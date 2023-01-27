Прощай, безоружие: изменит ли Финляндия статус Аландских островов
Россия внимательно следит за развитием обстановки вокруг вступления Финляндии в НАТО и потенциального изменения статуса Аландских островов. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Хельсинки. Позиция Финляндии остается прежней — вступление в альянс не скажется на демилитаризованном статусе стратегического архипелага, заверили «Известия» в МИДе скандинавской страны. Хотя ранее члены финского парламента не исключали, что Хельсинки может разместить военную технику на островах «для защиты от возможных вторжений». Опрошенные «Известиями» эксперты полагают: скандинавская республика может пересмотреть статус островов, «если в регионе произойдут существенные изменения». Насколько вероятна корректировка соглашений, если Финляндия вступит в НАТО, и к чему это может привести — в материале «Известий».
Архипелаг без оружия
В конце декабря прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вступят в альянс до конца 2023-го. Возможное присоединение сразу двух скандинавских стран к блоку вызвало вопросы относительно демилитаризованного статуса Аландских островов — не разместит ли НАТО там военных. Ведь архипелаг имеет стратегическое значение для всего региона Балтики. Он расположен у входа в Ботнический залив Балтийского моря между Швецией и Финляндией, имеет автономный статус в составе последней.
В мае 2022 года — сразу после того, как Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО, — на тот момент постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что вступление этих стран в альянс поднимает вопрос о судьбе Аландских островов.
Министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Швеции Петер Хультквист и министр обороны Финляндии Антти Кайкконен позируют фотографу в преддверии трехсторонней встречи в конце второго дня Совета НАТО в Брюсселе. 13 октября 2022 года
Демилитаризованный статус архипелага установлен рядом действующих международно-правовых документов, в частности Женевской конвенцией 1921-го и Московским соглашением 1940 года, а также подтвержден Парижским мирным договором 1947-го, уточнили «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки.
При этом там отметили: «В 2022 году финляндская сторона официально заявила, что предстоящее вступление Финляндии в НАТО не противоречит международным обязательствам страны и не приведет к изменению демилитаризованного статуса».
— Представители аландских властей со своей стороны также подтверждают свою приверженность демилитаризованному статусу островов, — подчеркнули в дипмиссии. — Россия внимательно следит за развитием обстановки, реакция на те или иные изменения будет определяться конкретным содержанием ситуации.
Фрегат Королевского флота Нидерландов HNLMS Tromp пришвартовался в гавани Хернесаари в Хельсинки
В МИД Финляндии в ответ на запрос «Известий» подтвердили, что позиция страны по Аландским островам, указанная в докладе правительства, не изменилась.
В документе, в частности, говорится, что «присоединение [к альянсу] не повлияет на статус Аландских островов, основанный на международных договорах, и этот статус не является препятствием для присоединения».
«Финляндия уважает демилитаризацию Аландских островов и готова принять необходимые меры для защиты их нейтралитета. Следовательно, между Североатлантическим договором и договорами, касающимися Аландских островов, нет конфликта», — говорится в отчете финского правительства.
«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства Аландских островов и НАТО.
Пересмотр при особых условиях
В ближайшем будущем изменения статуса Аландов не ожидается. Однако если в регионе произойдут существенные изменения, которые потребуют от Финляндии защищать острова, договор об их демилитаризации может быть пересмотрен, заявил «Известиям» научный сотрудник финского Института внешней политики (FIIA) Генри Ванханен.
Тем не менее нейтралитет Аландских островов основан на международных договорах, поэтому эксперт не ожидает серьезных изменений — по крайней мере в ближайшем будущем, добавил он.
Солдаты финской армии возле установки РСЗО во время учений Lightning Strike 22 в Роваярви, Финляндия
— Конституционная обязанность Финляндии — обеспечивать безопасность и оборону этих регионов — не изменится. Как это будет устроено, когда страна вступит в НАТО, еще предстоит увидеть, и это также зависит от поведения России. Финляндия, конечно, проводит политику, учитывающую общую стабильность региона Балтийского моря, и если произойдут существенные изменения, то может быть причина для пересмотра. Но сейчас я не вижу такую вероятность, — пояснил эксперт.
Эту же позицию ранее обозначили представители властей автономного региона. Глава правительства провинции Аланды (финское название региона — Авенанмаа) Вероника Торнроос в июне прошлого года отметила, что демилитаризация региона основана на международных соглашениях, но подчеркнула: Хельсинки имеет право размещать там войска в случае необходимости.
Историк, доцент Хельсинкского университета Юрки Пааскоски также считает, что статус островов после вступления страны в НАТО останется прежним.
— Но за кулисами Финляндия рассматривает все варианты и очень тщательно анализирует будущее, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».
Статус под прицелом
Впервые статус территории без оружия острова получили по итогам Аландской войны в 1850-х годах, завершившейся Парижским мирным договором. Этот статус был закреплен Женевским соглашением 1921 года.
Третий договор, подтверждающий демилитаризованный статус Аландских островов, был подписан в 1940 году — согласно ему, СССР получил право военного наблюдения в этом районе. С тех пор в столице автономии Мариехамне действует российское консульство.
Однако некоторые политики Финляндии публично выражают сомнения, что острова сохранят свой демилитаризованный статус после вступления в альянс.
В частности, в апреле 2022 года спикер финского парламента Матти Ванханен во время публичного мероприятия заявил: наличие постоянных финских войск на Аландских островах помогло бы защитить территорию от возможных вторжений. Его слова привела газета Etelä-Suomen Sanomat (ESS).
Вид на порт города Мариенхамн
Однако позже политик заявил газете Yle, что его слова «были отражены не точно» и что правительство Аландских островов должно само решить, хотят ли они обсуждать этот вопрос.
«Я подчеркнул, что демилитаризованный статус Аландских островов основан на международных соглашениях. В этом контексте я заявил, что это будет легче — с точки зрения обороны — разместить войска на Аландских островах, но такого предложения не ожидается. Жители Аландских островов должны решить, хотят ли они начать процесс изменения этого статуса», — уточнил Ванханен свои слова.
Общественное мнение в скандинавской стране склоняется к тому, что договор о демилитаризации следует пересмотреть. Согласно опросу телеканала Yle от июня 2022 года, 58% финнов допустили военное присутствие на Аландах в связи с нынешней обстановкой. Канал уточняет: против милитаризации архипелага выступили всего 16% опрошенных, остальные 28% респондентов не смогли определиться.
Аландские острова с 1809 по 1918 год были частью Российской империи, ее самым западным форпостом. В XVIII веке в течение 10 лет на островах проходил Аландский конгресс, приведший к заключению Ништадтского мира между Россией и Швецией, положившего конец Северной войне 1700–1721 годов. Столица архипелага город Мариехамн приобрел уставную грамоту от императора Александра II. Кстати, свое название Мариехамн получил в честь супруги российского самодержца Марии Александровны.