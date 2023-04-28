Принцип домино: банковский кризис в США набирает обороты

В США набирает ход волна банкротств в банковской сфере. В марте обанкротился Silicon Valley Bank, который финансировал амбициозные проекты в Кремниевой долине. Тогда вкладчики вывели $42 млрд, и этого оказалось достаточно для краха. Тогда же лопнул Signature Bank. В конце апреля стало известно о проблемах у First Republic Bank. Основной причиной волны банкротств банков эксперты называют повышение ставок ФРС. Правительство отреагировало немедленно программой срочного финансирования BTFP . Как всё это скажется на глобальной и российской экономике, выясняли «Известия».

Жертва системы

First Republic Bank нельзя назвать системным банком, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Это просто один из крупных региональных банков, у которого случился разрыв в ликвидности между депозитами, инвестициями и кредитами. Это случилось на фоне оттока вкладов и повышения ставки ФРС, — отмечает эксперт.

По его словам, в России такая проблема неактуальна, так как ЦБ РФ спокойно дает ликвидность банкам под залог надежных активов. Тузов обратил внимание, что и в First Republic активы надежные — это казначейские облигации США.

Фото: Getty Images/Bloomberg/Carla Gottgens

При этом, как считает специалист, финансовый кризис в США всё равно набирает силу, но его влияние на рынок РФ ничтожно .

— Он бы задел рынок РФ, но все иностранные инвесторы уже ушли с нашего рынка. Так что влияние минимально, — резюмирует Тузов.

Незначительный вес

Для экономики России и всего мира в целом кризис второстепенного американского банка не означает серьезных последствий, полагает заведующая кафедрой экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алла Дворецкая.

— Непродолжительная реакция рынка в виде падения акций, курса доллара, роста цены золота сменилась зеркальной ситуацией. В политику ФРС это не внесло изменений. На динамике курса доллара это также не скажется, как и на других резервных валютах. Ситуация с First Republic Bank — это частный внутринациональный сюжет, — говорит она.

По мнению эксперта, не дали ожидаемого результата испробованные меры спасения в виде экстренного финансирования со стороны ФРС и помощи крупнейших инвестиционных банков.

— Следовательно, скорее всего, произойдет банкротство банка, но это не глобальное событие — хотя бы в силу незначительного веса этого банка в финансовой системе, — считает Дворецкая.

Однако, по ее мнению, важным глобальным событием стало бы ухудшение состояния крупнейших инвестиционных банков, в частности «спасателей» First Republic Bank.

Фото: REUTERS/Rick Wilking

— Но JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup опубликовали отчетность, показав рост прибыли и выручки, несмотря на непростую ситуацию на рынке после банкротства нескольких американских региональных банков и коллапса швейцарского банка Credit Suisse. Совокупные активы этих трех банков составляют около $8 трлн, а активы First Republic Bank — $233 млрд, — резюмирует Дворецкая.

Россию не заденет

В феврале 2023 года ЦБ сообщил, что доля валютной пары USD/RUB в обороте биржевых торгов сократилась до минимального за последние годы значения (36%).

— Россия искусственно вырвана из выстраиваемых последние десятилетия цепочек поставок в США и ЕС. Если будет кризис, то России он коснется, но не как в 2008 году. Во-первых, товарные потоки за этот период были диверсифицированы и направлены не только в сторону ЕС и США, но и в восточноазиатском направлении. Во-вторых, многие сегменты торговли, направленной в сторону ЕС и США, уже год как находятся под санкциями, — поясняет руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Такая изоляция, с точки зрения собеседницы «Известий», позволяет снизить риски возможного финансового кризиса в экономике России.

Не рискуют

Конечно же, падение акций First Republic Bank сказалось на американской валюте, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это в первую очередь связано с падением аппетита к риску среди инвесторов. Говорить о кризисе банковской отрасли США всё же еще рано, так как и предыдущие банкротства, и проблемы First Republic Bank вряд ли можно назвать системными. Однако это настораживает инвесторов и аналитиков по всему миру.

В то же время, отмечает спикер, стоит отметить, что доллар, евро или иена как защитные валюты выигрывают от нестабильности в банковском секторе.

— А более рисковые валюты, такие как юань или рупия, оказываются под давлением, — подытоживает он.

Звено в цепи

Наивно полагать, что тот или иной банк не подвержен влиянию общей системы и сам не влияет на систему, «потому что маленький игрок», а значит, банкротство не имеет значения, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ron Adar

— Любая банковская организация — винтик в большом механизме. Неблагоприятные экономические условия сказываются на каждом из участников финансовой системы. Но некоторые не выдерживают из-за дополнительного веса собственных проблем — как это случилось с банками, которые поддерживали стартапы Кремниевой долины. Причем это происходит независимо от места в рейтинге, величины активов и т.д. Действие принципа домино помним еще со времен кризиса 2008 года. Вероятное банкротство First Republic Bank — еще один сигнал того, что повышение ставки ФРС было не лучшим решением, которое разогнало мировую инфляцию и сильно надавило на банки.

По словам финансиста, шанс на выживание остается, пока не подписано окончательное решение о банкротстве.

— Для банков, значительных для финансовой системы, предусмотрены программы санации. Но без помощи и «отмашки» от государства не выжить. Решающую роль, останется ли First Republic Bank на рынке, сыграют связи владельцев. В России такая практика тоже распространена. Проблемные банки спасают при помощи средств госбюджета или путем поглощения более успешным игроком.

Впрочем, оговаривается она, американцы спасать будут «с оглядкой» на остальных претендентов.

— Скорее всего, это не последний банк США, который лопнет под обстоятельствами. В ближайший месяц-два подобные новости еще услышим, — заключает Юлия Макаренко.