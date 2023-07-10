Германия плохо подготовлена к возможному затягиванию украинского конфликта — бундесвер из-за ошибок в управлении ослаблен, а антироссийские санкции перевели экономику Германии из одной зависимости в вопросах поставок энергоресурсов в другую, заявил в интервью «Известиям» депутат Европейского парламента, член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Буххайт. Почему Украину никто не ждет в НАТО, как немцы относятся в поставкам всё новых и новых вооружений Киеву, что мешает проведению прозрачного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и каким видят в Берлине будущее российско-германских отношений — читайте в беседе с Маркусом Буххайта.

«Немцы не поддерживают увеличение поставок оружия Украине»

— На недавнем саммите ЕС канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал готовиться к тому, что украинский конфликт затянется надолго. Готова ли сама Германия к длительному конфликту? Испытывает ли немецкая экономика сложности, вызванные антироссийскими санкциями?

— В военном отношении Германия очень плохо подготовлена к возможной эскалации <конфликта> на Украине. Из-за отсутствия нормального политического и административного управления бундесвер за десятилетия превратился в структуру, которая сегодня не в состоянии или лишь отчасти может выполнять свою основную задачу — эффективно защищать Германию от военных нападений.

Попытка сгладить неудачи последних правительств с помощью выделения €100 млрд оказалась бесполезной (ранее был принят законопроект, который предусматривает создание спецфонда для финансирования крупных проектов по модернизации армии ФРГ на эту сумму — «Известия»).

Помимо собственно военного аспекта, продолжение конфликта станет фатальным и для экономической мощи Германии. Последствиями совершенно бессмысленной энергетической политики действующего правительства ФРГ стали резкое повышение цен на энергоносители, высокая инфляция, нехватка зерна и значительные потери в экономическом росте. В вопросе импорта энергоносителей можно сказать, что ФРГ перешла от одной зависимости к другой.

— Какое оружие Берлин может поставить Украине в дополнение к тому, что уже передано? Как к этому относятся жители Германии?

— Правительство вычистило и без того скудные запасы техники бундесвера. К 24 апреля 2023 года Германия поставила Украине, в частности, 18 основных боевых танков «Леопард-2», 34 зенитных танка «Гепард» и 14 самоходок PzH 2000.

Помимо оружия и комплексов вооружений, различного оборудования и транспортных средств, на Украину были направлены продовольствие и средства для медицинского обслуживания. В рамках совместного с Эстонией проекта был установлен полевой госпиталь.

В настоящее время немцы не поддерживают увеличение поставок оружия на Украину. 41% считает, что военная помощь Украине, оказанная до сих пор, была адекватной, а 26% считает, что она зашла слишком далеко. Только 25% считает, что поддержка Украины оружием недостаточна.

«Какой немец готов умереть за Украину?»

— Обсуждается ли в политических кругах Германии будущее отношений с Россией? Как Берлин представляет свои отношения с Москвой после конфликта на Украине?

— Конечно, внешняя политика ФРГ обсуждается в кругах моей партии «Альтернатива для Германии». Мы считаем, что нынешнее назначение на пост министра иностранных дел [Анналены Бербок] было полной ошибкой. «Woke» (ироничное обозначение «пробудившегося», «политически грамотного» человека — «Известия») и феминистская внешняя политика выставили нашу страну на посмешище во всем мире. Зияющие пробелы в компетенциях нашего министра очевидны и неприятны.

Как правящая коалиция в Берлине представляет себе будущее взаимодействие с Москвой, я не могу судить. Однако я могу сказать, что бы сделали мы. Я процитирую нашу предвыборную программу в Европарламент: «Исторические и экономические связи с Россией обеспечивают взаимный баланс интересов, который служит на благо всех европейских народов. Только при участии России возможен стабильный мирный порядок в Европе. Введенные против России санкции мы считаем нецелесообразными. АдГ выступает за их отмену и нормализацию отношений с Россией».

— По информации западных СМИ, сейчас в Европе обсуждается предоставление Украине гарантий безопасности и даже возможность отправки туда неких военных миссий ЕС. Как может выглядеть такая миссия? Как вы думаете, возможен ли ввод европейских войск на Украину?

— Послевоенные гарантии безопасности для Украины важны хотя бы потому, что таким образом можно избежать будущих военных конфликтов вблизи Европы. Однако мы выступаем против вступления Украины в НАТО, ведь именно экспансионистская политика альянса стала одной из причин <конфликта>.

Нам представляется хорошим вариантом нейтралитет Украины. Мы выступаем против военных миссий ЕС, против того, чтобы на украинскую землю вступали европейские или немецкие войска. Вопрос заключается в том, какой немец готов умереть за Украину?

Реформы в политическом руководстве и внутри страны могли бы создать стабильную и устойчивую ситуацию, при которой Украина могла бы стать нейтральным и надежным партнером для всех сторон.

