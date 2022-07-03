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В Финляндии предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти Лаппеенранта в Финляндии захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии
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Фото: commons.wikimedia.org/Smertsch
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В финском городе Лаппеенранта, находящемся в области Южная Карелия, предложили свой аэропорт в качестве возможной базы НАТО. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на мэра города Киммо Ярву.

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«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если силы обороны так захотят. Про размещение сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — сказал Ярва.

Он выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс подарит Южной Карелии надежду, в частности, поможет создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что между Россией и Финляндией возник новый железный занавес. Он обосновал свое мнение тем, что «архитектура европейской безопасности разрушена» в связи с началом специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Также президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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