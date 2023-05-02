Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Об этом сообщается во вторник, 2 мая, на сайте Евростата.

«Ожидается, что годовая инфляция в зоне евро составит 7,0% в апреле 2023 года по сравнению с 6,9% в марте», — говорится в сообщении статистического управления Европейского Союза (ЕС).

Отмечается также, что больше всего это отразиться на ценах на продукты питания, алкоголь и табак.

«Глядя на основные компоненты инфляции в зоне евро, ожидается, что продукты питания, алкоголь и табак будут иметь самые высокие показатели», — сообщил Евростат.

До этого, 10 апреля, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова отметила, что говорить о том, что сложная ситуация с инфляцией в западных странах разрешится в этом году, преждевременно. По ее словам, существует много факторов неопределенности, которые могут привести к тому, что инфляция сохранится на более длительный срок.

Днем ранее экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в мировой экономике начинается новый кризис, и он ударит по Западу сильнее, чем тот, что случился в 2008 году. Однако, как он считает, Россия и развивающиеся страны от этого только выиграют.

7 апреля глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

В конце марта Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. По ее словам, глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

Западные страны столкнулись с рекордным ростом инфляции и цен на фоне введенных против России после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе.