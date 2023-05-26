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Денежка с севера: РФ и Финляндия работают над взаимной разморозкой счетов

Каковы шансы на восстановление отношений между соседними странами
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Москва и Хельсинки на уровне МИД работают над решением вопроса, связанного с заморозкой счетов диппредставительств. Об этом рассказали «Известиям» в российском и финском посольствах. При этом в дипмиссии РФ напомнили: ограничения были введены в качестве ответной меры, однако Москва открыта для диалога. Вместе с тем в посольстве признали, что говорить о сроках и возможных способах достижения результата, приемлемого для обеих сторон, пока рано. С начала конфликта на Украине отношения между соседними странами взяли курс на деградацию, следствием чего стало вступление Финляндии в НАТО, а также ограничения в отношении туристов из РФ и проявление русофобии.

Поставить на разморозку

Отношения между Москвой и Хельсинки переживают не самый лучший период, причем последний на данный момент виток «похолодания» связан с заморозкой российских счетов финских диппредставительств в РФ, о которой стало известно 17 мая.

Посольство Финляндии в Москве и генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге в настоящее время не могут пользоваться своими российскими банковскими счетами. Мы считаем ситуацию серьезной, — сказали «Известиям» в финской дипмиссии.

Здание генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Однако в посольстве РФ напомнили: ограничения в отношении банковского обслуживания диппредставительств Финляндии были введены «в соответствии с принципом взаимности в качестве ответной меры» на ситуацию, в которой российская дипмиссия в Хельсинки находится с прошлого года.

Как ранее пояснили в пресс-службе, с осени 2022-го российские дипломаты в Финляндии могут пользоваться лишь банком Nordea. При этом для перевода средств на счет посольства требуется длительный процесс рассмотрения разрешения, за которое «взимается фактически «запретительная» комиссия в €5 тыс. независимо от суммы перевода». Сейчас же финскому посольству предоставлена возможность пользоваться банком ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства, пояснила российская сторона.

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Кроме того, в конце марта стало известно, что власти Финляндии приняли решение о заморозке банковских счетов Российского центра науки и культуры в Хельсинки в банке Nordea из-за санкций Евросоюза.

Вывеска банка
Фото: TASS/EPA/KIMMO BRANDT

— В настоящее время предпринимаются попытки разрешения сложившейся ситуации, над вопросом работают внешнеполитические ведомства обеих стран. Говорить о конкретных сроках и возможных способах достижения приемлемого для обеих сторон результата пока рано, — сообщили «Известиям» в дипмиссии РФ.

Вместе с тем там подчеркнули, что российская сторона открыта для диалога и надеется, что в Хельсинки тоже настроены на конструктив. К слову, в финском посольстве также подтвердили, что МИД страны «продолжает прояснять этот вопрос» с Министерством иностранных дел РФ.

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Диалог под тоннами снега

Двусторонние отношения, традиционно считавшиеся добрососедскими, взяли курс на серьезное ухудшение прошлой зимой, с началом спецоперации России на Украине и усугубились, когда в мае 2022-го Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО. Официально же страна присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023-го.

Кроме того, в начале этого года власти Хельсинки начали строить забор на границе с РФ. Москва же, в свою очередь, приняла решение о выходе с 1 июня из двустороннего соглашения о проведении дополнительных военных инспекций.

— В целом российско-финляндские отношения переживают один из худших периодов за последние десятилетия. Двусторонний диалог практически полностью заморожен финской стороной, отдельные рабочие контакты сохраняются преимущественно для решения практических вопросов, неизбежно возникающих у граничащих друг с другом государств, — признали в посольстве РФ в Хельсинки.

Строительство забора на территории Финляндии около границы с РФ

Строительство забора на территории Финляндии около границы с РФ

Фото: TASS/imago

Несмотря на серьезный кризис в отношениях с Финляндией, российская сторона придерживается мнения, что дипломатические связи должны сохраняться как основа для взаимодействия в любых условиях. Впрочем, действия Хельсинки, так быстро перешедшего от добрососедства к конфронтации, затрудняют прогнозирование дальнейшего развития ситуации, добавили в российской дипмиссии.

