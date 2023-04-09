Экономист заявил о кризисе в мировой экономике впервые с 2008 года

Мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

По его словам, еще в начале 2023 года рынки США и Европы сомневались в том, что мир снова испытает экономический кризис в текущем году. Задорнов уточнил, что тогда экономический рост был около нуля, но «всё-таки он был позитивным».

Как указал экономист, оценка ситуации поменялась в начале марта в связи с падением американских и европейских банков, за чем последовало обесценивание ряда активов, в числе которых банковские акции, длинные госбумаги и недвижимость.

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — сказал экс-министр финансов в интервью «РИА Новости»..

Ранее, 7 апреля, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

Тем не менее, по ее словам, повторения глобального кризиса 2008 года, скорее всего, не будет, несмотря на проблемы банковского сектора США и Швейцарии. Георгиева напомнила, что тогда кредитные организации удерживали на балансе слишком много переоцененных активов, сейчас же ситуация другая.

Ранее, 30 марта, Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. Она отметила, что глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

До этого, 27 марта, Всемирный банк опубликовал доклад, в котором указано, что к 2030 году долгосрочные темпы экономического роста в мире сократятся до минимальных значений за 30 лет. В этой связи может наступить «потерянное десятилетие».