Товароповорот: что происходит с торговлей России и Финляндии

База некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Россией и Финляндией практически полностью разрушена усилиями финской стороны . Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Хельсинки. В Институте Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) сообщили, что ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между двумя странами упал до минимумов 1990-х годов — ниже €150 млн. При этом еще в начале 2022 года Финляндия импортировала российских товаров на €1 млрд .

Полностью разрушены‎

Присоединение Финляндии к санкциям ЕС против России практически полностью разрушило торговые отношениях двух стран , заявили «Известиям‎»‎ в посольстве РФ в Хельсинки. При этом завершение 4 апреля 2023 года процедур, связанных со вступлением Финляндии в НАТО, создало «новые политические реалии в отношениях наших стран‎» ‎, добавили там.

— На практике к моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны. Торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднившего ведение дел с Россией , в том числе путем присоединения к нелегитимным санкциям ЕС, — подчеркнули в дипмиссии.

Фото: Global Look Press/Zheng Huansong

По данным Росстата, в 2021 году внешнеторговый оборот России и Финляндии составил более $13 млрд . Скандинавская страна была шестым крупнейшим торговым партнером РФ в Евросоюзе после ФРГ, Нидерландов, Франции, Италии и Польши.

Ранее торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций на свою экономику: двусторонний товарооборот в 2023-м может уменьшиться до €4,5 млрд ($4,9 млрд). При этом экспорт из России в Финляндию сохранится за счет поставок удобрений, никеля, комбикормов и фармацевтической продукции, уточнил он.

В феврале 2023 года Хельсинская фондовая биржа заявила, что убытки компаний Финляндии от ухода с российского рынка превышают отметку в €4 млрд . Больше всего пострадали энергетическая компания Fortum, строительная YIT и производитель шин Nokian Tyres.

По данным Reuters, российское подразделение Fortum владеет семью тепловыми электростанциями на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежит несколько ветряных и солнечных электростанций в России . Балансовая стоимость всех этих активов на конец 2022 года составляла €1,7 млрд. Убытки YIT Хельсинская биржа оценивает в €440 млн, в то время как Nokian Tyres потеряла €300 млн .

Фото: atomic-energy.ru

Ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между Финляндией и Россией в 2022 году упал ниже минимумов 1990-х годов , сказала «‎Известиям»‎ старший экономист BOFIT Хели Симола. Согласно представленной институтом статистике, в начале 2022 года Финляндия импортировала российских товаров на сумму свыше €1 млрд , экспорт составлял почти €380 млн. К концу года месячный импорт сократился до €150 млн , экспорт упал до €140 млн.

В последний раз столь низкие показатели среднемесячного уровня экспорта и импорта между двумя странами были в 1999 году , когда они едва достигали €160 млн. Доля России в товарообороте Финляндии опустилась до исторического минимума в 2,6% . В последний раз она была на таком низком уровне в 1940-х годах, уточнила эксперт. По ее словам, последние данные о торговле, опубликованные финской таможней, относятся к февралю 2023 года. То есть в статистике не отражены последствия вступления Финляндии в НАТО.

Замещение поставок

При этом Хели Симола считает, что «‎‎влияние санкций на финскую экономику было очень ограниченным».

— До санкций энергоносители составляли около 60% импорта финских товаров из России. Ввоз сырой нефти из РФ был запрещен санкциями ЕС 5 декабря 2022 года. Финляндия прекратила импорт российской нефти еще до вступления санкций в силу , — констатировала экономист.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По ее словам, страна смогла заменить его поставками из других стран, и уровень общего импорта сырой нефти уже превысил уровень до начала спецоперации.

По данным единственного финского НПЗ Несте Ойл, в 2022 году импорт российской нефти в объеме 1,5 млн т составил всего 17% от общего объема ввоза сырой нефти в Финляндию — по сравнению с 84% годом ранее . При этом страна нарастила закупки сырья у Норвегии более чем в четыре раза — до 5,65 млн т. Поставки нефти из этой страны в 2021 году составляли 15% — теперь же они занимают 65% от общего объема импорта сырья в Финляндии.

Стоимость норвежских брендов нефти Oseberg и Troll в среднем составляла около $103 за баррель на март 2023 года. Средняя цена российской марки Urals за тот же период составляла $69 за баррель — то есть почти на треть дешевле норвежской.

Согласно предоставленной BOFIT статистике, Финляндия полностью прекратила закупки российской сырой нефти в октябре 2022-го.



Впрочем, российская сторона отмечает, что власти скандинавской страны продолжают кампанию против финских предприятий, сохранивших связи с РФ .

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Принятые финской стороной меры по ограничению контактов между гражданами наших стран и продолжающаяся антироссийская информационная кампания в прессе, направленная в том числе против сохранивших связи с Россией предприятий, существенно сузили круг возможностей для восстановления конструктивного диалога , — отметили в российском посольстве.

В BOFIT уточнили, что «‎‎все крупные финские компании, имевшие присутствие на российском рынке, ушли». При этом опрос, проведенный социологами IRO Research в апреле прошлого года, показал: 63% респондентов не хотят покупать товары или услуги, предоставляемые финскими компаниями, которые продолжают работать в РФ.

Для некоторых финских компаний процесс выхода с российского рынка «‎был очень сложным и затянулся из-за мер российских властей‎», заметили в BOFIT. К примеру, финская энергетическая компания Fortum в прошлом году объявила о своих планах продать предприятия в РФ. В октябре 2022 года сделки с иностранными долями компаний топливно-энергетического сектора были запрещены . В список попала и Fortum.

Фото: Global Look Press/Piero Nigro/Alto Press

25 апреля этого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов. Из документа следует: если в США или в «примкнувших к ним» других государствах арестуют госимущество РФ либо активы российских граждан/компаний, то Россия передаст активы, связанные с этими государствами, во временное управление Росимущества. Оно будет действовать как собственник этих активов, но не сможет их продавать. При этом в перечне такого имущества указаны три пункта: доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской Fortum (69,8% и 28,3%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).

Финский историк Юркки Пааскоски считает, что нынешний тренд на уход финских компаний с российского рынка будет продолжаться. По его мнению, изменение в сфере бизнеса займет больше времени, чем создание новых политических контактов.