Перестановка слагаемых: Финляндия готовится жить при новом правительстве

Недавно в Финляндии состоялись парламентские выборы, по результатам которых премьер-министр Санна Марин вынуждена была удалиться в отставку. На смену левой Марин пришел правый политик Петтери Орпо, получивший карт-бланш на формирование нового правительства. При его кабинете страну может ждать коррекция внутреннего курса вправо. Однако изменится ли политика Финляндии по отношению к России — выясняли «Известия».

Смена коалиции

К апрелю 2023 года Финляндия пришла с коалиционным правительством, сформированным 10 декабря 2019 года Социал-демократической партией, партиями «Финляндский центр», «Зеленый союз», «Левый союз» и Шведской народной партией (объединяющей представителей этого нацменьшинства, проживающих в стране). Изначально это правительство, возглавляемое фотогеничной Санной Марин, вызвало большой интерес в мире. И сама Марин, и ее кабинет, сформированный из представителей пяти партий, вызвал восторг у феминисток, ведь из 19 его членов 12 были женщинами. Именно этому кабинету суждено было совершить «исторический шаг». Финляндия отказалась от нейтралитета, в котором пребывала свыше 70 лет, и решительно взяла курс на членство в НАТО, на разрыв экономических и политических связей с Россией. Российские политологи назвали этот процесс прибалтизацией Финляндии —по примеру стран Прибалтики Хельсинки тоже начал действовать в ущерб собственной экономике, весьма зависимой от сотрудничества с Россией. Все эти связи Марин безжалостно оборвала — за что удостоилась многочисленных похвал из Брюсселя и Вашингтона.

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Takimoto Marina

Но в 2022 году реноме Санны Марин пошатнул скандал, когда ее уличили в пристрастии к чрезмерно веселым вечеринкам. Но это был не единственный повод для народного недовольства молодой и красивой женщиной-премьером. Пошатнулось экономическое положение Финляндии, что привело к постоянным забастовкам в разных отраслях. Тревогу по поводу неумелых действий правительства Марин специалисты били уже давно. В сентябре прошлого года экономист Санна Курронен жаловалась: «Работа этого правительства — невероятная трата денег. Совершенно непостижимая и безрассудная трата денег. Если весной за этих людей еще кто-нибудь проголосует, моя вера в победу разума в финской экономике рухнет. Они там радостно раздают наши деньги».

По мере приближения даты очередных выборов результаты опросов всё явственнее показывали, что симпатии жителей Финляндии склоняются к «Истинным финнам» и «Коалиционной партии» (она же просто «Коалиция»). И те и другие относятся к правой стороне политического спектра, различаясь лишь тем, что «Истинные финны» — правые более жесткого толка, а «Коалиция» — более умеренные. Из этого политологи сделали вывод, что финский избиратель устал от левых и готов качнуться вправо. В итоге победителем стала Коалиционная партия с 20,8% и 48 мандатами. На втором месте оказались «Истинные финны», получившие 20,1% голосов и 46 мест. Больше же всего мест потеряли входившие в прежнее правительство партия «Центр» (минус 8 мандатов) и «зеленые» (минус 7). Также и работавшие в уходящем кабинете министров левые лишились пяти мест.

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Вскоре после того как эти итоги были оглашены, «Истинные финны» и «Коалиция» приступили к переговорам об условиях сотрудничества. Для того чтобы придать своему союзу больше устойчивости, победители пригласили в коалицию «Христианских демократов» и финскую Шведскую народную партию, представляющую интересы этого меньшинства. При подготовке коалиционной декларации обсуждаются ужесточение миграционной политики, либерализация экономики, смягчение борьбы за климат и вопросы, связанные с внутренней безопасностью, то есть стандартный «правый» набор. Переговоры проходят нелегко — оказалось, что взгляды предполагаемых партнеров по ряду нюансов различаются. Тем не менее они выражают надежду, что к концу июня коалиционное соглашение окажется подписано.

Антитеза Санне Марин

Будущие партнеры условились о том, что пост премьер-министра получит глава «Коалиционной партии» 54-летний Антти Петтери Орпо. Он обладает необходимым опытом — в предыдущих правительствах возглавлял министерства сельского и лесного хозяйства, внутренних дел и финансов, с июня 2017-го по июнь 2019-го занимал пост вице-премьера. И по внешнему виду, и по имиджу, и по характеру он радикально отличается от Марин — что в глазах финнов, уставших от «иконы феминизма», является несомненным достоинством. Другое дело, что есть немалая вероятность того, что жители страны быстро разочаруются в Орппо, так же как ранее разочаровались в Марин.

