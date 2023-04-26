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МИД РФ пригрозил ответом на бездействие Финляндии по квартирам РЦНК

МИД: Москва примет меры, если Финляндия не решит вопрос с российской недвижимостью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российская сторона будет вынуждена принять ответные меры в случае дальнейшего бездействия Хельсинки по ситуации с квартирами в Финляндии, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры (РЦНК). Об этом 26 апреля сообщили в МИД РФ.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент вопрос с квартирами остается открытым, несмотря на то что после направленной посольством РФ в Финляндии ноты в МИД республики запрет на действия в отношении земельного участка и здания РЦНК в Хельсинки отменили.

«Вместе с тем остается пока неурегулированной ситуация вокруг находящихся в пользовании РЦНК квартир. Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено. В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры», — приводит заявление российского внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

В МИДе объяснили, что ранее Хельсинки назвал в качестве обоснования запрета на любые действия с недвижимостью в отношении земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир РЦНК намерение выяснить, подлежат ли объекты аресту по европейским санкциям.

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В середине апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

Как сообщило 19 апреля российское посольство в Хельсинки, в МИД республики была направлена нота с требованием разъяснить действия судебных приставов, временно арестовавших российскую государственную собственность.

Позже в этот же день финский телеканал Yle со ссылкой на заявление главы одного из отделов Управления по взысканию долгов Аки Виртанена сообщил, что арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Финляндии, принадлежащих РФ, отменен. Уточнялось, что оснований для изъятия собственности «не обнаружилось».

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