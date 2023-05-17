МИД Финляндии не будет закрывать диппредставительства в Москве и Петербурге

Власти Финляндии не будут закрывать посольство республики в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге из-за якобы имевшей место быть заморозки счетов. Об этом глава финского МИД Пекка Хаависто заявил в среду, 17 мая.

«На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоемкой», — сказал он.

Ранее в этот день финское внешнеполитическое ведомство сообщило, что банковские счета представительств страны в России заморожены, ситуация расследуется, передает RT.

Там подчеркнули, что ситуация серьезная и «дело расследуется», сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 26 апреля, Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае дальнейшего бездействия Хельсинки по ситуации с квартирами в Финляндии, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры (РЦНК), пишет Life.Ru.

В середине апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов Евросоюза (ЕС), ввела ограничения в отношении здания РЦНК в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

Вместе с тем 19 апреля финский телеканал Yle со ссылкой на заявление главы одного из отделов Управления по взысканию долгов Аки Виртанена сообщил, что арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Финляндии, принадлежащих РФ, отменен. Уточнялось, что оснований для изъятия собственности «не обнаружилось».