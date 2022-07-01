Власти ФРГ запустили процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Кабинет министров ФРГ в пятницу, 1 июля, инициировал со своей стороны процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Такое заявление сделал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Процесс обработки протокола начат, ФРГ хочет завершить этот процесс быстро. <…> В лице Финляндии и Швеции мы получим двух ценных партнеров», — сообщил Хебештрайт прессе.

30 июня страны-члены НАТО анонсировали подписание протокола о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля в присутствии министров иностранных дел этих стран. Это действие является одной из ступеней в процессе вхождения в состав альянса.

29 июня в первый день саммита страны НАТО официально пригласили эти два государства в альянс. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.