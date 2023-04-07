НАТО подготовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге, который изменился после вступления Финляндии в альянс. Об этом 7 апреля сообщил портал Bursa.

«Это место, где Североатлантический альянс укрепляет свое присутствие на восточном фланге. Я рад видеть здесь союзников из Польши, Португалии, Северной Македонии, тренирующихся вместе с румынскими военными и готовых стать частью новой архитектуры обороны и сдерживания НАТО, которую альянс разрабатывает в настоящее время», — сказал Джоанэ в ходе посещения многонациональной бригады «Юг — Восток» в Крайове на юге Румынии.

По словам замгенсека, военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии и в свете вероятного включения в альянс Швеции.

«Это будет восточный фланг от Баренцева до Балтийского моря, до Черного моря и Дуная и до Средиземного моря», — заявил Джоанэ.

Он добавил, что НАТО пока не видит риска для безопасности стран НАТО, однако отметил, что очевидные риски не всегда составляют полную картину происходящего. Он также назвал Россию «непредсказуемой и опасной страной».

Ранее, 6 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия действует для сбалансирования всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это альянс расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается своей военной инфраструктурой к границам военного блока.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В тот же день Песков сообщил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.