Реклама
Прямой эфир
Спорт
Адесанья нокаутировал Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе
Мир
В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Армия
ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов на купянском направлении
Мир
Израиль обстрелял объекты на территории Сирии в ответ на ракетный удар
Мир
Политик из Туниса рассказал о заинтересованности страны в сближении с БРИКС
Армия
Военнослужащих ВДВ представили к наградами за отвагу и мужество
Мир
В Кремле указали на истеричную реакцию Запада на планы РФ по ТЯО в Белоруссии
Армия
ВКС РФ нанесли мощный удар по форпосту ВСУ в Запорожской области
Мир
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 58 самолетов армии Китая
Мир
Пять человек пострадали при обрушении дома во Франции
Мир
Польша передаст 200 бронетранспортеров Rosomak Украине
Наука и техника
Температура поверхности Мирового океана достигла рекордного значения

Экономист заявил о кризисе в мировой экономике впервые с 2008 года

Экс-министр финансов Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года
0
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

По его словам, еще в начале 2023 года рынки США и Европы сомневались в том, что мир снова испытает экономический кризис в текущем году. Задорнов уточнил, что тогда экономический рост был около нуля, но «всё-таки он был позитивным».

Как указал экономист, оценка ситуации поменялась в начале марта в связи с падением американских и европейских банков, за чем последовало обесценивание ряда активов, в числе которых банковские акции, длинные госбумаги и недвижимость.

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — сказал экс-министр финансов в интервью «РИА Новости»..

За длинным баксом: как дефицит долларов разрушает мировую экономику
Рост ставки ФРС останавливает промышленность и разоряет бизнес в десятках стран

Ранее, 7 апреля, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

Тем не менее, по ее словам, повторения глобального кризиса 2008 года, скорее всего, не будет, несмотря на проблемы банковского сектора США и Швейцарии. Георгиева напомнила, что тогда кредитные организации удерживали на балансе слишком много переоцененных активов, сейчас же ситуация другая.

Ранее, 30 марта, Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. Она отметила, что глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

До этого, 27 марта, Всемирный банк опубликовал доклад, в котором указано, что к 2030 году долгосрочные темпы экономического роста в мире сократятся до минимальных значений за 30 лет. В этой связи может наступить «потерянное десятилетие».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023