Маск предрек сложный год для мировой экономики

Глобальную экономику ожидает сложный год и многие компании обанкротятся, заявил 17 мая американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск.

«Впереди трудные 12 месяцев и у Tesla нет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре», — приводит слова Маска MarketWatch.

По словам бизнесмена, макроэкономическая ситуация будет сложной не менее года, однако затем произойдет разворот, и у долгосрочных инвесторов Tesla «все будет чрезвычайно хорошо».

В начале мая президент России Владимир Путин сообщил, что иногда сморит западные аналитические и информационные телепередачи и замечает, что там замалчивают проблемы в экономике в своих странах.

В апреле экономист Максим Чирков в разговоре с «Известиями» заявил, что новый кризис мировой экономики будет для Запада хуже, чем в 2008 году.

В том же месяце глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.