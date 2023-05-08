Накачать банки: куда ФРС ведет американскую экономику

Американский банковский сектор накрыла вторая волна кризиса. После First Republic в бедственном положении оказались еще несколько крупных региональных банков. Одновременно с этим Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликовало отчет, в котором было зафиксировано резкое замедление национальной экономики. Всё больше экспертов говорят о неизбежности рецессии уже в этом году. События происходят на фоне очередного раунда внутриэлитного противостояния — на этот раз вокруг поднятия потолка государственного долга. Подробнее — в материале «Известий».

Ключевая ставка и банковская нестабильность

Как сообщает Бюро экономического анализа минторговли США, экономика страны резко замедляется. В I квартале 2023 года рост составил 1,1%, что значительно меньше, чем было зафиксировано в заключительном квартале прошлого года (2,6%), и хуже ожидаемых значений (1,9%). Эти цифры можно трактовать по-разному. Оптимистически настроенные аналитики говорят о готовности Федеральной резервной системы (ФРС) провести «мягкую посадку» американской экономики, то есть плавно опустить показатели роста, но не уходить в рецессию. Они указывают на положительную динамику потребительских расходов (+3,7%) и остающийся на минимальных значениях уровень безработицы (3,7%).

Пессимисты, еще месяц назад говорившие о рецессии, теперь предсказывают куда худший вариант — стагфляцию, или спад, сопровождающийся высокой инфляцией. Они отмечают, что отчет минторговли США «опаздывает»: в январе американцы тратили сбережения, и уже в следующем квартале кривая внутреннего спроса обратится вниз. В то же время имеет место и нейтральная точка зрения, в соответствии с которой рецессия будет, но ее масштабы не окажутся драматическими.

Жесткая антиинфляционная политика Федерального резерва — последовательное повышение ключевой ставки — вызвала ожидаемые последствия: удорожание долгов и торможение экономики. Но, что не менее важно, она спровоцировала кризисные явления в банковском секторе, ключевом элементе экономики США.

Фото: ТАСС/Liu Jie/Xinhua via ZUMA Wire

По итогам мартовской серии банкротств Федрезерв, казалось, сумел предотвратить цепную реакцию и сокращение депозитов (с начала года — $986 млрд), по традиции залив пожар деньгами. Однако в первых числах мая ситуация повторилась — и, вероятно, с еще большей силой. Шатавшийся два месяца First Republic Bank все-таки рухнул. Оставшиеся руины перешли в собственность конгломерата JP Morgan Chase. Тогда Wall Street Journal написал, что судьбу First Republic могут повторить еще 200 региональных банков, даже несмотря на усилия ФРС по их поддержке. Спустя два месяца эти опасения начали сбываться: обвалились Valley National Bancorp., подешевевший с того момента на 23,5%, PacWest Bancorp. (-25,6%), Metropolitan (-46,4%) и Western Alliance Bancorp. (-19%). Основной причиной эксперты называют рост процентов по депозитам из-за высокой ставки ФРС.

Еще в марте, после первой волны падений, Moody's Investors Service изменило прогноз по банковской системе США со «стабильного» на «негативный». По заявлению агентства, это решение вызвано «стремительным ухудшением операционной среды».

Тем не менее 3 мая председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил об очередном повышении — на 0,25%, до 5,25%. По его словам, это не предел и обсуждение продолжится в июне. Кроме того, Пауэлл заявил, что, несмотря ни на что, банковская система США надежна и устойчива.

Нестабильное положение региональных банков, на которые приходится около 70% всех ипотечных кредитов, оказывает воздействие на рынок недвижимости. Однако здесь мнения экспертов расходятся. На фоне снижения ипотечных ставок в конце 2022-го одни, как Национальная ассоциация риелторов, ожидают оживления к началу следующего года. Частные инвесторы, например Чарльз Мангер, напротив, говорят об обремененности банковской системы «плохими кредитами» и прогнозируют потрясения на рынке и банкротство застройщиков. Пока же цены на коммерческую недвижимость обновили пятилетний минимум.

