В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО

Ситуация в Евросоюзе (ЕС) стала еще более сомнительной с точки зрения обеспечения всеобщей безопасности после вхождения Финляндии в НАТО и возможного вступления Швеции в военный блок. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила газета Global Times со ссылкой на мнение китайских экспертов.

«Официальное членство Финляндии [в НАТО] также указывает на историческое изменение в традиционной политике нейтралитета этого северного государства. Как считают эксперты КНР, Финляндию выталкивают на передовую в противостоянии [Запада] с Россией, что может стать для Москвы стимулом к наращиванию ядерного потенциала. Таким образом, общая ситуация в области безопасности в Европе становится даже еще более сомнительной», — говорится в материале.

Отмечается, что такой небольшой стране как Финляндия следует придерживаться нейтральной позиции на фоне трений между Россией и Североатлантическим альянсом. По мнению экспертов, вступление в НАТО увеличит для Хельсинки риски в сфере безопасности, вместо того чтобы их уменьшить.

Сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хуна допускает, что в течение 2023 года к военному блоку может официально присоединиться и Швеция. Он обвинил НАТО в начале конфликта на Украине и пояснил, что расширение альянса на восток создает осязаемую угрозу для Москвы.

Эксперт добавил, что теперь конфликт между НАТО и Россией станет еще более ощутимым. Он выразил мнение, что такая экспансия альянса создаст больше неопределенности в украинском кризисе.

Накануне, 7 апреля, заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии и в свете вероятного включения в альянс Швеции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 апреля сказал, что Россия работает на сбалансирование всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это именно альянс расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается своей военной инфраструктурой к границам военного блока.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В тот же день Песков сообщил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.