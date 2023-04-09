Экономист рассказал о последствиях нового экономического кризиса для Запада

В мировой экономике начинается новый кризис, и он ударит по Западу сильнее, чем тот, что случился в 2008 году, но Россия и развивающиеся страны от этого только выиграют. Такое мнение в воскресенье, 9 апреля, высказал экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, причиной надвигающегося кризиса станет недоверие между странами из-за санкций, введенных Западом против России, Китая, Ирана и Сирии. Поэтому для Европы и США он будет складываться абсолютно по-другому, ведь они не смогут извлечь выгоду из удорожания своей валюты и начать скупать материальные активы и «мозги» за рубежом.

«Удержать инфляцию (на Западе. — Ред.) методом поднятия ставок абсолютно невозможно в нынешних условиях вопреки тому, что пишут в западных либеральных книжках по макроэкономике», — отметил специалист.

При этом, по мнению Чиркова, новый кризис коснется абсолютно всех отраслей экономики Запада, снизится уровень жизни и покупательная способность населения. Так называемый золотой миллиард (США, страны Евросоюза и Япония) не сможет потреблять в привычных объемах.

Кроме того, добавил экономист, для западной экономики пропала возможность дешевого кредитования из-за роста процентных ставок.

«[Число] желающих кредитовать уменьшится тоже в разы, потому что <...> физические лица и бизнес из России, из Китая, из Индии, они уже 100 раз подумают, прежде чем связываться с западной финансовой инфраструктурой», — указал эксперт.

По его мнению, из кризиса мир выйдет фрагментированным, без лидирующей роли США и их сателлитов. Образуется множество экономических полюсов в так называемых развивающихся странах, которые будут более автономны. При этом Запад имеет шансы остаться экономическим центром, но одним из, а не главным.

О первом с 2008 года мировом экономическом кризисе ранее в воскресенье заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Он отметил, что еще в начале 2023 года рынки США и Европы сомневались в том, что мир снова испытает экономический кризис, однако оценки поменялись в связи с падением американских и европейских банков в начале марта.

Ранее, 7 апреля, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

30 марта Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. По ее словам, глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.