По словам аналитика Института международных исследований МГИМО Никиты Липунова, неверная интерпретация намерений Москвы, а также невольные исторические ассоциации с советско-финской войной вкупе с сильнейшим давлением со стороны США привели к непропорциональному восприятию «угрозы с востока».

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Вступив в НАТО, Финляндия окончательно сделала выбор в пользу интеграции в евроатлантическое сообщество и отказалась от «линии Паасикиви–Кекконена», которая предполагала выстраивание добрососедских отношений с РФ. Интересы обеспечения безопасности взяли верх, в результате чего Финляндия отказалась от преимуществ двустороннего сотрудничества и утратила особую роль в отношениях между Россией и Западом, — констатировал он.

Стоит отметить, что эта страна была шестым крупнейшим торговым партнером России в ЕС (после Германии, Нидерландов, Франции, Италии и Польши). Однако в 2022-м ежемесячный уровень товарооборота упал ниже минимумов 1990-х годов: импорт сократился до €150 млн, а экспорт — до €140 млн.

Пункт пропуска на границе с Финляндией
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Последующая динамика отношений будет зависеть от интенсивности и глубины интеграции северной страны в альянс, в том числе размещения на ее территории военной инфраструктуры, контингента НАТО и отдельных союзников, пояснил «Известиям» Никита Липунов.

— Скорее всего, в ближайшее время нас ожидает демонтаж оставшихся связей и достижений в различных областях, накопленных за десятилетия взаимодействия. Понижение уровня дипотношений возможно, только если финны не остановятся и продолжат обострять ситуацию, предпринимая откровенно враждебные меры по отношению к Москве, — спрогнозировал эксперт.

Впрочем, в настоящий момент есть ощущение, что в Хельсинки не готовы к дальнейшей эскалации, так что финские власти будут действовать осторожно, считает он.

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Стоп, туризм

Серьезное похолодание между странами не могло не отразиться и на сфере туризма, особенно если учитывать, что Финляндия была достаточно популярным направлением у российских путешественников. Так, финское правительство приняло решение с 30 сентября 2022 года «сильно ограничить» въезд граждан РФ на территорию страны в туристических целях.

— Сейчас действуют ограничения на поездки и выдачу виз, введенные Финляндией, — подтвердили в финском посольстве. — При этом заявления на визу от российских граждан по-прежнему принимаются, например, в связи с работой, учебой или по семейным обстоятельствам.

Вместе с тем в дипмиссии РФ подчеркнули: речь идет о рестрикциях, введенных Хельсинки в одностороннем порядке. Со стороны Москвы же подобные шаги не предпринимались, финские граждане по-прежнему могут получить любую визу и приехать в Россию.

Туристический автобус
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— В сложившейся асимметричной ситуации, как представляется, для решения проблемы необходима исключительно политическая воля с финской стороны, — добавили в посольстве.

В Финляндии находится достаточно большая диаспора, состоящая из нескольких десятков тысяч граждан РФ. При этом «антироссийская информационная кампания в СМИ, попытки демонизации образа России, а также жесткая враждебная риторика политэлиты способствовали резкому росту русофобских настроений в финском обществе», признали в дипмиссии РФ.

— Их проявлениями стали многочисленные случаи бытовой агрессии, дискриминации при приеме на работу или даже при участии в культурных и спортивных мероприятиях, — добавили в посольстве.

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Финские власти понимают ненормальность и опасность сложившейся ситуации, однако в условиях непрекращающегося навязывания общественному мнению антироссийского нарратива противодействовать им весьма непросто, признали в диппредставительстве РФ в Хельсинки.

Смена финского внешнеполитического курса носит необратимый характер, а поскольку власти Хельсинки, отказавшись от остатков стратегического мышления, оказались в сильной военно-политической зависимости от Вашингтона, динамика диалога с Москвой будет синхронизироваться с российско-американскими отношениями, подытожил Никита Липунов.

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