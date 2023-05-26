Эксперт объяснил снижение ВВП Германии и проблемы в экономиках стран Запада

Наблюдающееся снижение ВВП Германии продолжится, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 26 мая, объяснив возникновение проблем в экономиках стран Запада.

Накануне Федеральное статистическое ведомство (Destatis) сообщило на своем сайте, что ВВП ФРГ в I квартале 2023-го сократился на 0,3% по сравнению с уровнем за предыдущие три месяца. В IV квартале прошлого года ВВП сократился на 0,5%.

«Действительно, крупнейшая экономика Европы, локомотив европейской экономики начинает испытывать трудности. Фактически зафиксирована техническая рецессия — это два квартала снижение ВВП», — отметил Чирков.

По словам экономиста, происходящее в немецкой экономике неспецифично для страны и аналогичные ситуации сложно подобрать. Он напомнил, что Германия сталкивалась со сложностями ранее, в кризис 2008 года, во время пандемии коронавируса, и то, что в настоящее время происходит, носит закономерный и долговременный характер.

«Снижение ВВП Германии, с моей точки зрения, продолжится и будет носить постоянный характер», — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что из-за политики санкций подорвана основа экономического роста западных стран в целом, не только Германии.

«Это мы будем наблюдать по всем западным странам, то есть из-за санкций подорвано доверие к западной финансовой, экономической инфраструктуре. Видно, что желающих вкладывать в западные экономики становится всё меньше. Весь западный экономический рост базировался на том, что другие страны, многие компании вкладывали в западную финансовую инфраструктуру. Сейчас этого вложения нет, поэтому проблемы будут возникать по очереди или у всех вместе по всем западным экономикам», — считает Чирков.

По его мнению, решением этой проблемы может стать отмена антироссийских, антикитайских, антииранских, антисирийских и других санкций, а также возобновление нормального диалога, нормальной внешнеэкономической деятельности со всеми странами мира. В противном случае спад в экономике стран Запада неминуем.

«Из-за снижения инвестиционной привлекательности западной финансовой инфраструктуры мы видим снижение покупательской способности валют — доллара, евро. А инфляция на максимумах как минимум за 40 лет. Дальше начинаются все деструктивные процессы, которые мы видим. Они (западные регуляторы. — Ред.) пытаются удержать инфляцию, повышая процентные ставки. Процентные ставки начинают ломать все отрасли экономики, которые есть», — уточнил экономист.

Эксперт напомнил, что началось всё с банковской сферы, которая наиболее чувствительна, и добавил, что в дальнейшем по цепочке продолжится обрушение кредитных организаций, из-за роста процентных ставок люди будут меньше покупать, будет меньше продаваться недвижимость.

В результате сложная ситуация, которая образовалась в банковском секторе, сконцентрированном в большей степени на высоких технологиях, перейдет на основной банковский сектор, а в дальнейшем достигнет всех отраслей промышленности.

«Никаких нормальных перспектив у западных экономик на сегодняшний день нет, если они не отменят санкции, если они не начнут хотя бы компенсировать ущерб тем странам, которые пострадали от антироссийских санкций, тем компаниям и гражданам, которые пострадали от западных санкций в целом. Но денег у них (стран Запада. — Ред.) нет, поэтому всё будет развиваться по самому негативному сценарию», — заключил Чирков.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что устойчивость экономики Германии рушится, что, в свою очередь, может стать опасным для всей Европы.

22 мая заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов в пресс-центре МИЦ «Известия» сообщил, что 2023 год будет сложным для всей мировой экономики. Он отметил, что в некоторых странах фиксируется замедление темпов экономического роста на долгосрочной перспективе.