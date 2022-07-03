В Финляндии предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии

В финском городе Лаппеенранта, находящемся в области Южная Карелия, предложили свой аэропорт в качестве возможной базы НАТО. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на мэра города Киммо Ярву.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если силы обороны так захотят. Про размещение сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — сказал Ярва.

Он выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс подарит Южной Карелии надежду, в частности, поможет создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что между Россией и Финляндией возник новый железный занавес. Он обосновал свое мнение тем, что «архитектура европейской безопасности разрушена» в связи с началом специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Также президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.