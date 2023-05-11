Сектор базы: РФ укрепит военную инфраструктуру у финских границ

Россия будет укреплять военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией, насыщать ее средствами ПВО в связи с возможным появлением в стране американских баз . Об этом «Известиям» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов. По его словам, Минобороны РФ готовит ответ на действия Финляндии, в районе границы также будет создан армейский корпус . Впрочем, в Финском институте международных отношений отметили: договор страны со Штатами не будет направлен против кого-либо, включая Москву.

Американские базы

В конце апреля в Хельсинки прошли переговоры с США. По их итогам стало известно, что Финляндия и Штаты готовятся подписать договор об оборонном сотрудничестве (DCA). Соглашение, в частности, позволит США разместить военные базы в Финляндии, сообщила крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на слова представителя финского МИДа Микаэля Антелла.

Дипломат заявил, что присутствие американских военных баз на территории Финляндии «укрепит ‎‎оборонный потенциал» скандинавской страны . Среди возможных пунктов DCA — размещение баз для истребителей F-35.

При этом договор с Вашингтоном не противоречит членству Хельсинки в НАТО, напротив, дополняет его, подчеркнул Антелл. Он уточнил: соглашение с США не будет распространяться на ядерное оружие. В январе глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также заверил, что после вступления страны в блок на ее территории не будет размещено ядерное оружие .

Финские солдаты во время совместных учений стран НАТО Фото: Global Look Press/Sgt. Andrew Greenwood

Переговоры США и Финляндии по оборонному соглашению будут идти вплоть до следующего года. После согласования всех деталей его проект передадут на рассмотрение парламентов двух стран.

О том, что Вашингтон и Хельсинки начали переговоры о DCA, стало известно в сентябре 2022 года. Из информации на сайте правительства Финляндии следует, что договор определяет статус вооруженных сил США, когда они действуют на территории этой страны. Он охватывает практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и признание квалификации американских военных.

США заключили похожий договор с Норвегией в 2021-м — с тех пор самолеты американских ВВС размещены на базе аэропорта Рюгге. Сейчас Вашингтон ведет аналогичные переговоры с Швецией и Данией .

В МИД Финляндии, куда «‎Известия»‎ обратились с просьбой пояснить, когда в стране могут появиться американские военные объекты, отказались комментировать эту тему.

Российская реакция

Минобороны РФ готовит ответ на действия Финляндии , заявил «‎Известиям»‎ глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Будет создан армейский корпус, и [пограничная зона будет] насыщена средствами ПВО, будет укрепляться военная инфраструктура , — уточнил дипломат.

В посольстве РФ в Хельсинки «‎Известиям»‎ добавили, что в целом вступление Финляндии в НАТО потребует от Москвы «‎ответных мер для купирования новых угроз национальной безопасности, возникающих в этой связи . Их содержание будет зависеть от конкретных параметров финского участия в деятельности альянса»‎.

Тренировка расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В начале апреля командующий войсками ПВО и ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин сообщил, что военнослужащие России начали отрабатывать защиту северо-западных границ страны. Причиной он назвал «‎‎возросший уровень угроз» после присоединения Финляндии к НАТО и подготовки Швеции к вступлению.

В сентябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: если на территории Финляндии и Швеции после их вступления в НАТО появятся военные базы альянса, Россия будет вынуждена в ответ «‎укреплять возможности на северо-западе» ‎.

Сотрудничество США и Финляндии

По данным Госдепартамента США, в 2019–2021 финансовых годах Америка поставила Финляндии продукцию оборонного назначения на сумму более $113,8 млн. В начале 2022 года правительство скандинавской страны заключило контракт на сумму $9,4 млрд и закупку 64 истребителей F-35 . Их поставки, как ожидается, начнутся только в 2027-м. Новейшие истребители призваны заменить имеющиеся у финских ВВС истребители четвертого поколения F-18 Hornet.

Американский многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Фото: commons.wikimedia.org

В марте 2022 года президент Финляндии Саули Ниинисте и президент США Джо Байден договорились об углублении оборонного сотрудничества двух стран. Еще в 2016-м минобороны обоих государств подписали заявление о намерениях, которое укрепляло оборонное сотрудничество Хельсинки и Вашингтона.

После вступления Финляндии в НАТО 4 апреля 2023-го морские пехотинцы США усилили свое присутствие в стране , говорится на официальном сайте альянса. Начиная с января этого года американские морпехи и бригада «Нюланд» ВМС Финляндии три месяца тренировались в водах Балтийского моря.

Американский стратегический разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint Фото: commons.wikimedia.org

В конце марта американский RC-135 Rivet Joint впервые совершил боевой вылет в воздушном пространстве Финляндии и проследовал вдоль финской границы с Россией до Полярного круга, добравшись до воздушной базы в Рованиеми .

Рост напряженности

Соглашение США и Финляндии — это стандартная процедура Вашингтона для сотрудничества в области обороны со своими союзниками, заявил «Известиям‎»‎ научный сотрудник Финского института международных отношений Генри Ванханен.

— Речь идет не об автоматическом открытии иностранных баз на финской территории, а о расширении сферы потенциального оборонного сотрудничества как в мирное, так и в кризисное время. Этот тип сотрудничества не направлен против кого-либо, и если Россия не намерена напасть на Финляндию, у нее нет причин для беспокойства , — подчеркнул эксперт.

Говоря о том, что в ответ на действия Хельсинки РФ начнет укреплять обороноспособность своих северо-западных рубежей, Ванханен заметил: России «позволено делать всё, что она хочет на своих суверенных территориях‎»‎.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Я уверен, что Финляндия предпочла бы избежать увеличения военного присутствия по соседству и намерена проводить политику, укрепляющую региональную стабильность . В интересах России было бы сделать то же самое и снизить существующую напряженность, — полагает научный сотрудник FIIA.

Аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов в беседе с «‎Известиями»‎ заметил: ‎ Финляндия, уступив давлению США, окончательно отказалась от самостоятельной политики в области безопасности и теперь рассматривается Москвой как рядовой член альянса недружественных государств .

По его словам, один из доступных России рычагов экономического влияния на Хельсинки после вступления финнов в НАТО — пересмотр соглашения об аренде российской части Сайменского канала, вплоть до его перекрытия . Финляндия арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию. Канал соединяет сеть Сайменских озер с Финским заливом и имеет важное экономическое значение для юго-востока скандинавской страны. В случае его перекрытия Финляндия понесет значительные убытки, уточняет Никита Липунов.

— Тем не менее это вряд ли существенно повлияет на политику финского руководства, поскольку оно уже сделало выбор в пользу полной интеграции в сообщество западных государств, в том числе и в военной сфере. Членство в НАТО для Хельсинки теперь — жизненный интерес, одна из опор внешней и оборонной политики. При таком рассмотрении наиболее действенным и отвечающим интересам России представляется именно военно-политический ответ , — заключил эксперт.

Сайменский канал, российская часть которого арендована Финляндией Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Пока США и Финляндия продолжают переговоры об усилении оборонного сотрудничества, уже как минимум два финских города призвали разместить у них базы НАТО. Так, в июле 2022 года мэр Лаппеенранты, расположенной всего в 200 км от Санкт-Петербурга, предложил использовать аэропорт города для размещения базы блока.

19 апреля этого года власти города Каухава, где проживает 15 тыс. жителей, предложили открыть у себя военный объект альянса. Мэр расположенного на западе Финляндии города Веса Рантала подчеркнул: Каухава обладает центральным положением в Балтике, потому должен рассматриваться в качестве приоритетной площадки для базы НАТО в скандинавской стране.