Путин отметил замалчивание проблем в экономике на западном ТВ

Президент России Владимир Путин сообщил, что иногда сморит западные аналитические и информационные телепередачи, и замечает, что там замалчивают о проблемах в экономике в своих странах. На эту тему глава государства высказался 4 мая на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«Они предпочитают сейчас об этом не говорить. Я смотрю западную аналитику, иногда смотрю информационные программы европейские, американские, но это замалчивается напрочь. Просто об этом никто фактически не говорит на экспертном уровне», — отметил Путин.

В свою очередь Решетников в своем докладе, в частности, упомянул, что многие западные страны преодолевали пандемию путем «очень крупных заимствований, что привело к разгону инфляции. Глава Минэкономразвития добавил, что за это Западу «неизбежно придется расплачиваться», поскольку не реагировать на рост инфляции невозможно.

Ранее, 2 мая, на сайте Евростата отмечалось, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Сообщалось, что больше всего это отражается на ценах на продукты питания, алкоголь и табак.

9 апреля экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» высказал мнение о том, что в мировой экономике начинается новый кризис и он ударит по Западу сильнее, чем тот, что случился в 2008 году. Однако, как он считает, Россия и развивающиеся страны от этого только выиграют.

В конце марта глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. По ее словам, глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

Западные страны столкнулись с рекордным ростом инфляции и цен на фоне введенных против России санкций после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе.