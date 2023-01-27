Прощай, безоружие: изменит ли Финляндия статус Аландских островов

Россия внимательно следит за развитием обстановки вокруг вступления Финляндии в НАТО и потенциального изменения статуса Аландских островов . Об этом «‎Известиям»‎ заявили в посольстве РФ в Хельсинки. Позиция Финляндии остается прежней — вступление в альянс не скажется на демилитаризованном статусе стратегического архипелага , заверили «‎Известия»‎ в МИДе скандинавской страны. Хотя ранее члены финского парламента не исключали, что Хельсинки может разместить военную технику на островах «‎для защиты от возможных вторжений‎» ‎‎. Опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты полагают: скандинавская республика может пересмотреть статус островов, «если в регионе произойдут существенные изменения‎»‎. Насколько вероятна корректировка соглашений, если Финляндия вступит в НАТО, и к чему это может привести — в материале «‎Известий» ‎.

Архипелаг без оружия

В конце декабря прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вступят в альянс до конца 2023-го . Возможное присоединение сразу двух скандинавских стран к блоку вызвало вопросы относительно демилитаризованного статуса Аландских островов — не разместит ли НАТО там военных . Ведь архипелаг имеет стратегическое значение для всего региона Балтики. Он расположен у входа в Ботнический залив Балтийского моря между Швецией и Финляндией, имеет автономный статус в составе последней.

В мае 2022 года — сразу после того, как Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО, — на тот момент постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что вступление этих стран в альянс поднимает вопрос о судьбе Аландских островов.

Прощай безоружие_1 Министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Швеции Петер Хультквист и министр обороны Финляндии Антти Кайкконен позируют фотографу в преддверии трехсторонней встречи в конце второго дня Совета НАТО в Брюсселе. 13 октября 2022 года Фото: Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Демилитаризованный статус архипелага установлен рядом действующих международно-правовых документов, в частности Женевской конвенцией 1921-го и Московским соглашением 1940 года, а также подтвержден Парижским мирным договором 1947-го, уточнили «‎Известиям»‎ в посольстве РФ в Хельсинки.

При этом там отметили: «‎В 2022 году финляндская сторона официально заявила, что предстоящее вступление Финляндии в НАТО не противоречит международным обязательствам страны и не приведет к изменению демилитаризованного статуса »‎.

— Представители аландских властей со своей стороны также подтверждают свою приверженность демилитаризованному статусу островов, — подчеркнули в дипмиссии. — Россия внимательно следит за развитием обстановки, реакция на те или иные изменения будет определяться конкретным содержанием ситуации.

Прощай безоружие_2 Фрегат Королевского флота Нидерландов HNLMS Tromp пришвартовался в гавани Хернесаари в Хельсинки Фото: Global Look Press/Takimoto Marina

В МИД Финляндии в ответ на запрос «‎Известий»‎ подтвердили, что позиция страны по Аландским островам, указанная в докладе правительства, не изменилась.

В документе, в частности, говорится, что «присоединение [к альянсу] не повлияет на статус Аландских островов, основанный на международных договорах, и этот статус не является препятствием для присоединения»‎.

« Финляндия уважает демилитаризацию Аландских островов и готова принять необходимые меры для защиты их нейтралитета . Следовательно, между Североатлантическим договором и договорами, касающимися Аландских островов, нет конфликта‎»‎, — говорится в отчете финского правительства.

«‎Известия»‎ направили запрос в пресс-службу правительства Аландских островов и НАТО.

Пересмотр при особых условиях

В ближайшем будущем изменения статуса Аландов не ожидается. Однако если в регионе произойдут существенные изменения, которые потребуют от Финляндии защищать острова, договор об их демилитаризации может быть пересмотрен , заявил «‎Известиям»‎ научный сотрудник финского Института внешней политики (FIIA) Генри Ванханен.

Тем не менее нейтралитет Аландских островов основан на международных договорах, ‎поэтому эксперт не ожидает серьезных изменений — по крайней мере в ближайшем будущем, добавил он.

Прощай безоружие_3 Солдаты финской армии возле установки РСЗО во время учений Lightning Strike 22 в Роваярви, Финляндия Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

— Конституционная обязанность Финляндии — обеспечивать безопасность и оборону этих регионов — не изменится. Как это будет устроено, когда страна вступит в НАТО, еще предстоит увидеть, и это также зависит от поведения России. Финляндия, конечно, проводит политику, учитывающую общую стабильность региона Балтийского моря, и если произойдут существенные изменения, то может быть причина для пересмотра. Но сейчас я не вижу такую вероятность , — пояснил эксперт.

Эту же позицию ранее обозначили представители властей автономного региона. Глава правительства провинции Аланды (финское название региона — Авенанмаа) Вероника Торнроос в июне прошлого года отметила, что демилитаризация региона основана на международных соглашениях, но подчеркнула: Хельсинки имеет право размещать там войска в случае необходимости.

Историк, доцент Хельсинкского университета Юрки Пааскоски также считает, что статус островов после вступления страны в НАТО останется прежним .

— Но за кулисами Финляндия рассматривает все варианты и очень тщательно анализирует будущее , — отметил эксперт в беседе с «‎Известиями»‎.

Статус под прицелом

Впервые статус территории без оружия острова получили по итогам Аландской войны в 1850-х годах, завершившейся Парижским мирным договором. Этот статус был закреплен Женевским соглашением 1921 года.

Третий договор, подтверждающий демилитаризованный статус Аландских островов, был подписан в 1940 году — согласно ему, СССР получил право военного наблюдения в этом районе. С тех пор в столице автономии Мариехамне действует российское консульство.

Однако некоторые политики Финляндии публично выражают сомнения, что острова сохранят свой демилитаризованный статус после вступления в альянс .

В частности, в апреле 2022 года спикер финского парламента Матти Ванханен во время публичного мероприятия заявил: наличие постоянных финских войск на Аландских островах помогло бы защитить территорию от возможных вторжений . Его слова привела газета Etelä-Suomen Sanomat (ESS).

Прощай безоружие_4 Вид на порт города Мариенхамн Фото: commons.wikimedia.org

Однако позже политик заявил газете Yle, что его слова «‎были отражены не точно»‎ и что правительство Аландских островов должно само решить, хотят ли они обсуждать этот вопрос.

«‎Я подчеркнул, что демилитаризованный статус Аландских островов основан на международных соглашениях. В этом контексте я заявил, что это будет легче — с точки зрения обороны — разместить войска на Аландских островах, но такого предложения не ожидается. Жители Аландских островов должны решить, хотят ли они начать процесс изменения этого статуса», — уточнил Ванханен свои слова .

Общественное мнение в скандинавской стране склоняется к тому, что договор о демилитаризации следует пересмотреть . Согласно опросу телеканала Yle от июня 2022 года, 58% финнов допустили военное присутствие на Аландах в связи с нынешней обстановкой. Канал уточняет: против милитаризации архипелага выступили всего 16% опрошенных, остальные 28% респондентов не смогли определиться.

Аландские острова с 1809 по 1918 год были частью Российской империи, ее самым западным форпостом. В XVIII веке в течение 10 лет на островах проходил Аландский конгресс, приведший к заключению Ништадтского мира между Россией и Швецией, положившего конец Северной войне 1700–1721 годов. Столица архипелага город Мариехамн приобрел уставную грамоту от императора Александра II. Кстати, свое название Мариехамн получил в честь супруги российского самодержца Марии Александровны.