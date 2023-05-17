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Аналитик объяснил сложную обстановку в мировой экономике в 2023 году

Аналитик Денисламов: 2023 год будет сложным для мировой экономики из-за резкого повышения ставок
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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Этот год будет сложным для глобальной экономики, прежде всего из-за влияния резкого повышения ставок мировыми центробанками, которое произошло в 2022-м, объяснил «Известиям» 17 мая старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов, комментируя прогнозы американского предпринимателя Илона Маска о предстоящих проблемах в мире.

«Как известно, эффект от ужесточения ДКП (денежно-кредитной политики. — Ред.) проявляется в экономике с некоторой задержкой, которая может составлять два–четыре квартала. Более жесткие условия кредитования будут «охлаждать» мировую инфляцию, и как побочный продукт этого процесса мы увидим замедление реальных темпов роста экономики», — уточнил он.

Эксперт рассказал, что ожидается умеренная рецессия в США, которая может наступить уже в III квартале, однако ВВП по итогам года может оказаться слабоположительным, а не отрицательным. По его словам, подобный слабоположительный рост экономики (менее 1%) могут зафиксировать развитые страны Европы, а консенсус-прогноз компании FactSet по экономике Великобритании прогнозирует снижение ВВП на 0,2%.

«В условиях слабой и замедляющейся экономической активности всегда есть риск «жесткой остановки». Однако это не является нашим базовым сценарием, мы смотрим на мировую экономику достаточно конструктивно, не ожидая «армагеддона». Важным фактором, который может снизить рост банкротств на развитых рынках США и Европы в этом году, является то, что компании уже достаточно активно готовятся к неблагоприятному экономическому климату, оптимизируют бюджеты и сокращают штат для повышения эффективности бизнеса», — добавил Денисламов.

Аналитик подчеркнул, что уже произошедшие банкротства региональных американских банков и поглощение швейцарского Credit Suisse банком UBS приводят к более жесткому риск-менеджменту и корпоративному контролю в других кредитных организациях, что в свою очередь значительно снижает риски неожиданного банкротства какого-либо значимого финансового института.

«Также отметим, что в этом году рост мировой экономики будет поддержан азиатским регионом, так как в Китае ожидается рост ВВП на 5,5% благодаря снятию политики нулевой терпимости к коронавирусу, а в Индии — на 5,8%», — заключил Денисламов.

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Накануне издание MarketWatch сообщило, что Илон Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний.

В тот же день доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в Евросоюзе наступит рецессия, а также подчеркнул, что произошедший рост процентных ставок в западных странах неприемлем и невозможен для нынешней экономической модели Европы.

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