Бедность и порог: 25% россиян тратят основную часть доходов на еду

Нехватку средств на питание, одежду или обувь в 2022 году испытывали 17% жителей России, следует из данных Центра исследований гражданского общества Высшей школы экономики. 25% опрошенных отметили, что тратят на продукты две трети и более от доходов семьи. При этом авторы исследования указывают, что в сравнении с прошлыми годами эти цифры уменьшились, благосостояние граждан растет, пусть и «не слишком динамично». Положительная тенденция объясняется значительной социальной поддержкой этих слоев населения со стороны государства, отмечают эксперты. Они констатируют, что индексация детских пособий, введение других мер поддержки семей с низким уровнем достатка позволило им «приподняться над линией бедности».

Насущные потребности

Каждый шестой житель России (17%) в 2022 году испытывала нехватку средств на покупку продуктов питания или одежды и обуви. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. В частности, 4% сообщили, что денег не хватает даже на питание, и 13% — что у них есть возможность покупать продукты, но не одежду или обувь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При этом данные последнего опроса свидетельствуют о положительной динамике в сравнении с предыдущими годами. Так, в 2019 году в исследовании, проведенном по той же методике, на нехватку денег на еду жаловалось почти в два раза больше людей — 7%. Доля же тех, кому не хватало на обувь и одежду, составляла 16%.

— Россияне старше 60 лет чаще отмечают, что материальное положение не позволяет им удовлетворять базовые потребности, — обратила внимание директор Центра Ирина Мерсиянова.

Так, 27% из опрошенных пожилых респондентов заявили о нехватке средств на продукты, одежду и обувь.

10% участников исследования, отвечая на вопрос, какая часть доходов уходит из их семейного бюджета на продукты, сообщили, что «почти всё». Еще 15% тратят на питание около двух третей дохода. При этом в 2021 году эти показатели были выше — составляли 11% и 20% соответственно.

Данные демонстрируют, в благосостояние граждан растет, хотя и «не слишком динамично», сказала «Известиям» доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Надо отметить, что высокий показатель трат на питание — сугубо российская специфика, — сказала она. — Структура расходов в России, странах Европы и США существенно отличается. У нас многие граждане имеют свои квартиры, транспорт не слишком дорогой, а в других странах две трети расходов — это оплата аренды жилья и коммунальных услуг, но на питание там тратится значительно меньше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом в России даже среди тех, кому едва хватает денег на еду, каждый третий хотя бы раз совершал денежные пожертвования, рассказала Ирина Мерсиянова, опираясь на другие исследования центра.

— В частности, те, кому денег не хватает даже на питание, чаще всего жертвуют средства другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, — сказал она.

Социальная поддержка

В последние годы выросла господдержка наиболее уязвимых слоев населения, напомнила Людмила Иванова-Швец. Ролью усиливающейся социальной поддержки объяснил полученные цифры и доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.

— У государства сейчас большая программа помощи малоимущим, многодетным семьям и другим незащищенным слоям, — указал он. — Но последние годы отличались значительными потрясениями, вспомним и пандемию, и СВО. Поэтому я бы с осторожностью рассматривал данные: многие социологи говорят, что люди всё чаще в последние годы отказываются отвечать на вопросы. То есть мы имеем дело с конкретной выборкой — людей, готовых говорить, а не со случайной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом, по его мнению, полученные данные подтверждают, что усиливается расслоение, поляризация, общества. Так, в опросе показатель тех, кто может купить недвижимость (5% в 2022 год, 6% в 2019 году) лишь незначительно превышает уровень статистической погрешности. А доля тех, кто не может позволить себе купить автомобиль, за четыре года выросла: с 20% в 2019 году до 25% в 2022 году.

— Доля бедных уменьшается, они становятся не такими бедными, но при этом уменьшается и доля среднего класса, который государство поддерживает в гораздо меньшей степени, — полагает Николай Кульбака.

Выводы о сокращение числа бедных «близки к реальности» заявила и профессор МГУ, главный научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Наталья Зубаревич.

— Бедным действительно помогли, — сказал она.