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Глава МВФ предупредила о «буме» в мировой экономике

Глава МВФ Георгиева: уязвимость мировой экономики растет, что-то должно сделать «бум»
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста. Об этом 7 апреля заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале организации.

«Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать «бум», — сказала она.

Тем не менее, по словам Георгиевой, повторения глобального кризиса 2008 года скорее всего не будет, несмотря на проблемы банковского сектора США и Швейцарии. Она напомнила, что тогда кредитные организации удерживали на балансе слишком много переоцененных активов, сейчас же ситуация другая.

При этом конфликт на Украине и недоверие между Соединенными Штатами и Китаем потенциально могут привести к негативным последствиям. Глава МВФ отметила, что, хотя Западу важно отстаивать свои интересы, ухудшение отношений с другими глобальными игроками может привести к финансовым потерям в торговле от $200 млрд до $7 трлн. Эта сумма эквивалентна 0,2-7% мирового ВВП.

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Ранее, 30 марта, Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. Она отметила, что глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

До этого, 27 марта, Всемирный банк опубликовал доклад, в котором указано, что к 2030 году долгосрочные темпы экономического роста в мире сократятся до минимальных значений за 30 лет. В этой связи может наступить «потерянное десятилетие».

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