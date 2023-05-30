Финская ложь: «самая счастливая страна мира» втягивается в социальный кризис

Недавно в рамках программы ООН World Happiness Report был представлен очередной «Доклад о мировом счастье». Исследование основано на опросах, проведенных американским аналитическим и консалтинговым Институтом Гэллапа. Россию по уровню счастья авторы этого доклада разместили на 70-м месте, а почти всю первую десятку заняли разные государства условного Запада. Во главе рейтинга — и уже далеко не впервые — Финляндия, но у многих это вызвало искреннее недоумение. Страна охвачена социальным кризисом, ее регулярно сотрясают забастовки представителей самых разных отраслей. Подробности — в материале «Известий».

Эпоха стачек

Все последние годы в Финляндии происходили многочисленные забастовки. Для здешних работников стачка стала наиболее популярным средством за свои права, поскольку другие не действуют. Как правило, люди требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Можно перечислить некоторые самые громкие стачки, случившиеся только в текущем году. Так, 1 февраля в Финляндии началась трехдневная забастовка в сфере технологической и химической промышленности. В ней участвовало более 7 тыс. членов индустриального профсоюза, профсоюза специалистов частного сектора (YTN) и профсоюза служащих в сфере промышленности Pro. К станкам отказались выйти члены персонала полусотни предприятий, в том числе сталелитейного завода Outokumpu в городе Торнио и некоторых фабрик фармацевтической компании Orion.

9–11 февраля в Финляндии по всей стране в течение трех дней отказывались работать сотрудники гипермаркетов сетей Kesko и S-ryhmä, точки этих сетей в дни акции оказались закрыты. Стояли закрытыми и рынки в некоторых городах, региональные терминалы логистических услуг Kesko. Всего в забастовке участвовали 16 тыс. работников розничного сектора. Недовольство работников отрасли возникло из-за нового коллективного трудового договора. Отраслевой профсоюз заявил о своем намерении добиться для работников торгового сектора повышения заработной платы на €200 в месяц в качестве прибавки. 8 февраля работодатели и профсоюз объявили, что так и не смогли достичь компромисса в этом споре — вот и пришлось прибегнуть к стачке.

Фото: Kesko

15 февраля в 6 часов утра в Финляндии стартовала масштабная забастовка сотрудников сферы транспорта, работников портов и терминалов. Бастующие работники этой отрасли — всего 9 тыс. человек — выдвинули требование о ежемесячной прибавке в €200. Водители предупредили, что будут бастовать в течение недели, забастовку же в сфере погрузки и выгрузки судов объявили бессрочной. Экономисты заранее предупредили, что акция в портах грозит остановкой 90% грузового экспорта страны. Прозвучало предупреждение и о том, что если забастовка очень уж затянется, то она парализует всю финскую торговлю целлюлозой, бумагой и картоном.

Несмотря на эти предупреждения, работодатели на уступки не пошли — и работники выполнили свою угрозу. После того как стачка портовиков продлилась две недели, было объявлено, что если стороны так и не придут к соглашению, то 1 марта начнется забастовка водителей рейсовых автобусов, грузовых машин и цистерн, а также рабочих автомастерских. Намерение присоединиться к бастующим высказали работники нефтеналивных портов и нефтеперерабатывающих заводов. Было провозглашено, что забастовка водителей рейсовых автобусов может продлиться до 10 марта, а рабочие других специальностей планировали бастовать до 8 марта. В действительности же водители автобусов и ремонтники бастовали до 4 марта — общественный транспорт встал, в частности, в городах Хельсинки, Тампере, Турку, Ювяскюле и Котке. В итоге работодатели пошли всё же на попятный и стороны достигли компромисса.

«Люди, мягко говоря, крайне рассержены»

С 16 по 18 марта в Финляндии не работали сотрудники клининговой отрасли — всего к швабрам и пылесосам отказались прикасаться 2500 человек. Последствия этой стачки финны увидели в поездах, на кораблях, в автобусах и трамваях, в отелях, на предприятиях и в офисах. Причем еще до конца забастовки в отраслевом профсоюзе PAM сообщили о подготовке нового мероприятия такого рода. Вторая забастовка уборщиков прошла с 22 по 24 марта. От предыдущей новая акция протеста отличалась в десять раз выросшим количеством участников — теперь в забастовке было задействовано 25 тыс. работников. Среди забастовщиков оказались сотрудники крупнейших в Финляндии поставщиков услуг в клининговой и коммунальной сферах — компаний ISS, L&T и SOL.

Фото: Getty Images/Finmiki Images

Пожалуй, самой «зрелищной» вышла стачка железнодорожников, начавшаяся в Финляндии 20 марта. В течение нескольких дней железная дорога в государстве «стояла» — что обусловило повышенную нагрузку на автомобильный транспорт, а также на авиацию. В своих ангарах застыли как поезда дальнего следования, так и пригородные электрички. Пассажиры, успевшие приобрести билеты, получили свои деньги обратно. В течение всего этого времени велись напряженные переговоры между профсоюзом работников железнодорожной сферы и финской Ассоциацией работодателей (Palta). В конце концов стороны, как известили финские СМИ, «сумели найти компромисс». И 24 марта движение поездов начало возобновляться.

