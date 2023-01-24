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Шопинг удался: россияне увеличили траты на маркетплейсах в 1,5 раза

Что стало главным драйвером такого роста и сохранятся ли его темпы в 2023-м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россияне в 2022 году стали в 1,5 раза больше тратить на покупки на маркетплейсах, говорится в исследовании Tinkoff eCommerce (есть у «Известий»). Доля расходов граждан на интернет-площадках достигла 8,5% против 5,6% годом ранее. Тенденция обусловлена уходом зарубежных брендов, развитием параллельного импорта, большим ассортиментом товаров, а также удобным интерфейсом и развитой логистикой крупных платформ. По предварительным оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за прошедший год российский e-commerce преодолел планку в 5 трлн рублей, увеличившись более чем на 30%.

Маркетплейсы правят балом

В 2022 году популярность маркетплейсов продолжила расти: количество покупок россиян на онлайн-площадках увеличилось на 43% по сравнению с 2021-м. Такие показатели приведены в исследовании Tinkoff eCommerce, основанном на данных клиентов банка — 28 млн физлиц и 180 тыс. предпринимателей, работающих в сфере электронной коммерции.

На маркетплейсы приходится уже 8,5% от общей суммы всех онлайн- и офлайн-трат граждан, или в 1,5 раза больше, чем в 2021 году (5,6%). Тенденция роста объясняется несколькими факторами: уходом зарубежных брендов, развитием параллельного импорта, большим и разнообразным ассортиментом товаров от разных продавцов на маркетплейсах, удобным интерфейсом и развитой логистикой, говорится в исследовании.

В разрезе года россияне традиционно больше потратили в ноябре: на сезон распродаж в прошлом году пришлось 12% всех оплат на торговых площадках. При этом средняя сумма одной покупки на маркетплейсах за год незначительно сократилась (–3%) и составила около 2 тыс. рублей.

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Тогда как, говоря об изменениях в количестве продавцов на маркетплейсах, авторы исследования отмечают рост их числа в 1,5 раза в IV квартале. Кроме того, виден тренд на мультиплатформенность. По данным исследования, всё больше предпринимателей предпочитают работать сразу на нескольких онлайн-площадках, что позволяет селлерам больше зарабатывать.

Самым популярным маркетплейсом для бизнеса остается Wildberries: на нем работает более 60% предпринимателей, следует из данных Tinkoff eCommerce. На Ozon торгуют менее 25%, на «Яндекс Маркете» — 8%, остальные — на KazanExpress, Aliexpress и других.

«Известия» спросили крупные маркетплейсы, включая все упомянутые, о результатах прошедшего года и новых трендах. В прошлом году покупатели приобрели на Wildberries около 2 млрд товаров: почти вдвое больше, чем в 2021-м, сообщили в пресс-службе компании. Среди наиболее востребованной продукции — косметика и парфюмерия, одежда, продукты, уточнили там.

Оборот e-commerce в «Яндекс Маркете» в январе–сентябре 2022 года показал двукратное увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, рассказали в пресс-службе компании. Существенная часть этого прироста произошла благодаря сторонним продавцам, на которых приходится более 80% оборота на «Маркете», отметили там. За год количество активных селлеров увеличилось вдвое — до 54 тыс. бизнесменов по состоянию на конец III квартала.

Точный объем продаж интернет торговли за 2022 год будет известен в начале февраля, но уже сейчас очевидно, что российский e-commerce преодолеет планку в 5 трлн рублей, увеличившись более чем на 30% за год, оценил «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, самая большая доля продаж из всего онлайн-ритейла пришлась в прошедшем году на маркетплейсы — 45% (почти 2,25 трлн рублей) против 39% (1,4 трлн рублей) в 2021-м. Число активных продавцов за год на разных площадках увеличилось в 2,5–3,5 раза: всего их сейчас зарегистрировано 960 тыс.

По оценкам Артема Соколова, в 2023-м рынок может вырасти также на 25%-30%, достигнув 6,3-6,6 трлн рублей при отсутствии каких-либо шоков.

Перспективы налицо

Основной источник роста продаж на маркетплейсах — переток покупателей и в целом покупок из традиционной розницы, пояснил «Известиям» партнер компании Cross Insights Борис Овчинников. Изменения 2022 года ускорили этот процесс из-за закрытия части оффлайн магазинов, сокращения ассортимента в оставшихся и других факторов.

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— В пользу маркетплейсов также сыграло то, что именно на них сделали ставку в своих продажах и новые бренды, пытающиеся заменить ушедших с рынка игроков, и новые импортеры, быстрее всех наладившие каналы поставок в Россию, — подчеркнул Борис Овчинников. — Тогда как сокращение среднего чека — естественный процесс, и это не следствие большего желания граждан экономить, а результат их привыкания к маркетплейсам и роста частоты покупок.

По словам Артема Соколова, пока классическая розница оставалась нестабильной из-за закрытия ряда магазинов, маркетплейсы и другие компании интернет-торговли предлагали клиентам и продукцию ушедших брендов, и новые товары от локальных производств и импортеров в качестве альтернативы. В онлайн-ритейле появилось большое количество российских компаний, преимущественно в сегменте МСП, добавил он.

инфографика

Для любого бизнеса занять достойное место на маркетплейсе, когда к твоей продукции привыкли люди — очень хорошо, подчеркнул первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Потому что предприниматель, передавая на аутсорсинг все вопросы и проблемы, связанные с площадкой, логистикой и продвижением, получает взамен гигантский трафик. Также из-за конкуренции сильно сокращаются сроки доставки и улучшается качество, отметил он.

— В ближайшие годы рынок онлайн-торговли вырастет в два-три раза. Один из главных его драйверов — маркетплейсы. Динамика спроса важна для предпринимателей: согласно исследованию Tinkoff eCommerce, для трети продавцов именно подобные платформы являются основным источником дохода, — подчеркнул директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Поэтому, по его словам, селлерам из-за роста конкуренции стоит развивать присутствие бизнеса сразу на нескольких платформах и работать над сервисом и качеством товаров.

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