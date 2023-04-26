Настройка вкладов: какие риски несет очередное банкротство банка США

Обрушение акций First Republic Bank в два раза — еще одно звено в цепочке проблем американских банков, которые вкупе могут столкнуть мировую экономику в рецессию , уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Крах западных финорганизаций уже можно назвать предвестником долгового кризиса , уверены специалисты. Возникающие очаги временно купируются, но их цена слишком высока и рискует вылиться в более серьезные трудности для стран. При этом давление на Россию будет ограниченным, поскольку из-за санкций связи с западной финансовой системой значительно ослабли.

Кризис доверия

Бумаги американского First Republic Bank обрушились на 49,3%, до рекордных за всю его историю $8,10 за единицу акции . Причиной стала квартальная отчетность банка, где был отражен отток депозитов на сумму более $100 млрд по итогам этого периода, или 41% . По состоянию на конец прошлого года их объем равнялся $176,4 млрд.

На этом фоне во вторник, 25 апреля, Dow Jones упал на 1,02%, S&P 500 — на 1,58%, Nasdaq — на 1,98% . Впрочем, на открытии торгов среды американские индикаторы показывают рост в диапазоне 0,06–0,8% . Торги на площадках ЕС 26 апреля также стартовали в отрицательной зоне: диапазон снижения — 0,2–0,9% .

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Проблемы First Republic аналогичны тому, с чем некоторые американские банки столкнулись в марте этого года , отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Он пояснил: краткосрочные пассивы перестали покрывать долгосрочные активы . Финансовые организации набрали вкладов и вложили в длинные бумаги, которые сильно падали на фоне роста ставки ФРС .

Справка «Известий» В США в начале весны за две недели обанкротились Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Capital. Крах первой организации, финансирующей стартапы в Кремниевой долине и занимающей 16-е место в стране по активам, стал самым крупным со времен мирового кризиса 2008 года. Причинами оказались ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и повышение ставки за год с 0,25% до 4,75%, которое привело к обесцениванию длинных облигаций в его портфеле.

Трудности у First Republic начались после банкротства SVB, который также столкнулся с резким оттоком средств клиентов , уверен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Согласно представленной отчетности, объем его депозитов за I квартал рухнул на 41% . Без помощи 11 ведущих финорганизации США во главе с JPMorgan, которые в сумме влили в банк $30 млрд, снижение составило бы порядка 60% , оценил он.

— Положение First Republic весьма тяжелое , и ему, по-видимому, предстоит непростая борьба за существование. Банк уже заявил о намерении значительно сократить расходы, СМИ сообщают о вариантах продажи активов . Говорить о неминуемом скором крахе пока преждевременно , но без внешней помощи выжить ему будет сложно. Скорее всего, без вмешательства американских властей и регуляторов не обойдется , — констатировал Игорь Додонов.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

First Republic был примерно 12-м по капитализации в США на начало года, но сейчас он стоит уже в 20 раз дешевле , отметил Валерий Емельянов. Из-за мартовских проблем в региональных банках вкладчики предпочитают забирать свои деньги и нести их в более крупные организации. Регулятору в Соединенных Штатах придется принять какое-то системное решение, чтобы успокоить клиентов региональных игроков, иначе можно потерять многих из них . Это не финансовые трудности, так как с активами всё более или менее в порядке. Речь идет о кризисе доверия в чистом виде, поэтому бегут вкладчики, а инвесторы сливают акции .

Рисковой крючок

Отдельные американские банки из числа региональных и небольших, вероятно, останутся под давлением , считает портфельный управляющий УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов, не исключая при этом и закрытия некоторых из них. Набег на финансовые организации в Соединенных Штатах продолжается, добавил Валерий Емельянов из БКС. По состоянию на начало сезона отчетов отток наблюдается почти во всех банках США, кроме самых крупных. В Европе всё пока тихо: там, кроме Credit Suisse, никто крупных потерь клиентской базы не показывал .

Примеры американских финорганизаций показывают, насколько эта система зависима от решений регуляторов в области денежно-кредитной политики , указал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он напомнил, что рынку обещали длительный период низких процентных ставок, в результате банки заняли неверные позиции, не предполагая высокой инфляции на основе заявлений того же ФРС.

В итоге процентному риску не уделили должного внимания, что привело к дырам в балансе и банковской панике . Проблему временно решили, но цена, которую пришлось заплатить, слишком высока, считает эксперт. Властям приходится успокаивать вкладчиков и поддерживать клиентов рухнувших организаций, вливая деньги в экономику и раскручивая инфляцию .

Фото: Global Look Press/Boris Roessler

Было понятно, что крах трех банков в США не конец истории , отметил директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Сложившаяся ситуация — это скорее отражение более глубинных процессов в экономике , в частности движения к рецессии.

Учитывая, что многие опережающие индикаторы состояния экономики уже указывали на продолжающееся замедление ранее, а прошедшее в последний год повышение ставок ФРС обычно влияет на реальную экономику с длительным лагом, то чаша весов в сторону рецессии может качнуться уже в следующие 3–12 месяцев , оценил Дмитрий Терпелов.

Впрочем, по мнению зампредседателя правления «РосДорБанка» Анатолия Вожова, пока дефолты носят единичный характер, но сценарий массовых историй не исключен. Проблемы в западном финансовом секторе уже можно назвать предвестником долгового кризиса .