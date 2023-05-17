МИД Финляндии заявил о заморозке РФ банковских счетов представительств страны

МИД Финляндии заявил, что банковские счета представительств страны в России заморожены, ситуация расследуется. Об этом в среду, 17 мая, сообщило местное издание Helsingin sanomat.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы», — следует из заявления финского МИДа.

Финское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что ситуация серьезная и «дело расследуется».

Помимо посольства Финляндии в Москве, в Санкт-Петербурге работает Генеральное консульство Финляндии, отмечает издание.

Ранее, 26 апреля, Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае дальнейшего бездействия Хельсинки по ситуации с квартирами в Финляндии, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры (РЦНК).

В середине апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов Евросоюза (ЕС), ввела ограничения в отношении здания РЦНК в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

Вместе с тем 19 апреля финский телеканал Yle со ссылкой на заявление главы одного из отделов Управления по взысканию долгов Аки Виртанена сообщил, что арест земли и здания Российского центра науки и культуры в Финляндии, принадлежащих РФ, отменен. Уточнялось, что оснований для изъятия собственности «не обнаружилось».