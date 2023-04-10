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Войска ПВО РФ начали отработку защиты границ в связи с расширением НАТО

Минобороны: комплексы ПВО РФ отрабатывают защиту границ страны в связи с расширением НАТО
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают задачи по защите границы на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в состав НАТО. Об этом 10 апреля сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Андрей Демин.

Как напомнил высокопоставленный военный, помимо Финляндии, которая присоединилась к Североатлантическому альянсу, в его состав готовится войти и Швеция.

«В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — цитирует Демина «Газета.Ru».

Немного за 30: Финляндия официально стала членом НАТО
Что это значит для безопасности России и как на расширение альянса ответит Москва

Ранее, 8 апреля, эксперты китайской газеты Global Times отметили, что ситуация в Евросоюзе (ЕС) стала еще более сомнительной с точки зрения обеспечения всеобщей безопасности после вхождения Финляндии в НАТО и возможного вступления Швеции в военный блок. Специалисты отметили, что такой небольшой стране, как Финляндия, следует придерживаться нейтральной позиции на фоне трений между Россией и Североатлантическим альянсом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 апреля сказал, что Россия работает на сбалансирование всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это именно альянс расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается своей военной инфраструктурой к границам военного блока.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В тот же день Песков сообщил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.

Финляндия и Швеция официально подавали заявки на вступление в НАТО в мае 2022-го. На конец года они смогли получить одобрение 28 из 30 стран блока. В Венгрии и Турции заявляли о готовности ратификации финской заявки, но не шведской. Специалисты рассчитывают, что Швеция войдет в альянс к саммиту стран НАТО в июле 2023 года.

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