Фото: Global Look Press/Michael Nagle

Это слово — рецессия

Оценки ближайших перспектив американской экономики, по сути, сводятся к ожиданиям успеха (и последующего смягчения) или провалу политики Федерального резерва по «удушению» инфляции. Проблема в том, что эффект от этой стратегии, по всей видимости, пока недостаточен. Целевое значение в 2% еще предстоит достичь, а экономика показывает всё больше симптомов рецессии. Один из них — значение индекса деловой активности в производственном секторе (PMI). Он по-прежнему ниже отметки в 50 пунктов (сигнальная точка роста экономики). За последние 70 лет в 11 из 12 случаев, когда он опускался ниже 45 пунктов, начиналась рецессия.

Илон Маск заявил, что спад уже начался. «Умеренная рецессия уже наступила, — сказал миллиардер. — Дальнейшее повышение ставок спровоцирует серьезную рецессию. Запомните мои слова». Эта реплика стала реакцией на высказывание бывшего министра финансов Ларри Саммерса. По его словам, вероятность сползания экономики к рецессии составляет 70%. Кроме того, он отметил, что в США вызревает «стагфляционная проблема». Иными словами, Саммерс не только не верит в способность ФРС победить инфляцию, но и находит усилия Федрезерва по ее преодолению больше вредными, чем полезными.

Еще более мрачный прогноз, в 90%, дают аналитики Deutsche Bank. «Экономика США получит серьезный удар от дополнительного ужесточения политики Федрезерва в конце 2023-го и начале 2024 года», — сообщают они в докладе с говорящим названием «За гранью».

В то же время Международный валютный фонд (МВФ) , напротив, предсказывает «мягкую посадку», то есть плавное снижение без падения в рецессию . По всей видимости, этим объясняется выбор в пользу плавного повышения ставок, который сделало руководство ФРС в 2022 году. В январе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что сохранение высокого потребительского спроса позволит ФРС избежать кризисных последствий. Справедливости ради отметим, что должность, которую занимает госпожа Георгиева, не предполагает ничего иного, кроме уверенности в долларе и американской экономике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В XXI веке США переживали рецессии трижды. Два раза они стали последствиями финансовых катастроф: «кризиса доткомов» начала 2000-х и ипотечного кризиса 2007–2009 годов. И снова — в период пандемии. Всякий раз Федеральный резерв прибегал к одному и тому же инструменту восстановления — финансовым вливаниям в банковский сектор. Как считают некоторые аналитики, в нынешних условиях это решение (пусть и с некоторой задержкой) закономерно ударит по всем предыдущим усилиям ФРС, направленным на снижение пробудившейся инфляции. Впрочем, глава Федрезерва думает иначе. «В данном конкретном случае мы обнаружили, что инструменты денежно-кредитной политики и инструменты финансовой стабильности не противоречат друг другу. Они хорошо работают вместе», — заявил Пауэлл на пресс-конференции 3 мая.

Антиинфляционная стратегия ФРС эффективна, но рецессии избежать не удастся, считает доктор экономических наук, руководитель магистерской программы «Дипломатия» СПбГУ Леонид Ткаченко.

— Политика ФРС по борьбе с инфляцией эффективна, доверие к доллару сохраняется. Однако рынок реагирует не так, как это было в прошлые разы, когда ставка поднималась. Похоже, что рынок не верит, что Федрезерву удастся достичь цели сделать доллар дорогим. Я бы высказался за рецессию, но за более мягкую ее версию. При таких высоких ставках другой вариант развития событий представить сложно, — заключил эксперт.