«Россия не станет сама разрушать высокорентабельный проект»

— 11-й пакет санкций предусматривает запрет на ввоз нефти и нефтепродуктов из России по северной нитке нефтепровода «Дружба»...

— Этот шаг дорого обходится немецкой экономике. Резкий рост стоимости энергии, конечно, продолжится. Если мы сравним с 2019 годом, увидим неблагоприятное развитие. Тогда в Германию было импортировано энергоресурсов — таких как газ, нефть, уголь и электроэнергия — на €69 млрд. Три года спустя, в 2022 году, импорт сырья составил €156 млрд.

Отказ от российских энергоресурсов обошелся очень дорого. Хотя затраты на энергию снова несколько снизились, они остаются непредсказуемыми. «Мудрое» политическое руководство Германии делает ставку на сжиженный природный газ из США, полученный через метод гидроразрыва пласта. Это вопиющее противоречие с заявленными экологическими целями этого правительства. Германия теперь попала в другую, более дорогостоящую, неэкологичную и сложную зависимость.

— В некоторых европейских странах уже заявили о начале работы над 12-м пакетом антироссийских санкций. Как вы думаете, что туда может войти и отразится ли это на германской экономике?

— Мы, как единственная реальная оппозиция в Германии, не осведомлены о планах правительства. Но мы против принятия новых санкционных пакетов. Тот факт, что Международный валютный фонд еще в апреле этого года оценил рост экономики России в 0,7 и 1,3% в этом и следующем году, показывает, что наша позиция — верная. До сих пор санкционная политика ударяла прежде всего по Германии.

— Как вы считаете, почему застопорилось расследование взрывов на газопроводах «Северный поток»? Почему Германия отказывается передавать информацию России, которая также является заинтересованной стороной в этом расследовании?

— Изначально было очевидно, что Россия сама не станет разрушать высокорентабельный проект. Обвинения прессы были совершенно невероятными. По данным американского журналиста Сеймура Херша, история развивалась по другому сценарию.

Правительство Германии и власти других стран не передают России никакой информации, вероятно, потому что на них давит западный антироссийский альянс. Они опасаются, что всплывут вещи, которые поставят под угрозу трансатлантические отношения или заставят немецких налогоплательщиков задуматься, оправдана ли вообще помощь Украине в таком масштабе.

«Германия следует не своим интересам»

— В начале июня активно обсуждались выводы Германского института по правам человека о том, что «соблюдены все необходимые условия» для запрета партии «Альтернатива для Германии». Эта история развивается? Сталкиваетесь ли вы с угрозами со стороны властей закрыть партию?

— В попечительском совете Германского института по правам человека, общий бюджет которого на 2022 год составлял €6,7 млн, состоят такие деятели, как Анетта Кахане. Эта женщина работала сотрудником службы государственной безопасности во времена СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии, правящая партия ГДР, — «Известия»), то есть была шпионкой Штази. При ФРГ ее тоталитарно-социалистические убеждения позволили ей при поддержке красно-зеленых снова вернуться в политику.

Деятельность института, предоставляющего таким людям рабочие места, очень сомнительна. Между тем, АдГ пользуется одобрением примерно 20% населения Германии. Этот электоральный потенциал не в силах игнорировать даже старые властные партии. Они опасаются, что потеряют свои тепленькие местечки.

Приверженность демократическим нормам, которая на практике ежедневно опровергается, служит лишь камуфляжем для вульгарного сохранения и расширения власти немецкой профессиональной политической кастой.

— Насколько независим Берлин в своей внешней политике? Действительно ли Германия исходит из своих интересов, принимая сторону Украины в этом конфликте?

— Официальная политика Германии ориентирована на интересы так называемого сообщества западных ценностей. Это словесная конструкция означает ни что иное, как то, что Европа в конечном итоге останется маленькой, а США — большими.

Германия следует не своим собственным интересам, а требованиям, вытекающим из трансатлантической европейской «дружбы». После 1945 года политика США всегда заключалась в том, чтобы не допустить более тесного сотрудничества Германии и России, поскольку вместе они стали бы единственной силой, способной стать опасной для США.

Однако, целью немецкой внешней политики снова должно стать сохранение суверенной Германии, гарантирующей свободу, права и безопасность ее граждан. Нельзя забывать, что в гипотетической ядерной войне Европа стала бы полем битвы, а это значит, что интересы Германии и США не совпадают.

Стабильного мирного порядка в Европе можно достичь только при условии сбалансированного сотрудничества как с США, так и с Россией. Отношения с США требуют согласования интересов на равноправной основе и на основе взаимного уважения. Поворот во внешней политике США вынуждает Германию и другие европейские государства самостоятельно формулировать свои интересы.