по каждому пункту , однако эта статья не предусматривает в обязательном порядке тюремное заключение, даже если экс-президент всё же будет признан виновным.

В общей сложности бывший американский лидер пробыл в зале суда чуть меньше часа , зайдя в него в 14:28 и покинув в 15:25 по местному времени (21:28 и 22:25 мск). При этом, уходя, он вновь не проронил ни слова, лишь молча покинул здание, сел в свой кортеж и уехал . Следующее заседание состоится в Нью-Йорке 4 декабря, а рассмотрение по существу может начаться лишь в январе 2024-го.

Рост популярности

Нынешний судебный процесс, как ни странно, оказал положительный эффект на рейтинг главного республиканского кандидата в президенты на 2024 год .

— Это может принести пользу его президентской кампании, так как он сумеет выставить себя жертвой коррумпированных прокуроров и «глубинного государства», которые затеяли против него политическую вендетту , — отметил главный редактор журнала CovertAction Джереми Кузмаров. — В течение многих лет Трамп сталкивался с обвинениями, направленными против него, и попытками привлечь его к ответственности за то, чего он не делал (например, за сотрудничество с Москвой).

По словам профессора Хана, сейчас создается впечатление, что поддержка Трампа выросла, как и его положение, по сравнению с другими кандидатами от Республиканской партии.

— Хотя он по-прежнему очень популярен среди республиканской базы, Трамп потерял поддержку независимых избирателей. Возможно, это не имеет значения на республиканских праймериз, однако окажет решающее влияние на всеобщих выборах, особенно если он хочет, чтобы у него был какой-то шанс победить кандидата от Демпартии, — подчеркнул он.

Нынешний процесс до сих пор лишь повышал рейтинг одобрения Трампа среди избирателей республиканцев , указал профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. По мнению эксперта, этим разбирательством экс-президент увеличил свое преимущество над губернатором Флориды Роном Десантисом , которого называют главным соперником бывшего американского лидера на праймериз, хоть тот до сих пор не объявлял о своем решении баллотироваться.

Сами же сторонники экс-главы Белого дома воспринимают обвинение против Трампа как попытку демократов «убрать» кандидата , которого они не могут победить на выборах, считает экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

На этом фоне повышается риск протестных акций, причем не только в Нью-Йорке, но и в других городах , отмечают эксперты. Наблюдался рост онлайн-активности касательно митингов, однако федеральные власти, следившие за ситуацией, заверили, что она гораздо ниже, чем та, что была за несколько дней до штурма Капитолия 6 января 2021 года, рассказал профессор Хан. Тем не менее толпа протестующих, которая и так собралась у здания нью-йоркского суда, может увеличиться.

— Вероятность протестов существует, хотя всё это может сойти на нет, поскольку неясно, когда Трампа привлекут к ответственности и сядет ли он когда-нибудь в тюрьму . Всё это в значительной степени политическая шарада, и в конечном итоге самым большим победителем окажется Трамп, — заключил Джереми Кузмаров.

Между российским и американским избирательным законодательством есть существенная разница. Всё дело в том, что в Соединенных Штатах можно баллотироваться даже из тюремного заключения. Так что ничто с юридической точки зрения не будет мешать Трампу и дальше бороться за президентский пост. Ведь Конституция США требует от кандидатов лишь трех вещей: чтобы они были гражданами по рождению, им было не меньше 35 лет и они проживали на территории Соединенных Штатов не менее 14 лет.