Во всех вышеперечисленных случаях работники жаловались, что график повышения их заработков существенно отстает от роста цен в государстве. Например, цены на продукты, как свидетельствуют финны, поднялись на 20–30%. Очень чувствительным оказалось и запланированное действующей в Хельсинки жилищной компанией Heka (крупнейший арендодатель в Финляндии) повышение арендной платы более чем на 10% . Заместитель председателя консультативного совета арендаторов Heka Ханс Данкер говорит, что это решение затронет около 100 тыс. горожан. «Люди, мягко говоря, крайне рассержены. Принцип Heka «мы покрываем только затраты», согласно которому с людей взимается якобы лишь сумма аренды, необходимая для ведения бизнеса, — это иллюзия», — считает Данкер. Раньше Heka повышала арендную плату в среднем на 1,5% в год. В прошлом году плата выросла на 4%. Нынешнее же беспрецедентное повышение в компании объясняют ростом расходов по кредитным займам.

Фото: Getty Images/Mikhail Blavatskiy

По словам исполнительного директора Heka Яаны Няре, они строили и ремонтировали квартиры на заемные деньги и теперь на компании висят огромные кредиты и больше долгов, чем у всего города Хельсинки. Дескать, у них не осталось иного выхода, как взвинтить поборы с жильцов, — и теперь, к примеру, арендная плата пенсионера вырастет на €1000 в год. Няре не скрыла, что от жителей поступило большое количество обращений по этому вопросу. «Люди были расстроены ситуацией и требовали, чтобы мы отменили это решение», — сообщила сотрудница компании. Возмущаются не только отдельные жители. В ассоциации людей без постоянного жилья Vva высказались однозначно: решение арендодателя увеличивает риск горожан остаться без крыши над головой или столкнуться с финансовыми трудностями. В Heka, в свою очередь, просят государство оказать финансовую помощь компании.

Социальная нестабильность ведет к росту преступности. Ряды преступников пополняют в первую очередь представители молодежи — особенно мигранты в первом или втором поколении. Но нездоровые тенденции проникли и в государственные учреждения, в частности в армию. Так, существенным симптомом нездоровья финского общества стал свежий скандал с дедовщиной в военно-морских силах страны. Выяснилось, что «дедушки» оскорбляли только что поступивших на службу новичков, угрожали им насилием и избивали. Правда выплыла после того, как срочники, уже окончившие свою службу, начали делиться фактами пережитых унижений и избиений в своих итоговых анкетах.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari

Финны приуныли

Новый премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, занимающийся сейчас формированием нового состава правительства, говорит, что положение в финской экономике гораздо хуже, чем он даже представлял. В этом он винит предшествующий кабинет, возглавлявшийся Санной Марин.

За время своей работы правительство Марин набрало новых долгов на сумму свыше €40 млрд. В конце этого года долг составит около €146 млрд. Для сравнения: до начала финансового кризиса в 2008 году долг страны составлял €54 млрд. Таких долговых сумм, как сейчас, в Финляндии не видели с голодных послевоенных лет. «Правительство Санны Марин оставляет своим преемникам мрачное наследие. Они будут вынуждены искать баланс между общественным сектором экономики и возможностью сэкономить — пока экономический рост будет замедляться, а расходы в связи со старением населения будут расти. Остается только пожелать, чтобы на долю следующего правительства не пришлись новые кризисы», — подводит итог издание Kauppalehti.

Все вышеперечисленные проблемы закономерно обернулись ростом депрессивных настроений в обществе. Результаты исследования, проведенного финским Институтом здравоохранения и социального обеспечения (THL) с сентября 2022 по март 2023 года, показали, что в стране стало больше людей, склонных к суициду. О подобном задумывается теперь каждый восьмой человек трудоспособного возраста, тогда как в 2018 году такие мысли посещали только лишь каждого десятого. Одновременно стало меньше тех, кто считает качество своей жизни хорошим, — нынче доволен своим бытием каждый второй финн трудоспособного возраста. Четыре же года назад качество своей жизни хорошим считали в Финляндии более 60% людей трудоспособного возраста.

Фото: Getty Images/Tero Vesalainen

Зато каждый пятый финн трудоспособного возраста испытывает значительный психологический стресс. И это число тоже заметно возросло: по данным исследования 2018 года, регулярный сильный стресс испытывали лишь около 13% финнов. Люди трудоспособного возраста всё чаще обращаются к медикам в связи с проблемами психического здоровья: около 20% женщин и 12% мужчин. Число мужчин, обращающихся за психологической помощью, за последнее время возросло на 3%.

В нынешнем году Финляндия уже в шестой раз подряд возглавила Всемирный рейтинг счастья, составляемый по совокупности таких параметров, как уровень социальной поддержки, доход, здоровье, свобода, щедрость и степень коррупции. Такой результат удивил многих. Комментируя его, политолог Максим Рева сказал «Известиям», что не стоит чересчур полагаться на рейтинги, составленные западными институтами, как заведомо тенденциозные.