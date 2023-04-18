Гнутся шведы: население страны страдает от недоедания

Шведские СМИ бьют тревогу: страна, долгие годы бывшая витриной «всеобщего благоденствия», скатывается в нищету. Многие шведы вынуждены отказывать себе в самом необходимом. Подробности — в материале «Известий».

Экономические трудности в Швеции стали настолько очевидны, что скрывать их не может уже даже проправительственная пресса. «Всё больше и больше шведов не могут позволить себе ту еду, которой они достойны. Только в Эребру (население около 130 тыс. — Прим. «Известий») количество людей, которым благотворительный фонд Stadsmissionen жертвует продукты питания, за пару месяцев увеличилось на 400 человек», — сообщила газета Nya Dagbladet. Всё больше и больше шведов сейчас не могут позволить себе даже купить товары первой необходимости или просто наесться досыта.

Ниже прожиточного минимума

«Для целевых групп, которым мы оказываем поддержку, цены на топливо и электроэнергию не являются самыми большими проблемами, эти виды расходов они научились минимизировать, отказавшись от пользования транспортом и не включая лишний раз свет. А вот подорожание продуктов питания и предметов домашнего обихода бьет по ним сильно. Если мы посмотрим на товары первой необходимости, то заметим, что такие товары, как макароны, яйца и подгузники, резко выросли в цене, значительно превысив средний уровень инфляции, подсчитываемый государственными органами», — говорит Фредрик Карлссон, директор филиала Stadsmissionen в Эребру.

В опубликованном ежегодном отчете Stadsmissionen о бедности в Швеции отмечается резкое увеличение числа отдельных лиц и семей, которым приходится посещать продовольственные центры организации по всей стране, чтобы было что поставить на стол. Многие из них жили раньше на прожиточный минимум, а теперь опустились ниже.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ali Lorestani

По словам Карлссона, проблема в том, что социальная поддержка не поспевает за темпами инфляции. Даже до инфляционного шока последних нескольких месяцев поддержка была на слишком низком уровне. О том, чтобы покрыть потребности семей, и тогда речи не было. Сейчас тем более.

«Иногда родители вынуждены сдерживать свои аппетиты и не есть столько, сколько требуется по нормам здравоохранения. На что только не пойдет мать ради того, чтобы могли нормально поесть дети. Но иногда детей отправляют в школу голодными в расчете на то, что там они обедают и могут наесться досыта. А отменив завтрак в семье, можно сэкономить немножко для домашнего бюджета. Это принесет, да и уже приносит огромные негативные последствия», — говорит он.

Карлссон считает, что шведская система социального обеспечения больше «не способна поддерживать наиболее уязвимых» и что «поддержка средствами к существованию, которая должна быть временной мерой, на самом деле часто становится постоянной, превращаясь в единственную статью дохода. И это в итоге увеличивает прослойку бедных».

Отмечает он в своем исследовании нищеты в Швеции также, что «продовольственная бедность становится всё более распространенным явлением: с каждым днем всё больше людей полностью зависят от того, удастся ли им получить пожертвования от благотворительных организаций. И это несмотря на то, что на самом деле задача государственной власти и ее органов на местах — покрывать самые насущные потребности граждан».

Дети голодают

В последнее время растет число школ, свидетельствующих о том, что объемы пищи, потребляемой детьми во время обеда, увеличиваются. Например, в нескольких муниципалитетах Вермланда было замечено, что в течение осеннего семестра текущего учебного года дети съедали куда больше, чем в том же семестре прошлого. Издание SVT опросило по этой теме школы 21 стокгольмского муниципалитета — в 20 из них была отмечена та же тенденция.

Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Anspach

«С грустной иронией теперь можно сказать, что у понятия «стокгольмский синдром» появляется и второе толкование», — пишут читатели в комментариях к новостному сообщению.

«Раньше мы готовили 75 кг макарон на 1000 порций, а теперь на то же количество людей уходит до 90 кг», — говорит Тереза Фаульсейт, заведующая школьной кухней в Сёдертелье.

Газета Dagens Nyheter провела собственное исследование с целью выяснить, как сегодняшняя ситуация в экономике влияет на школьное питание. Опросные листы были разосланы в 290 муниципалитетов страны. Ответы пришли из 202. Почему не откликнулись остальные, не сообщается. Хотя в принципе и полученной статистики достаточно, чтобы сделать выводы об имеющейся тенденции. 129 муниципалитетов (или 63%) ответили, что произошли изменения в питании детей — попросту говоря, они стали больше есть.

