Товароповорот: что происходит с торговлей России и Финляндии
База некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Россией и Финляндией практически полностью разрушена усилиями финской стороны. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Хельсинки. В Институте Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) сообщили, что ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между двумя странами упал до минимумов 1990-х годов — ниже €150 млн. При этом еще в начале 2022 года Финляндия импортировала российских товаров на €1 млрд.
Полностью разрушены
Присоединение Финляндии к санкциям ЕС против России практически полностью разрушило торговые отношениях двух стран, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки. При этом завершение 4 апреля 2023 года процедур, связанных со вступлением Финляндии в НАТО, создало «новые политические реалии в отношениях наших стран», добавили там.
— На практике к моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны. Торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднившего ведение дел с Россией, в том числе путем присоединения к нелегитимным санкциям ЕС, — подчеркнули в дипмиссии.
По данным Росстата, в 2021 году внешнеторговый оборот России и Финляндии составил более $13 млрд. Скандинавская страна была шестым крупнейшим торговым партнером РФ в Евросоюзе после ФРГ, Нидерландов, Франции, Италии и Польши.
Ранее торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций на свою экономику: двусторонний товарооборот в 2023-м может уменьшиться до €4,5 млрд ($4,9 млрд). При этом экспорт из России в Финляндию сохранится за счет поставок удобрений, никеля, комбикормов и фармацевтической продукции, уточнил он.
В феврале 2023 года Хельсинская фондовая биржа заявила, что убытки компаний Финляндии от ухода с российского рынка превышают отметку в €4 млрд. Больше всего пострадали энергетическая компания Fortum, строительная YIT и производитель шин Nokian Tyres.
По данным Reuters, российское подразделение Fortum владеет семью тепловыми электростанциями на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежит несколько ветряных и солнечных электростанций в России. Балансовая стоимость всех этих активов на конец 2022 года составляла €1,7 млрд. Убытки YIT Хельсинская биржа оценивает в €440 млн, в то время как Nokian Tyres потеряла €300 млн.
Ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между Финляндией и Россией в 2022 году упал ниже минимумов 1990-х годов, сказала «Известиям» старший экономист BOFIT Хели Симола. Согласно представленной институтом статистике, в начале 2022 года Финляндия импортировала российских товаров на сумму свыше €1 млрд, экспорт составлял почти €380 млн. К концу года месячный импорт сократился до €150 млн, экспорт упал до €140 млн.
В последний раз столь низкие показатели среднемесячного уровня экспорта и импорта между двумя странами были в 1999 году, когда они едва достигали €160 млн. Доля России в товарообороте Финляндии опустилась до исторического минимума в 2,6%. В последний раз она была на таком низком уровне в 1940-х годах, уточнила эксперт. По ее словам, последние данные о торговле, опубликованные финской таможней, относятся к февралю 2023 года. То есть в статистике не отражены последствия вступления Финляндии в НАТО.
Замещение поставок
При этом Хели Симола считает, что «влияние санкций на финскую экономику было очень ограниченным».
— До санкций энергоносители составляли около 60% импорта финских товаров из России. Ввоз сырой нефти из РФ был запрещен санкциями ЕС 5 декабря 2022 года. Финляндия прекратила импорт российской нефти еще до вступления санкций в силу, — констатировала экономист.
По ее словам, страна смогла заменить его поставками из других стран, и уровень общего импорта сырой нефти уже превысил уровень до начала спецоперации.
По данным единственного финского НПЗ Несте Ойл, в 2022 году импорт российской нефти в объеме 1,5 млн т составил всего 17% от общего объема ввоза сырой нефти в Финляндию — по сравнению с 84% годом ранее. При этом страна нарастила закупки сырья у Норвегии более чем в четыре раза — до 5,65 млн т. Поставки нефти из этой страны в 2021 году составляли 15% — теперь же они занимают 65% от общего объема импорта сырья в Финляндии.
Стоимость норвежских брендов нефти Oseberg и Troll в среднем составляла около $103 за баррель на март 2023 года. Средняя цена российской марки Urals за тот же период составляла $69 за баррель — то есть почти на треть дешевле норвежской.
Согласно предоставленной BOFIT статистике, Финляндия полностью прекратила закупки российской сырой нефти в октябре 2022-го.
Впрочем, российская сторона отмечает, что власти скандинавской страны продолжают кампанию против финских предприятий, сохранивших связи с РФ.
— Принятые финской стороной меры по ограничению контактов между гражданами наших стран и продолжающаяся антироссийская информационная кампания в прессе, направленная в том числе против сохранивших связи с Россией предприятий, существенно сузили круг возможностей для восстановления конструктивного диалога, — отметили в российском посольстве.
В BOFIT уточнили, что «все крупные финские компании, имевшие присутствие на российском рынке, ушли». При этом опрос, проведенный социологами IRO Research в апреле прошлого года, показал: 63% респондентов не хотят покупать товары или услуги, предоставляемые финскими компаниями, которые продолжают работать в РФ.
Для некоторых финских компаний процесс выхода с российского рынка «был очень сложным и затянулся из-за мер российских властей», заметили в BOFIT. К примеру, финская энергетическая компания Fortum в прошлом году объявила о своих планах продать предприятия в РФ. В октябре 2022 года сделки с иностранными долями компаний топливно-энергетического сектора были запрещены. В список попала и Fortum.
25 апреля этого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов. Из документа следует: если в США или в «примкнувших к ним» других государствах арестуют госимущество РФ либо активы российских граждан/компаний, то Россия передаст активы, связанные с этими государствами, во временное управление Росимущества. Оно будет действовать как собственник этих активов, но не сможет их продавать. При этом в перечне такого имущества указаны три пункта: доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской Fortum (69,8% и 28,3%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).
Финский историк Юркки Пааскоски считает, что нынешний тренд на уход финских компаний с российского рынка будет продолжаться. По его мнению, изменение в сфере бизнеса займет больше времени, чем создание новых политических контактов.
Примечательно, что на фоне санкций против России Хельсинки наращивает торговлю со странами Центральной Азии: в 2022 году экспорт финских товаров в Казахстан увеличился на 143% по сравнению с 2021-м и достиг €250 млн. Поставки в Киргизию выросли на 813% по сравнению с 2021 годом, хотя в числовом выражении он составляет всего €29 млн.