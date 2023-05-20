Весенние заморозки: Россия заблокировала счета финской дипмиссии в РФ

В МИД Финляндии сообщили, что Россия заморозила счета финских дипломатических представительств в Москве и Санкт-Петербурге . Во внешнеполитическом ведомстве называют ситуацию серьезной, обещая тщательно ее изучить. Санкции стали зеркальным ответом на действия Хельсинки, который в начале этого года заморозил российские активы на сумму €187 млн. Подробности произошедшего — в материале «Известий».

Серьезная ситуация

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета финских дипломатических представительств в России были заморожены и не могут быть использованы», — сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на МИД Финляндии.

Речь идет о счетах посольства страны, которое находится в Москве, и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. «Ситуация серьезная, вопрос изучается», — приводит издание сообщение финского внешнеполитического ведомства. В МИДе отметили, что связались с российскими коллегами по поводу блокировки счетов.

Здание генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

«Замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России выходит далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. Замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны России является чрезмерным», — отреагировал президент Финляндии Саули Ниинисте.

По словам главы финского МИДа Пекка Хаависто, власти не собираются закрывать посольство и генконсульство в России. «На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоемкой» , — подытожил он.

Приняли ответные меры

В Москве подтвердили ограничения на использование счетов финских дипломатических представительств в РФ. «Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. Это факт», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, Россия не раз ставила перед Финляндией вопрос об отмене санкций против российских диппредставительств. «Мы также предупреждали, делали это тоже неоднократно, что если ситуация не будет урегулирована, то мы будем вынуждены принять ответные меры. Однако финскими властями никаких действий в этом плане предпринято не было», — пояснила дипломат.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции во время визита в Москву. 2021 год Фото: ТАСС/МИД РФ

Захарова добавила, что Хельсинки выбрал неконструктивный подход, противоречащий обязательствам страны пребывания обеспечить нормальное функционирование иностранных диппредставительств. В частности, это соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«В любом случае и в дальнейшем будем исходить из принципов взаимности в вопросе финансирования миссий, включая финансовое обеспечение их деятельности», — резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Заморозили всё

В конце января этого года в Хельсинки сообщили о заморозке российских активов на сумму €187 млн. «Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность» , — сообщил представитель МИД страны Пиа Саариваара.

В министерстве иностранных дел страны пояснили, что на такие меры Финляндия пошла в рамках санкций против РФ, введенных из-за СВО на Украине. Хельсинки как член Евросоюза присоединился к антироссийским ограничительным мерам, введенных Западом.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Hendrik Schmidt

В Совете безопасности России назвали заморозку российских активов одной из величайших краж в истории . «И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это всё равно что поручить лисе сторожить курятник», — отреагировал заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

Предупреждения не помогли

В посольстве России в Финляндии пояснили, что в сложившейся ситуации речь идет о практических мерах по приведению банковского обслуживания финских диппредставительств в России в соответствие с положением, в котором находится российское посольство в Финляндии.

Офис банка «Нордеа» (Nordea) в Хельсинки Фото: Global Look Press/Peter Endig

«Нам оставлена возможность пользоваться лишь одним банком «Нордеа» (Nordea), при этом для перевода любых средств на счет посольства требуется длительный процесс рассмотрения разрешения, за которое к тому же взимается фактически «запретительная» комиссия в €5 тыс. независимо от суммы перевода», — говорится в комментарии.

В дипмиссии также подчеркнули, что неоднократно предупреждали МИД Финляндии принять ответные меры, если ситуация не изменится.

«Сейчас на основании принципа взаимности финскому посольству, насколько мы понимаем, предоставлена возможность пользоваться российским банком ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства в соответствии с нормами Венской конвенции 1961 года. Так что, как говорится, «мяч на финской стороне», — добавили в посольстве России в Финляндии.

Работа затруднится

Бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен считает, что заморозка счетов не станет угрозой для работы посольства, но значительно ее затруднит. Он предположил, что расходы диппредставительств, такие как арендная плата и счета, будут оплачиваться обходными путями — например наличными. По мнению экс-главы финской дипмиссии в России, сложившаяся ситуация довольно непростая.

«В российской экономике упор больше не делается на наличные, платежи осуществляются посредством банковских переводов. Москва практически уже полностью перешла на современные электронные денежные переводы», — отметил Химанен.

Здание посольства РФ в Хельсинки Фото: commons.wikimedia.org/TTKK

При этом он добавил, что запас наличных нельзя будет пополнить на территории РФ, если будут недоступны счета. «На практике это означает, что деньги нужно будет отправлять из-за рубежа дипломатической почтой в Москву» , — пояснил дипломат.

Экс-посол уверен, что шаги, которые предпринял Хельсинки, стали следствием санкций Евросоюза в отношении России, а не следствием действий финского правительства. «Как уже говорил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, в Финляндии не принимались никакие официальные решения о введении ограничений денежных операций посольства России в Финляндии», — резюмировал Химанен.

Ответные меры должны последовать немедленно

В свою очередь, доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина считает, что Финляндия довольно последовательно предпринимает определенные действия в отношении России.

— Прослеживается системный подход в действиях Хельсинки. Страна проводит политику отгораживания от Российской Федерации . Это связано с тем, что, видимо, будет формироваться военная инфраструктура альянса, вопреки обещаниям, которые финская сторона давала России, — считает эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Политолог отметила, что натовская инфраструктура точно придет в Финляндию. Альянс интересуется этим государством не только из-за близости к Балтийскому морю, но также из-за того, что это арктическая страна, член Арктического совета, который вместе со Швецией оказывается важным коридором выхода в Арктику.

— Чтобы избежать возможных рисков, финская сторона принимает целую череду последовательных решений по строительству стены с РФ, выдавливанию русского населения из Финляндии, ограничению возможности покупать недвижимость, вообще взаимодействовать с Россией. Таким образом, власти формируют общественное мнение против Москвы, — полагает Еремина.

По словам специалиста, власти говорят о рисках, якобы исходящих от России, для того чтобы убедить население в необходимости траты больших денежных средств на строительство новой военной инфраструктуры, на оборону, которые потребует НАТО для участия в разных инициативах альянса.

— Хельсинки идет по пути наращивания истерии. В отличие от Финляндии, которая последовательно проводит антироссийскую политику, Москва не придерживается антифинской политики. Россия предпринимает разовые зеркальные шаги не сразу, а через некоторое время. Финское общество об этом уже забыло и не может связать эти действия России с теми, что ранее проводил Хельсинки, — сообщила специалист.

Солдаты армий Финляндии и США во время совместных учений на полигоне Роваярви в Финляндии Фото: Global Look Press/Spc. Austin Steinborn

Еремина добавила, что в некоторых случаях Москва не реагировала и не отвечала на многие подобные выпады. В частности, это касается вопроса расширения НАТО.

— Ответы на такие действия всё же должны быть немедленными и в гораздо большем объеме. Не случайно сейчас говорят, что угрозы со стороны России заставили НАТО расширяться, а не наоборот. А Финляндия придерживается столь жесткой политики, поскольку сейчас она член НАТО и ей нужно проводить соответствующие мероприятия, под которые она подписалась, — подытожила эксперт в беседе с «Известиями».