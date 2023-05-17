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МИД Финляндии заявил о продолжении работы своих представительств в РФ

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Дипломатические представительства Финляндии продолжат работу в РФ в прежнем режиме после того, как МИД европейской страны объявил о блокировке в России банковских счетов посольства. Об этом 17 мая на брифинге заявил глава внешнеполитического ведомства европейской страны Пекка Хаависто.

«У Финляндии до сих пор нормальные дипломатические отношения с Россией, а значит, мы в обычном режиме контактируем с властями. <...>. Нет никакой перспективы того, что консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть», — сказал Хаависто.

Он подчеркнул, что действия России не отразятся на зарплатах финским дипломатам. В основном затруднения, связанные с этим, коснутся хозяйственной деятельности представительства.

Журналисты также задали Хаависто вопрос о том, есть ли у Финляндии планы, касающиеся контрмер. На это министр заявил, что этот вопрос будет решаться дипломатическим путем.

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В этот день Хаависто заявил, что власти Финляндии не будут закрывать посольство республики в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге из-за якобы имевшей место быть заморозки счетов, отметив при этом, что обработка денежных потоков будет трудоемкой.

Ранее в этот день финское внешнеполитическое ведомство сообщило, что банковские счета представительств страны в России заморожены, передает RT.

Такие действия РФ стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны. 1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea, а 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

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