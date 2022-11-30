Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр

В России может обанкротиться каждый второй торговый центр , рассказали «Известиям» участники рынка торговой недвижимости. Сейчас на продажу выставлено уже около 200 моллов, отметили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). С начала года экспозиция таких объектов увеличилась на 14%, сообщили в «Авито Недвижимости». Судьба ТЦ зависит от расположения, объема опустевших площадей и уровня профессионализма управляющей команды, указали эксперты. Если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие — на их месте, вероятнее всего, появится новое жилье, считают специалисты.

Уходящие реалии

Сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров , сказал «Известиям» управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов , полагает он.

— Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой . Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента, — сказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и Йармарка Александр Перемятов.

Молл да дорог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Действительно, каждый второй ТЦ находится в зоне риска из-за высокой закредитованности (торговые центры на строительство берут кредиты у банков, а потом выплачивают их довольно долго) и снижения доходов, согласен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Эту точку зрения разделяет и создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. По его мнению, под ударом могут находиться три из четырех моллов — останутся только ключевые крупные игроки, которые и стянут на себя весь трафик.

По данным «Авито Недвижимости», с января по октябрь 2022 года объем предложения ТЦ с площадью от 10 тыс. кв. м и больше по всей России вырос примерно на 14% . Лидером стал Санкт-Петербург: там за год количество объектов на продажу выросло примерно на 50%, сообщил «Известиям» руководитель категории коммерческой недвижимости ресурса Олег Изотов.

По информации аналитиков портала DA (сервис «Сбера»), ТЦ активно продают и в Москве, а также в других городах, например, Красноярске, Череповце, Уфе. Цена на торговые центры сильно разнится . На портале сегодня продается свыше 20 моллов стоимостью от 1 млрд рублей до 8,3 млрд , рассказали аналитики.

— Мы видим интерес со стороны покупателей к торговой и коммерческой недвижимости. Но инвесторам сейчас нужно больше времени для принятия решения, так как на рынок сильно повлиял период пандемии, а также влияет общая волатильность рынка, — отметили в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст».

Некоторые объекты сейчас продаются не с первых торгов, добавили там. Под управлением «Траста» находятся 10 торговых центров, из которых шесть выставлены на продажу, сообщили в банке.

Причины проблем ТЦ сегодня в основном связаны с неудачными концепциями, неэффективным управлением, высокой конкуренцией в локации , рассказал Олег Войцеховский.

Немалым ударом для моллов стал уход западных брендов, и хуже всего то, что этот процесс сильно растянулся во времени — моллам сложно принимать решения по своей дальнейшей стратегии , сказал Дмитрий Томилин. Как писали «Известия», страну покинуло не менее трети иностранных ритейлеров.

Молл да дорог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным консалтинговой компании Nikoliers, доля иностранных ритейлеров «на паузе» в столичных торговых объектах доходит до 30% . При переходе порога в 30% пустых площадей в молле начинается неминуемое «скатывание в банкротную яму», считает Александр Перемятов.

Раньше процесс банкротства ТЦ шел очень медленно, практически всегда удавалось найти нового собственника , напомнил Егор Клопенко. Но сейчас продать такие активы вряд ли получится быстро и выгодно , считает он.

Будущее бремя

Дальнейшая судьба обанкротившихся моллов будет зависеть от того, в какие руки они попадут , сказал член президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко. Для банка это непрофильный актив.

— Хорошо для ТЦ перейти к другому девелоперу — с деньгами, который сможет реанимировать объект . Например, изменить концепцию, поменять значение, вдохнуть в него новую жизнь, — полагает он.

Худший сценарий — продажа молла по частям, а также снос и изъятие под другие нужды, например под застройку жилого дома , добавил он.

Молл да дорог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Сейчас прослеживается тренд на продажу небольших торговых центров во многих регионах России, причем в центральных частях городов их нередко выкупают по стоимости земельного участка для сноса. Затем категорию земель меняют и начинают строительство на участке, в том числе и многоквартирных домов, — рассказал руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

В уязвимом положении находятся районные моллы, которые жили хорошо из-за своего удобного расположения рядом с домом. Сейчас, когда ТЦ вынуждены кардинально менять концепции, морально устаревшим «районникам» приходится тяжелее всего, считают в РСТЦ.

Но это не всегда так, отметил Дмитрий Томилин. Например, совсем небольшие объекты площадью около 5 тыс. кв. м у дома, где расположены бытовые и продуктовые магазины, чувствуют себя хорошо и никуда не денутся, сказал он. Положение более крупных ТЦ будет зависеть от локации, процента пустующих площадей, от профессионализма управляющей команды , сказал Дмитрий Томилин. Совсем неудачные ТЦ придется переформатировать , уверен он.