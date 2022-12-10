Вещный мир: в РФ могут появиться магазины китайских брендов

В России могут появиться магазины китайских брендов , в первую очередь речь идет о продажах одежды, обуви и аксессуаров. Консалтинговые компании из КНР начали запрашивать данные о вакантных площадях в стране . Об этом «Известиям» рассказали в Союзе торговых центров. Ранее китайские марки отказывались инвестировать в открытие магазинов в российских регионах , ритейлеры соглашались ввозить свою продукцию лишь для продажи в мультибрендовых точках в РФ или в интернете. Развернуть собственную розницу китайским фирмам есть где — до конца года доля вакантных площадей в наших ТЦ может достигнуть 15–20% .

Гости из Поднебесной

О том, что китайские бренды начали проявлять интерес к открытию собственной розницы в РФ, «Известиям» рассказали в Союзе торговых центров . Компании из КНР запрашивают информацию о площадях в отечественных ТЦ, арендных ставках и так далее.

Ранее ритейлеры из республики ограничивались тем, что импортировали в Россию свой ассортимент для продажи в мультибрендовой рознице . Сейчас же торговые сети рассматривают возможность инвестировать в открытие магазинов под своими названиями — для этого восточноазиатским партнерам придется вложить в запуск точки несколько десятков миллионов рублей , уточнил вице-президент союза Павел Люлин.

Речь идет о магазинах с одеждой, обувью и аксессуарами , но конкретные имена из Китая в ассоциации не раскрыли. Товары представлены в среднем ценовом сегменте, уточнили в союзе. До сих пор в РФ свою точку открыл один китайский бренд — это магазины Li-Ning, которые запустились в апреле 2022 года.

Вещный мир Магазин спортивной одежды Li-Ning Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tpg

— Часть продукции из Китая придется адаптировать под отечественного покупателя , понадобятся новые лекала и таблица размеров, — добавил Павел Люлин. — Пока россияне знакомы лишь с некоторыми марками из КНР. После ухода западных брендов с отечественного рынка в РФ освободилось много свободных ниш — это fashion-сегмент и товары для дома. С тех пор пустующие места старались занять российские и турецкие имена.

По данным брокера торговой недвижимости CORE.XP, до конца года доля вакантных площадей в отечественных ТЦ может достигнуть 15–20% . По итогам III квартала этот показатель составил чуть больше 11%. О прекращении деятельности в России заявил 31% арендаторов, о реструктуризации — 27%.

Бурный рост

Пользователи уже давно покупают одежду и обувь китайских производителей в Сети , рассказали «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Маркета». Эта страна обладает довольно сильными позициями в fashion-сегменте , поэтому «приход еще большего количества брендов из Китая оцениваем позитивно», добавили в компании. В КНР производят много одежды и обуви высокого качества, часть из них пользуется высоким спросом в РФ.

— Также на российский рынок выходят бренды из других стран, например из Турции, Италии, Германии , — добавили в «Яндекс Маркете». — Плюс мы видим рост локальных брендов, с которыми покупатели активнее знакомятся в этом году.

Вещный мир Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сейчас российский рынок открывает большие перспективы перед производителями из КНР . Многие западные бренды ушли из России, освободив ниши на рынке, добавили в Ozon. Китайские товары и раньше пользовались большим спросом в России благодаря разнообразию и привлекательным ценам, а сейчас спрос на них растет еще больше. Категория спортивной одежды, обуви и аксессуаров — одна из самых востребованных на маркетплейсе.

— Мы постоянно наращиваем ассортимент продукции за счет расширения модельных линеек уже привычных брендов и вывода новых. Уже в декабре у нас впервые появятся такие бренды из КНР, как Li-Ning, 361, Erke, X-tep, Camel . Это лидеры спортивной одежды в Азии, — отметили в компании.

По итогам III квартала 2022 года число заказов Ozon Global в Китае выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. К 2024-му ритейлер намерен увеличить оборот товаров из КНР на площадке в 10 раз, отметили в маркетплейсе.

Время наших

После ухода иностранных брендов из РФ всё большую популярность среди потребителей получают российские торговые марки — их изготовление сконцентрировано в стране, сказали «Известиям» в Минпромторге.

— Качество производимых вещей выше, чем у ряда иностранных брендов , одежда которых поступает к нам с производственных площадок. А в некоторых сегментах у российских брендов цена даже ниже , — пояснили в министерстве. — Мы уже точно можем сказать: сейчас на территории РФ производят около 2 тыс. торговых марок.

Вещный мир Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Власти поддерживают отечественные компании — за 11 месяцев 2022 года предприятия легкой промышленности получили субсидии на сумму 1,9 млрд рублей .

В Ozon также добавили: в этом году свое присутствие на маркетплейсе активно наращивают российские спортивные бренды — это Zasport, Forward, Profit, Bona, Fide, Versta, Emdi, Demix и Termit. Продавец отечественной одежды Melon fashion group (бренды Zarina, Befree, Love republic и Sela) подтвердил «Известиям», что компания наблюдает высокий спрос на российскую одежду — речь идет об ассортименте по доступным ценам.

Почти год россияне экономили на фоне сложной экономической ситуации в РФ и мире, поэтому в конце 2022-го и в начале 2023-го стоит ожидать увеличения продаж на фоне отложенного спроса, отметил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.