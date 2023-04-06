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В Кремле заявили об ответных мерах в условиях приближения НАТО к границам России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия действует для сбалансирования всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Об этом заявил в четверг, 6 апреля, журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что это НАТО расширяется в сторону границ России, а не Россия приближается своей военной инфраструктурой к границам альянса.

«Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Переживая за нашу безопасность, естественно мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить, чтобы сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте», — сказал Песков.

Немного за 30: Финляндия официально стала членом НАТО
Что это значит для безопасности России и как на расширение альянса ответит Москва

Финляндия 4 апреля официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

На следующий день Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран-участниц НАТО сошлись во мнении, что Швеция должна вступить в военный блок как можно скорее.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что вступление Финляндии в НАТО и втягивание Швеции в НАТО завершило эру безопасности в Северной Европе.

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