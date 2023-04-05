Глава Пентагона посетит Швецию в конце апреля для обсуждения членства страны в НАТО

Глава Пентагона США Ллойд Остин в конце апреля отправится в Швецию для обсуждения деталей ее вступления в НАТО. Об этом он заявил во вторник, 4 апреля.

«В конце этого месяца я поеду в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также их планирование при вступлении в НАТО», — сказано в публикации, размещенной на сайте американского министерства.

Ранее в этот день Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Таким образом, формальная процедура вступления страны в военный блок практически завершилась.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, на пути страны в альянс не должно быть препятствий. По его словам, НАТО находится в контакте с Турцией, чтобы ускорить вступление Швеции в альянс. Президент Финляндии Саули Ниинистё, также присутствовавший на мероприятии, пообещал приложить все усилия для скорейшего приема Швеции.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022-го. На конец года они смогли получить одобрение 28 из 30 стран блока. В Будапеште и Анкаре спустя некоторое время одобрили вступление Финляндии в альянс.