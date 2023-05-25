У двух соперничество: Десантис официально вступил в президентскую гонку

44-летний губернатор Флориды Рон Десантис объявил о том, что баллотируется на пост президента США в 2024 году. Так, главный соперник экс-главы государства Дональда Трампа на республиканских праймериз официально присоединился к гонке за кресло главы государства. Впрочем, его рейтинг одобрения за последние несколько месяцев существенно снизился, в то время как популярность 45-го президента продолжает расти, несмотря на множество дел, в которых Трамп фигурирует.

Главный оппонент

Разговоры о выдвижении губернатора Флориды на пост главы государства шли уже несколько месяцев, однако сам виновник слухов официально не рассказывал о своих планах. И вот 24 мая стало известно, что комитет по выдвижению Десантиса подал заявку в федеральную избирательную комиссию на его участие в выборах 2024 года от республиканцев. Вечером того же дня последовало и официальное заявление от Десантиса во время эфира в Twitter с владельцем соцсети Илоном Маском.

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить великое возвращение Америки», — заявил он.

К слову, Дональд Трамп не остался в стороне и решил поздравить своего главного соперника на республиканских праймериз.

«Хочу лично поздравить [Десантиса] с объявлением о том, что он вступает в борьбу за пост президента США. Надеюсь, что он получит в полной мере опыт нападок со стороны марксистов, коммунистов, левых радикалов нашей страны», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Мнение экспертов

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс:

«Десантис зарекомендовал себя как один из лучших губернаторов США среди всех 50 штатов. Однако он совершил серьезную ошибку, объявив о своей кампании по выдвижению в президенты от Республиканской партии. Подавляющее большинство избирателей-республиканцев поддерживают Дональда Трампа, и они возмущены Десантисом и другими кандидатами, которые оспаривают его выдвижение как единственного человека, который, как они считают, достаточно решительный и сильный как личность, чтобы представлять американский народ.

Баллотируясь против Трампа, Десантис совершил ошибку из-за своих амбиций. Он дискредитировал себя в глазах большинства, выступающего за экс-президента, и это очень печальный исход. Все республиканцы должны были объединиться вокруг Трампа и проявить солидарность, так что Десантис мог бы включиться уже после Трампа и продолжить восстановление Соединенных Штатов. Вместо этого Десантис и другие объявившие о своем участии кандидаты дали правящему истеблишменту то, чего они хотят, — республиканскую оппозицию Трампу».

Профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан:

«Губернатор Десантис — неоднозначная кандидатура. Его продвигают как менее непредсказуемую альтернативу Трампу на республиканских праймериз и как более жизнеспособного соперника президенту Джо Байдену на всеобщих выборах. Однако проводимая им политика в штате Флорида считается неоправданно реакционной и может создать проблемы с привлечением независимых избирателей уже на всеобщих выборах. Также ему недостает харизмы — ключевого фактора, на который обращают внимание избиратели.

В течение последних месяцев наблюдалось неуклонное снижение уровня одобрения Десантиса. Отчасти это связано с ростом популярности Трампа, который получил ее, по иронии судьбы, из-за своих юридических проблем. Похоже, чем большей гражданской и уголовной ответственности он подвергается, тем более прочную базу поддержки он получает, забирая ее у Десантиса.

Сейчас губернатор Флориды сильно отстает от Трампа в опросах избирателей, хотя он значительно опережает остальных кандидатов от Республиканской партии. Трудно предсказать, как он покажет себя на праймериз. Теперь, когда Десантис официально стал кандидатом, он получит столь необходимую известность в стране, что может повлиять на его рейтинг. В то же время это может негативно сказаться на его репутации, поскольку все больше людей узнают о его политических позициях».