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Президент Финляндии назвал выходом за рамки заморозку счетов дипмиссии в РФ

Президент Финляндии Ниинистё заявил, что заморозка счетов дипмиссий страны в РФ выходит за рамки
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen
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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что заморозка банковских счетов дипломатических миссий страны в России выходит за рамки аналогичных мер, применяемых в ограничении российского посольства. Об этом политик сказал 17 мая в интервью агентству STT.

«Замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России выходит далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. Замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны России является чрезмерным», — сказал он.

По словам Ниинистё, в условиях блокировки предстоит продумать, как обеспечить работу генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и посольства в Москве, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в среду МИД Финляндии заявил, что банковские счета представительств страны в России заморожены. По мнению Хельсинки, ситуация серьезная и «дело расследуется». Позже финляндское внешнеполитическое ведомстве заявило о продолжении работы своих представительств в РФ.

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Кроме того, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не закроет дипмиссии республики. Обработка денежных потоков будет трудоемкой, подчеркнул он.

Действия РФ стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны. Например, 1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea, а 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

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