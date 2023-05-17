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В Финляндии забор на границе с Россией сравнили с ограждением для детской площадки

Ilta-Sanomat: жители Финляндии назвали забор на российской границе садовым заборчиком
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Roni Rekomaa
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Тестовый участок забора на границе с Россией напоминает ограждение для детской площадки, заявил профессор Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне (Jussi Laine) в материале газеты Ilta-Sanomat от 16 мая.

Пограничная служба Финляндии 12 мая опубликовала в Twitter фотографию тестового участка пограничного заграждения, благодаря которому, как сказано в сообщении, «число незаконных пересечений границы сократится».

Однако его внешний вид удивил пользователей соцсети — он совсем не похож на представленный осенью 2022 года проект. Как охарактеризовали его в комментариях, это скорее «ограждение для детского сада» или «садовый заборчик».

В планах пограничной службы за 3–4 года возвести порядка 200 км забора и потратить на это €380 млн.

«Эта идея с тестовым участком забора и тогда, и теперь напоминает какую-то шутку. Тестовая часть не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта, которые пограничная служба публиковала осенью 2022 года. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен», — сказал профессор Лайне.

По его мнению, единственным, кому окажется выгодным этот проект, станет подрядчик, который хорошо заработает на его возведении.

«Не вижу смысла вкладывать €380 млн в строительство забора детской площадки», — указал Лайне.

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14 апреля в сообщении погранслужбы Финляндии говорилось о том, что проект заграждения на границе с Россией финские власти распространили и на территорию Лапландии. На первом этапе там проведут укрепление заболоченной местности.

Возведение забора началось 28 февраля. Рабочие приступили к вырубке деревьев по обе стороны пограничного пункта «Иматра».

В тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал первобытной методикой строительство в Финляндии забора на границе с Россией. Он назвал забор фикцией.

О планах Финляндии построить забор на юго-восточной части границы с Россией стало известно еще в сентябре 2022 года. Тогда сообщалось, что ограждение протяженностью 1,3 тыс. км построят в течение 2–3 лет.

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