Проживающий в Финляндии публицист левого толка Александр Коммари не ждет от прихода к власти правой коалиции ничего хорошего. «Грядут новые сокращения и обрезания, и прежде всего за счет бедных — всё это уже проходили в прошлой итерации, когда те же правые были у власти (и их правительство называли правительством геноцида финского народа). Этот маятник может качаться долго, память у электората, как обычно, не лучше, чем у аквариумных рыбок, альтернативы никто представить не может» , — констатирует публицист. А вот в чем перемен точно можно не ожидать, так это во внешнем курсе государства. «Запомнившаяся клоунским поведением премьер Финляндии Санна Марин проиграла выборы. Но Марин и ее социал-демократы на деле не были самыми антироссийскими. Победившие либерал-консерваторы и их лидер, будущий премьер Петтери Орпо, настроены к России еще хуже. Хотя кажется, что хуже — это превращение Финляндии во вторую Эстонию. Но к этому всё и идет», — пишет в своем телеграм-канале российский политолог Вадим Трухачев.

Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Runkel

В последнее время отношения России и Финляндии переживают новое обострение. В апреле финское государственное Управление по взысканию долгов объявило об аресте земли и недвижимого имущества Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Также финское государственное Управление по взысканию долгов (Ulosottovirasto) арестовало семь квартир в Хельсинки. Как сообщили финские СМИ, эти квартиры, в которых проживали российские дипломаты, принадлежали оказавшемуся под санкциями ЕС «Россотрудничеству». Правда, вскоре было объявлено, что временный арест, наложенный на «недвигу» Российского центра науки и культуры в Хельсинки, отменен. Однако разъяснений относительно ситуации с квартирами российская сторона не получила.

Кроме того, российскому посольству в Финляндии еще с осени фактически заблокировали возможность распоряжаться своими средствами. Российская сторона неоднократно предупреждала Финляндию о возможности ответных мер, но ничего не менялось. И тогда пришлось от слов перейти к действиям — были наложены ограничения на пользование счетами финских диппредставительств в России. Ситуацию дополнительно накалили инциденты в городе Мариехамне, находящемся на Аландских островах. Российское консульство, обслуживающее территорию этого архипелага, оказалось в подвешенном состоянии — после того как в Суоми стартовала «гражданская инициатива» по закрытию данного учреждения. Речь о его закрытии всё же пока не идет, но здание консульства уже дважды подвергалось нападениям вандалов.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

Петтери Орпо станет первым финским премьером, который будет руководить страной НАТО. Чем же конкретно обернется членство в альянсе? В практическом смысле перемен будет не так уж много: Финляндия стала официальным партнером НАТО еще в 1994 году, она тесно взаимодействует с армиями альянса, соответствует всем его техническим и институциональным требованиям, участвует в учениях Североатлантического альянса. Один из самых интригующих вопросов — будут ли размещены на финской территории войска других стран НАТО? Опрос, проведенный финской государственной телерадиовещательной компанией Yle, показал, что большинство парламентских партий страны выступают за нахождение в Суоми постоянной базы НАТО. Против высказались только «Истинные финны», «Зеленые» и Союз левых сил. При этом, по мнению экспертов, все же «маловероятно», что в Финляндии появится база НАТО. Ведущий исследователь хельсинкского Института международных отношений Матти Песу указывает, что после вступления в альянс базой НАТО и так по факту является каждый финский гарнизон.

Однако вопрос стоит о частях так называемого расширенного передового присутствия альянса (EFP), которые сейчас находятся в восьми странах НАТО. Ближайшее из них к Финляндии в настоящий момент дислоцировано в Эстонии. Бригадный генерал Юха Пююконен допускает, что на данном этапе Финляндия может получить небольшой штаб НАТО, который будет руководить войсками страны.

«Разморозки» с Россией не будет

На прошлой неделе Россия объявила, что закроет канцелярию своего посольства, действовавшего в финском городе Лаппеенранта. Также Москва отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Орпо сказал, что он ждал такого развития событий. «Это была ожидаемая мера. Финляндия уже ранее объявила о закрытии консульства в Петрозаводске. Однако при этом было бы хорошо поддерживать дипломатические контакты», — подчеркнул Петтери Орпо.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что позиция Орпо — четко антироссийская. «Для того чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с его публичными заявлениями. Он полностью одобряет вступление Финляндии в НАТО — что, по его мнению, позволит Хельсинки вместе с союзниками по альянсу стоить общее европейское будущее. Став членом НАТО, Финляндия, по мнению Петтери Орпо, присоединилась к числу государств, «защищающих не только себя, но и всю Европу». Похоже, что лавры «защитника Европы», присвоенные, в частности, Польшей, странами Балтии, а теперь и Украиной, рассматриваются в нынешней Финляндии как самый надежный капитал. Исходя из этого, Орпо обозначил такие приоритеты, как повышение обороноспособности, увеличение военных расходов, закупки новых вооружений, формирование неких «оборонных сооружений» — от России, конечно», —отмечает Еремина. Также она обращает внимание на то, что новая финская правящая коалиция обозначила свое стремление к «углеродной нейтральности». Петтери Орпо сообщил, что его правительство займется обеспечением «зеленого перехода» — в том числе за счет развития ветровой энергетики.