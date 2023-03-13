Страхи накаляются: что ждет мировые рынки из-за проблем у банков США

Закрытие трех крупных американских банков и падение акций финансового сектора США — проявление системной проблемы, но пока это не сигнал к началу мирового кризиса , заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Однако в случае развития негативного сценария следует ожидать усугубления ситуации в американской и глобальной финансовых системах. Первыми и сильнее всего пострадают страны ЕС из-за тесной связи с американской экономикой, но и другим государствам не избежать отрицательных последствий . При этом российскую экономику на фоне изоляции ждет меньше потрясений. Как считают аналитики, смягчить потрясения на американском финансовом рынке могут быстрые согласованные действия ФРС, правительства США и регуляторов Европы .

Точка отсчета

13 марта Джо Байден выступил с экстренным обращением и заверил американцев в безопасности банковской системы США, а также сохранности их денег . Поводом стал кризис в финансовом секторе страны. За прошедшие две недели в Штатах обанкротились три банка: Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capita l. Крах первой организации, финансирующей стратапы в Кремниевой долине и занимающей 16-е место по активам в США, стал самым крупным со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Причиной оказалось ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и повышение ставки за год с 0,25% до 4,75%, которое привело к обесцениванию длинных облигаций в портфеле банка.

Президент США Джо Байден выступает с комментариями о банковском кризисе после краха Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Однако рынок ответил негативом на выступление американского президента и ускорил падение . На открытии сессии понедельника бумаги пяти американских банков рухнули и торги по ним пришлось прекратить. Так, акции First Republic Bank снизились на 65%, Western Alliance — на 75%, PacWest Bancorp — на 53%. К 19:05 мск американские индексы снижаются: S&P 500 — на 0,57%, Dow Jones — на 1,19%, NASDAQ — на 0,51%. К 20:30 по мск в США были остановлены торги акциями более чем 30 банков.

Буря на рынках США перекинулась и на площадки ЕС . Так, в ходе торгов 13 марта акции европейского банка Credit Suisse рухнули почти на 12,7%, Commerzbank AG — на 13,4%. По состоянию на 19:05 мск понедельника немецкий индекс DAX упал на 2,8%, французский CAC — на 2,6%, а британский FTSE — на 2,3%.

Тем временем российский рынок в ходе торгов 13 марта демонстрировал разнонаправленную динамику . Индекс Мосбиржи завершил сессию в минусе (–0,30%, до 2269 пунктов), РТС — в плюсе (+1,19%, до 954). Рубль стоит 75 за доллар и 80,4 за евро.

Негативный фон

Банкротства крупных американских банков всегда негативно сказываются на мировых финансовых рынках , отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, закрывшиеся организации играли важную роль в венчурных инвестициях, поэтому их крах в какой-то степени отразится на технологическом развитии США . Однако если кризис не доберется до игроков из первой десятки, то, скорее всего, серьезных глобальных последствий не будет.

— Падение Silicon Valley Bank — первое значимое событие с момента краха Lehman Brothers в 2008 году . Тогда ФРС удержала ситуацию, уменьшив ставку рефинансирования и включив механизм количественного смягчения (эмиссии денег). Но сейчас американский регулятор сражается с инфляцией через поднятие ставки и включить такой механизм не получится, — указал директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Клиенты банка в очереди перед штаб-квартирой Silicon Valley Bank, США Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small

Закрытые банки — относительно небольшие и довольно специфичные, поэтому сложившаяся ситуация всё же не перерастет в полноценный кризис , хотя и будет создавать определенный негативный фон вокруг сектора в ближайшие недели, уверен аналитик группы «Финам» Игорь Додонов.

Он подчеркнул, что у американских властей есть довольно богатый опыт в купировании проблем в финсекторе и меры не заставили себя ждать. Так, все клиенты банков Silicon Valley Bank и Signature Bank с понедельника получают доступ к своим депозитам, ФРС запустила новую программу финансирования банков, которая избавит их от необходимости быстро продавать ценные бумаги с баланса в случае резкого роста потребности в ликвидности. Как считает аналитик, эти меры позволят избежать паники, которая могла бы привести к эффекту «заражения» и возникновению системного финансового кризиса.

Так кризис или нет?

Закрытие банков для экономики США означает снижение доверия к системе и финансовым институтам, а также ужесточение условий предоставления кредитов , полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, крах банков ставит ФРС в очень трудную ситуацию . С одной стороны, она должна бороться с инфляцией, дальше повышать ставку и ужесточать финансовые условия. Чем больше регулятор поднимет ключевую долларовую ставку и дольше продержит ее на пиковом уровне, тем выше вероятность финансового кризиса и глобальной рецессии. В 2008-м американская экономика не выдержала ставку в 5,25% — и грянул глобальный кризис.

— С другой стороны, Федрезерв вынужден спасать финансовую систему и смягчать финансовые условия. Если регулятор США развернется в сторону смягчения политики раньше, чем победит инфляцию, то он рискует повторить стагфляцию 1970-х годов, когда потребовалось 20 лет и подъем ставки ФРС до 20%, чтобы победить укоренившийся рост цен, — рассказал он.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Как считает экономист, пострадать от проблем в американском финсекторе сильнее могут страны ЕС, так как они тесно связаны с США . По мнению Михаила Васильева, смягчить последствия на финансовом рынке могут быстрые согласованные действия ФРС, правительства США и регуляторов Европы. Но так как проблема носит системный характер, следует ожидать усугубления ситуации в американской и глобальной финансовых системах и высокой вероятности наступления нового кризиса.

По словам руководителя центра макроэкономических исследований Сбера Олега Шибанова, история лопнувших игроков вряд ли повлечет за собой финансовый кризис в США и остальном мире . Поэтому на экономику России и других стран банкротства этих банков не повлияют. ФРС и Минфин США решают проблемы фининститутов и их вкладчиков, а другие банки особо не затронуты оттоком клиентов, добавил он.

По мнению Михаила Васильева, именно через сырьевой канал ставка ФРС при наступлении рецессии может повлиять на российскую экономику.