Неприятный разговор о госдолге

Перипетии внутриэлитного противостояния в США имеют не меньшее значение, чем экономические показатели. 1 мая глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что замедление темпов роста в апреле привело к тому, что уже с 1 июня федеральное правительство не сможет оплачивать счета. Проще говоря, технический дефолт, который предсказывали в первых числах августа, может случиться на два месяца раньше. В открытом письме спикеру палаты представителей Кевину Маккарти она предупредила о том, что оттягивание до последнего момента договоренности между республиканцами и Белым домом относительно увеличения потолка госдолга может привести к череде крайне неприятных последствий, таких как спад потребительского доверия, повышение стоимости краткосрочных заимствований для налогоплательщиков и снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов.

Глава минфина США Джанет Йеллен Фото: Global Look Press/Chris Kleponis

Ранее палата представителей приняла 320-страничный акт «Об ограничении, экономии и росте». Он подразумевает увеличение предела госдолга ($1,5 трлн) «в обмен» на резкое ($4,5 трлн) сокращение бюджетных расходов. Причем «под нож», в частности, идут расходы на «зеленую» энергетику и ряд социальных программ. Это в свою очередь должно сэкономить бюджету $4,8 трлн в следующие 10 лет. Принятие данного документа вынуждает Джо Байдена согласиться на переговоры — до последнего момента Белый дом и Демпартия настаивали на увеличении потолка безо всяких дополнительных условий. Однако президент не хочет вступать ни в какие дискуссии с оппонентами, и на то есть несколько причин, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Во-первых, Байден не желает этого обсуждения по идеологическим причинам. Он понимает, кто стоит за спиной Маккарти: те же люди, которых он де-факто обвинил в раскалывании страны. Но, что важнее, предложения республиканцев являются ловушкой для президента. Соглашение с ними будет означать не только огромное репутационное поражение, но и урезание важнейших инициатив и финансовых возможностей на оставшееся до выборов время. Выйти из этих переговоров без потерь у Байдена не получится, и чем дольше они продлятся, тем больше будут эти потери, — отметил эксперт.

Таким образом, рутинный процесс повышения потолка госдолга (в 79-й раз в американской истории) опять превратился в политическую «игру на повышение». Однако нынешняя ситуация отличается от прочих, во-первых, сложнейшим переплетением экономических и политических аспектов, а также фактическим отсутствием времени для достижения какой-либо определенности. По этой причине в США всё чаще говорят о некоем временном поднятии потолка, отмечает Владимир Васильев.

— Байдену в ближайшее время предстоят поездки в Азию. Также в мае будет небольшой перерыв в работе конгресса. Так что по американским меркам времени на самом деле нет. Поэтому существует идея о временном поднятии потолка на месяц или два. Это позволит сторонам наконец приступить к переговорам и за этот срок о чем-то договориться, — комментирует собеседник.

Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

А что если дефолт

Результат переговоров Байдена и Маккарти (или его отсутствие), возможно, действительно станет одним из важнейших событий с далеко идущими последствиями. Белый дом уже объявил, что в случае дефолта продолжительностью в один квартал ВВП США потеряет 6%, а фондовый рынок упадет на 45%. При краткосрочном сценарии ВВП сократится на 0,6%.

Комментарий главы Минфина Джанет Йеллен относительно 1 июня прямо указывает на политическую природу возможного дефолта. В условиях, когда компромисс по вопросу потолка госдолга невозможен уже хотя бы из-за отсутствия времени, некоторые аналитики заговорили о так называемом управляемом дефолте как о методе, с помощью которого американский правящий класс смог бы проводить определенные политические решения. Такое в истории США уже случалось, напоминает Владимир Васильев.

— В 1979 году Пол Волкер стал председателем ФРС, и за это время его действия привели экономику США к рецессии, а администрацию Джимми Картера — к падению. Сегодня хорошо известно, что это была спланированная стратегия. Складывается впечатление, что представители финансовых элит хотят реализовать что-то подобное с Байденом. Какой будет реакция мировых рынков на технический дефолт? Как отреагируют китайская и европейская экономики? В любом случае все издержки и просчеты будут списаны на президента, — заключил эксперт.