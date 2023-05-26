В посольстве заявили о небывалом ухудшении отношений РФ и Финляндии

В настоящее время отношения между Москвой и Хельсинки переживают один из худших периодов за последние несколько десятилетий. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Финляндии, рассказав о резком росте русофобских настроений в стране.

«Российско-финляндские отношения переживают один из худших периодов за последние десятилетия. Двусторонний диалог практически полностью заморожен финской стороной, отдельные рабочие контакты сохраняются преимущественно для решения практических вопросов, неизбежно возникающих у граничащих друг с другом государств», — подчеркнули в дипмиссии РФ.

При этом Россия придерживается мнения, что несмотря на нынешний кризис в двустороннем диалоге, дипсвязи между соседними странами должны сохраняться как основа для взаимодействия в любых условиях.

Вместе с тем в российском посольстве признали, что в Финляндии резко вырос уровень русофобских настроений, хотя там проживает достаточно крупная диаспора из нескольких десятков тысяч граждан РФ. Как отметили в дипмиссии в Хельсинки, это стало следствием информационной кампании в СМИ, направленной против Москвы, а также попыток «демонизации» образа России и жесткой враждебной риторики финской политической элиты.

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