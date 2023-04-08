Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Мир
Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
Китай объявил о военных учениях в акваториях рядом с Тайванем
Недвижимость
Эксперт рассказал о подводных камнях при покупке квартиры на торгах
Сюжет:

В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО

Global Times: после вступления Финляндии в НАТО ситуации в ЕС стала более сомнительной
0
Фото: REUTERS/OLIVIER MATTHYS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в Евросоюзе (ЕС) стала еще более сомнительной с точки зрения обеспечения всеобщей безопасности после вхождения Финляндии в НАТО и возможного вступления Швеции в военный блок. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила газета Global Times со ссылкой на мнение китайских экспертов.

«Официальное членство Финляндии [в НАТО] также указывает на историческое изменение в традиционной политике нейтралитета этого северного государства. Как считают эксперты КНР, Финляндию выталкивают на передовую в противостоянии [Запада] с Россией, что может стать для Москвы стимулом к наращиванию ядерного потенциала. Таким образом, общая ситуация в области безопасности в Европе становится даже еще более сомнительной», — говорится в материале.

Отмечается, что такой небольшой стране как Финляндия следует придерживаться нейтральной позиции на фоне трений между Россией и Североатлантическим альянсом. По мнению экспертов, вступление в НАТО увеличит для Хельсинки риски в сфере безопасности, вместо того чтобы их уменьшить.

Сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хуна допускает, что в течение 2023 года к военному блоку может официально присоединиться и Швеция. Он обвинил НАТО в начале конфликта на Украине и пояснил, что расширение альянса на восток создает осязаемую угрозу для Москвы.

Эксперт добавил, что теперь конфликт между НАТО и Россией станет еще более ощутимым. Он выразил мнение, что такая экспансия альянса создаст больше неопределенности в украинском кризисе.

Немного за 30: Финляндия официально стала членом НАТО
Что это значит для безопасности России и как на расширение альянса ответит Москва

Накануне, 7 апреля, заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии и в свете вероятного включения в альянс Швеции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 апреля сказал, что Россия работает на сбалансирование всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это именно альянс расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается своей военной инфраструктурой к границам военного блока.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В тот же день Песков сообщил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023