Главы МИД НАТО указали на необходимость вхождения Швеции в блок как можно скорее

Министры иностранных дел стран — участниц НАТО сошлись во мнении, что Швеция должна вступить в военный блок как можно скорее. Об этом в среду, 5 апреля, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы приветствовали Финляндию как нового члена НАТО. Министры также сошлись во мнении, что Швеция должна стать членом альянса как можно скорее», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран — участниц НАТО в Брюсселе.

Накануне, 4 апреля, Финляндия, вместе с которой Швеция подавала заявку на вступление, официально стала 31-м членом НАТО. А Швеции в одобрении заявки отказали Турция и Венгрия.

5 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном процесса вступления Швеции в НАТО. По его словам, турецкая сторона объяснила, какие шаги должен предпринять Стокгольм, чтобы Анкара одобрила его заявку на вступление в альянс.

Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конце апреля полетит в Швецию для обсуждения деталей ее вступления в НАТО.

Столтенберг сказал, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, на пути страны в альянс не должно быть препятствий. С его слов, военный блок поддерживает контакт с турецкой стороной для ускорения вступления Швеции в НАТО. Финский президент Саули Ниинистё дал обещание приложить все усилия для скорейшего приема Швеции.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.