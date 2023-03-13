Страхи накаляются: что ждет мировые рынки из-за проблем у банков США
Закрытие трех крупных американских банков и падение акций финансового сектора США — проявление системной проблемы, но пока это не сигнал к началу мирового кризиса, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Однако в случае развития негативного сценария следует ожидать усугубления ситуации в американской и глобальной финансовых системах. Первыми и сильнее всего пострадают страны ЕС из-за тесной связи с американской экономикой, но и другим государствам не избежать отрицательных последствий. При этом российскую экономику на фоне изоляции ждет меньше потрясений. Как считают аналитики, смягчить потрясения на американском финансовом рынке могут быстрые согласованные действия ФРС, правительства США и регуляторов Европы.
Точка отсчета
13 марта Джо Байден выступил с экстренным обращением и заверил американцев в безопасности банковской системы США, а также сохранности их денег. Поводом стал кризис в финансовом секторе страны. За прошедшие две недели в Штатах обанкротились три банка: Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital. Крах первой организации, финансирующей стратапы в Кремниевой долине и занимающей 16-е место по активам в США, стал самым крупным со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Причиной оказалось ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и повышение ставки за год с 0,25% до 4,75%, которое привело к обесцениванию длинных облигаций в портфеле банка.
Президент США Джо Байден выступает с комментариями о банковском кризисе после краха Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank
Однако рынок ответил негативом на выступление американского президента и ускорил падение. На открытии сессии понедельника бумаги пяти американских банков рухнули и торги по ним пришлось прекратить. Так, акции First Republic Bank снизились на 65%, Western Alliance — на 75%, PacWest Bancorp — на 53%. К 19:05 мск американские индексы снижаются: S&P 500 — на 0,57%, Dow Jones — на 1,19%, NASDAQ — на 0,51%. К 20:30 по мск в США были остановлены торги акциями более чем 30 банков.
Буря на рынках США перекинулась и на площадки ЕС. Так, в ходе торгов 13 марта акции европейского банка Credit Suisse рухнули почти на 12,7%, Commerzbank AG — на 13,4%. По состоянию на 19:05 мск понедельника немецкий индекс DAX упал на 2,8%, французский CAC — на 2,6%, а британский FTSE — на 2,3%.
Тем временем российский рынок в ходе торгов 13 марта демонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи завершил сессию в минусе (–0,30%, до 2269 пунктов), РТС — в плюсе (+1,19%, до 954). Рубль стоит 75 за доллар и 80,4 за евро.
Негативный фон
Банкротства крупных американских банков всегда негативно сказываются на мировых финансовых рынках, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, закрывшиеся организации играли важную роль в венчурных инвестициях, поэтому их крах в какой-то степени отразится на технологическом развитии США. Однако если кризис не доберется до игроков из первой десятки, то, скорее всего, серьезных глобальных последствий не будет.
— Падение Silicon Valley Bank — первое значимое событие с момента краха Lehman Brothers в 2008 году. Тогда ФРС удержала ситуацию, уменьшив ставку рефинансирования и включив механизм количественного смягчения (эмиссии денег). Но сейчас американский регулятор сражается с инфляцией через поднятие ставки и включить такой механизм не получится, — указал директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.
Клиенты банка в очереди перед штаб-квартирой Silicon Valley Bank, США
Закрытые банки — относительно небольшие и довольно специфичные, поэтому сложившаяся ситуация всё же не перерастет в полноценный кризис, хотя и будет создавать определенный негативный фон вокруг сектора в ближайшие недели, уверен аналитик группы «Финам» Игорь Додонов.
Он подчеркнул, что у американских властей есть довольно богатый опыт в купировании проблем в финсекторе и меры не заставили себя ждать. Так, все клиенты банков Silicon Valley Bank и Signature Bank с понедельника получают доступ к своим депозитам, ФРС запустила новую программу финансирования банков, которая избавит их от необходимости быстро продавать ценные бумаги с баланса в случае резкого роста потребности в ликвидности. Как считает аналитик, эти меры позволят избежать паники, которая могла бы привести к эффекту «заражения» и возникновению системного финансового кризиса.
Так кризис или нет?
Закрытие банков для экономики США означает снижение доверия к системе и финансовым институтам, а также ужесточение условий предоставления кредитов, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, крах банков ставит ФРС в очень трудную ситуацию. С одной стороны, она должна бороться с инфляцией, дальше повышать ставку и ужесточать финансовые условия. Чем больше регулятор поднимет ключевую долларовую ставку и дольше продержит ее на пиковом уровне, тем выше вероятность финансового кризиса и глобальной рецессии. В 2008-м американская экономика не выдержала ставку в 5,25% — и грянул глобальный кризис.
— С другой стороны, Федрезерв вынужден спасать финансовую систему и смягчать финансовые условия. Если регулятор США развернется в сторону смягчения политики раньше, чем победит инфляцию, то он рискует повторить стагфляцию 1970-х годов, когда потребовалось 20 лет и подъем ставки ФРС до 20%, чтобы победить укоренившийся рост цен, — рассказал он.
Как считает экономист, пострадать от проблем в американском финсекторе сильнее могут страны ЕС, так как они тесно связаны с США. По мнению Михаила Васильева, смягчить последствия на финансовом рынке могут быстрые согласованные действия ФРС, правительства США и регуляторов Европы. Но так как проблема носит системный характер, следует ожидать усугубления ситуации в американской и глобальной финансовых системах и высокой вероятности наступления нового кризиса.
По словам руководителя центра макроэкономических исследований Сбера Олега Шибанова, история лопнувших игроков вряд ли повлечет за собой финансовый кризис в США и остальном мире. Поэтому на экономику России и других стран банкротства этих банков не повлияют. ФРС и Минфин США решают проблемы фининститутов и их вкладчиков, а другие банки особо не затронуты оттоком клиентов, добавил он.
По мнению Михаила Васильева, именно через сырьевой канал ставка ФРС при наступлении рецессии может повлиять на российскую экономику.
Негативный сценарий возможен, если Федрезерв не сумеет найти благоприятного выхода и начнется шторм на рынке США, отложенный с 2008 года и усиленный огромными вливаниями дешевых денег в экономику с того периода, добавил Александр Цыганов из «Цифры». Тогда экономические потрясения затронут всех.