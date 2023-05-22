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Эксперт спрогнозировал сложный год для мировой экономики

Эксперт Миловидов: 2023 год будет довольно сложным для всей мировой экономики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Этот год будет сложным для всей мировой экономики, считает заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов. Об этом он рассказал 22 мая в пресс-центре МИЦ «Известия».

При этом он отметил, что единственным фактором роста глобальной экономики отчасти является Китай, который отменил коронавирусные ограничения и активно наращивает объемы производства. Еще одна страна, чья роль возрастет, — это Индия, где темпы экономического роста уже опережают показатели КНР.

«Поэтому Восток и Азия могут совокупно вносить четкое изменение динамики. <…> Идет смещение явных торговых, экономических потоков в Азию, и это еще больше говорит о том, что именно азиатская часть будет активно расти», — добавил он.

Говоря о рецессии в США, эксперт привел данные, согласно которым в IV квартале 2022-го отмечался рост экономики — 2,6%, в I квартале 2023-го — 1,1%.

«По прогнозам Федеральной резервной системы (ФРС) на год, средние темпы роста американской экономики — 0,9%. Нехитрый среднеарифметический анализ указывает на то, что, если у вас год начинается с 1,1%, а в среднем будет 0,9%, значит где-то должно сильно убыть. <…> О замедлении американской экономики сегодня говорят даже прогнозы ФРС», — подчеркнул Миловидов.

Кроме того, он привел информацию американской исследовательской организации Conference Board, согласно которой, рецессия в США вероятна во втором полугодии этого года.

Рассказывая о мировых оценках, он уточнил, что где-то идет замедление темпов экономического роста повсеместно на долгосрочной перспективе, где-то до 2% и менее процентов годовых для всей мировой экономики.

«В Европе мы видим по отдельным странам, в той же Германии, были отрицательные значения экономического роста в этом году. Хотя тот же Conference Board показывает, что Европа свою низкую отметку рецессии прошла и есть вероятность восстановления», — уточнил эксперт.

В то же время Россия преодолевает установленные ограничения и адаптируется к изменившейся ситуации.

«Что касается России, мы видим, что, преодолевая санкции, мы постепенно адаптируемся к наложенным ограничениям. <…> Пока что статистика российской внешней торговли, наших энергетических ресурсов, которые продаются, говорит о том, что они, несмотря на санкции, растут», — обратил внимание Миловидов.

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Ранее, 17 мая, старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов рассказал «Известиям», что этот год будет сложным для глобальной экономики прежде всего из-за влияния резкого повышения ставок мировыми центробанками, которое произошло в 2022-м. По его словам, в США ожидается умеренная рецессия в III квартале. Также слабоположительный рост экономики (менее 1%) могут зафиксировать развитые страны Европы.

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