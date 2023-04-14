Финляндия расширит строительство заграждения на границе с Россией

Проект заграждения на границе с Россией финские власти распространили и на территорию Лапландии, на первом этапе там проведут укрепление заболоченной местности. Об этом 14 апреля говорится в сообщении на сайте погранслужбы Финляндии.

Строительство восточного пограничного заграждения началось в феврале 2023 года в Иматре, первая часть работ будет завершена в июне.

Далее будет построена бетонная понтонная дорога, предназначенная для пересечения заболоченных районов Лапландии в районе пограничного перехода Салла.

Эти работы проведут в августе–ноябре, отметил заместитель командира Лапландской пограничной службы, подполковник Вилле Ахтиайнен. Кабмин страны выделил на заграждение в бюджете 2023 года €139. Сейчас строится участок от Иматры до Светлогорска.

Возведение забора началось 28 февраля. Рабочие приступили к вырубке деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал первобытной методикой строительство в Финляндии забора на границе с Россией. Он назвал забор простой фикцией.

О планах Финляндии построить забор на юго-восточной части границы с Россией стало известно в сентябре 2022 года. Тогда сообщалось, что ограждение протяженностью 1,3 тыс. км планировали построить в течение двух-трех лет.