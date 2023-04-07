Реклама
Прямой эфир
Мир
МО РФ заявило о риске распространения опасных патогенов из биолабораторий США
Мир
Okaz: Россия сокрушит НАТО в случае продолжения экспансии альянса
Мир
НАТО подготовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге
Общество
Родители выпившего щелочь ребенка решили наказать руководство детсада
Общество
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Общество
Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку увеличилось до 16
Мир
Экс-разведчик США Риттер посоветовал иностранным наемникам покинуть Украину
Мир
Трамп назвал администрацию Байдена самой некомпетентной в истории США
Экономика
Решетников допустил дальнейшее снижение безработицы в России
Общество
Арестованный в РФ журналист Гершкович отверг обвинение в шпионаже в пользу США
Мир
В Саудовской Аравии предсказали поражение НАТО от России
Общество
Суд арестовал треш-блогера Серова до 5 июня
Мир
В Швеции четырех человек задержали по подозрению в подготовке теракта
Сюжет:

НАТО подготовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс подготовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге, который изменился после вступления Финляндии в альянс. Об этом 7 апреля сообщил портал Bursa.

«Это место, где Североатлантический альянс укрепляет свое присутствие на восточном фланге. Я рад видеть здесь союзников из Польши, Португалии, Северной Македонии, тренирующихся вместе с румынскими военными и готовых стать частью новой архитектуры обороны и сдерживания НАТО, которую альянс разрабатывает в настоящее время», — сказал Джоанэ в ходе посещения многонациональной бригады «Юг — Восток» в Крайове на юге Румынии.

По словам замгенсека, военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии и в свете вероятного включения в альянс Швеции.

«Это будет восточный фланг от Баренцева до Балтийского моря, до Черного моря и Дуная и до Средиземного моря», — заявил Джоанэ.

Он добавил, что НАТО пока не видит риска для безопасности стран НАТО, однако отметил, что очевидные риски не всегда составляют полную картину происходящего. Он также назвал Россию «непредсказуемой и опасной страной».

Немного за 30: Финляндия официально стала членом НАТО
Что это значит для безопасности России и как на расширение альянса ответит Москва

Ранее, 6 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия действует для сбалансирования всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это альянс расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается своей военной инфраструктурой к границам военного блока.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В тот же день Песков сообщил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023