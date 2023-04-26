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Акции американского банка First Republic рухнули на 22%

Акции американского банка First Republic рухнули на 22% на фоне банкротства SVB
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Фото: Global Look Press/Li Jianguo
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Акции банка First Republic Bank в США рухнули почти на четверть после того, как финансовое учреждение опубликовало данные о массовом оттоке депозитов. Как объяснил 26 апреля финансовый директор банка Нил Холланд, такое явление началось на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB), произошедшего весной.

К 10:11 бумаги банки подешевели на постторгах на 22,13%, до $16 за одну акцию. При этом на конец 2022 года банк находился в США на 14-м месте по объему своих активов.

«После закрытия нескольких банков в марте мы столкнулись с беспрецедентным оттоком депозитов», — сообщил Холланд.

Если в IV квартале 2022 года депозиты банка насчитывали $176,43 млрд, то теперь они сократились до $104,47 млрд, даже учитывая то, что кредитная организация получила дополнительную помощь в $30 млрд от Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

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Ранее, 16 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство SVB, снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию. Она добавила, что пока не видит ничего драматичного, что бы повлияло на перспективы американской экономики.

4 апреля ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что администрация Вашингтона спровоцировала кризис экономической сферы, однако свою вину в этом не признает. По его словам, специалисты в области финансов давно прогнозировали крах банковской системы в США, однако власти упорно игнорировали этот момент.

О банкротстве одного из крупнейших банков — Silicon Valley Bank — стало известно 11 марта. Тогда кредитная организация разорилась менее чем за двое суток. Как отмечало агентство Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года.

Позже, 26 марта, сообщалось, что банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company начал покупку вкладов и кредитов обанкротившегося SVB. Уже 27 марта 17 отделений «промежуточного банка» Silicon Valley Bridge Bank открылись как принадлежащие First Citizens Bank & Trust Company.

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