«Логично предположить, что это связано с экономической ситуацией, из-за которой многие семьи поставлены на грань выживания, — комментирует приведенные выше данные Сесилия Олссон, доцент кафедры диетологии в Университете Умео. — Не секрет, что многие домохозяйства вынуждены поджиматься в расходах. И отправить ребенка в школу не позавтракавшим — один из вариантов экономии средств. Дороговизна продуктов заставляет семьи выкручиваться как получится».

Из некоторых муниципалитетов прислали опросные листы с ответами и пояснениями, что «дети часто едят больше по понедельникам и пятницам, а также после праздников». Прозрачный намек, что семейные выходные и фиесты смело можно называть «временем воздержания от приема пищи».

Фото: Global Look Press/dpa/Guido Kirchner

В Херьедалене властям удалось изыскать дополнительные деньги, чтобы организовать школьное питание даже во время каникул — для всех учащихся подготовительной и первой ступеней.

«Зачастую школьная еда — это единственный вид питания, который некоторые дети вообще получают в течение дня», — говорит Оке Ремин, руководитель отдела общественного питания в муниципалитете Херьедален.

Пустой холодильник

В Гетеборге, втором по величине городе Швеции, уже не стесняются произносить слово «голод», характеризуя развитие ситуации.

«Всё больше и больше холодильников пустует. Многие люди голодают и не реализуют свое право на питание в Гетеборге» — такие слова можно прочитать на сайте Stadsmissionen. На Бруннспаркен, центральной площади второго по величине города Швеции, активисты этой благотворительной организации установили холодильник с дверью нараспашку. Вызывающая пустота его камер должна символизировать «растущее число недоедающих». Сайт предлагает также всем неравнодушным подписать петицию «Нет голоду в Гетеборге», обращенную к городским властям и требующую «навести наконец порядок с обеспечением граждан реализацией в полном объеме их права на питание».

«Безудержный рост цен на продукты питания ведет к тому, что шведы покупают всё меньше и меньше овощей, фруктов, рыбы и мяса. Шведское продовольственное агентство предупреждает, что изменение пищевых привычек населения может привести к росту заболеваемости раком, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям», — констатирует журналист Nye Dagbladet Маркус Андерссон в своей статье «От более дорогой еды шведам становится хуже».

Фото: Global Look Press/Xinhua/Fang Ming

Согласно опросу Шведского продовольственного агентства, четверо из десяти респондентов отвечают, что сегодня покупают меньше свежих овощей по сравнению с весной 2022 года. При этом люди с низким доходом отвечают, что отказываются от свежих овощей чаще, чем люди с более высоким доходом.

«Это приведет к изменению пищевых привычек и окажет негативное воздействие на здоровье в долгосрочной перспективе», — обрисовывает последствия этого явления Карин Фриц, советник Шведского агентства по продуктам питания.

33% опрошенных заявляют, что покупают меньше фруктов. Еще примерно столько же — что покупают меньше мяса, курицы и рыбы, чем раньше. «Это может иметь серьезные последствия для здоровья населения в целом. Риск возникновения так называемых болезней образа жизни, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания, может увеличиться в долгосрочной перспективе, если привычки питания ухудшатся. Поэтому в Шведском продовольственном агентстве нам необходимо следить за тем, как цены на продукты питания и другие факторы влияют на то, как мы едим», — комментирует Фриц.

Мари Лёф, занимающая должность профессора диетологии в Каролинском институте, считает, что данные «пока не катастрофичны, но уже вызывают серьезную озабоченность». Специалист заявляет, что риск обретения человеком лишнего веса, ожирения и многих других заболеваний, связанных с питанием, значительно возрастает, если граждане не получают хорошую еду.

«Мы хотели бы надеяться, что ценовой тренд скоро изменится и то, что мы видим сейчас, является краткосрочными изменениями. Но пока мы видим, что в реальности прослойка населения, финансовое положение которой ухудшается, численно растет. А значит, люди, входящие в нее, имеют всё уменьшающиеся возможности покупать здоровую пищу из-за непрекращающегося роста цен», — заключает она.