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Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр

На продажу выставлены уже порядка 200 объектов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России может обанкротиться каждый второй торговый центр, рассказали «Известиям» участники рынка торговой недвижимости. Сейчас на продажу выставлено уже около 200 моллов, отметили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). С начала года экспозиция таких объектов увеличилась на 14%, сообщили в «Авито Недвижимости». Судьба ТЦ зависит от расположения, объема опустевших площадей и уровня профессионализма управляющей команды, указали эксперты. Если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие — на их месте, вероятнее всего, появится новое жилье, считают специалисты.

Уходящие реалии

Сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров, сказал «Известиям» управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов, полагает он.

— Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента, — сказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и Йармарка Александр Перемятов.

Молл да дорог
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Действительно, каждый второй ТЦ находится в зоне риска из-за высокой закредитованности (торговые центры на строительство берут кредиты у банков, а потом выплачивают их довольно долго) и снижения доходов, согласен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Эту точку зрения разделяет и создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. По его мнению, под ударом могут находиться три из четырех моллов — останутся только ключевые крупные игроки, которые и стянут на себя весь трафик.

По данным «Авито Недвижимости», с января по октябрь 2022 года объем предложения ТЦ с площадью от 10 тыс. кв. м и больше по всей России вырос примерно на 14%. Лидером стал Санкт-Петербург: там за год количество объектов на продажу выросло примерно на 50%, сообщил «Известиям» руководитель категории коммерческой недвижимости ресурса Олег Изотов.

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По информации аналитиков портала DA (сервис «Сбера»), ТЦ активно продают и в Москве, а также в других городах, например, Красноярске, Череповце, Уфе. Цена на торговые центры сильно разнится. На портале сегодня продается свыше 20 моллов стоимостью от 1 млрд рублей до 8,3 млрд, рассказали аналитики.

— Мы видим интерес со стороны покупателей к торговой и коммерческой недвижимости. Но инвесторам сейчас нужно больше времени для принятия решения, так как на рынок сильно повлиял период пандемии, а также влияет общая волатильность рынка, — отметили в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст».

Некоторые объекты сейчас продаются не с первых торгов, добавили там. Под управлением «Траста» находятся 10 торговых центров, из которых шесть выставлены на продажу, сообщили в банке.

Причины проблем ТЦ сегодня в основном связаны с неудачными концепциями, неэффективным управлением, высокой конкуренцией в локации, рассказал Олег Войцеховский.

Немалым ударом для моллов стал уход западных брендов, и хуже всего то, что этот процесс сильно растянулся во времени — моллам сложно принимать решения по своей дальнейшей стратегии, сказал Дмитрий Томилин. Как писали «Известия», страну покинуло не менее трети иностранных ритейлеров.

Молл да дорог
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По данным консалтинговой компании Nikoliers, доля иностранных ритейлеров «на паузе» в столичных торговых объектах доходит до 30%. При переходе порога в 30% пустых площадей в молле начинается неминуемое «скатывание в банкротную яму», считает Александр Перемятов.

Раньше процесс банкротства ТЦ шел очень медленно, практически всегда удавалось найти нового собственника, напомнил Егор Клопенко. Но сейчас продать такие активы вряд ли получится быстро и выгодно, считает он.

Будущее бремя

Дальнейшая судьба обанкротившихся моллов будет зависеть от того, в какие руки они попадут, сказал член президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко. Для банка это непрофильный актив.

Хорошо для ТЦ перейти к другому девелоперу — с деньгами, который сможет реанимировать объект. Например, изменить концепцию, поменять значение, вдохнуть в него новую жизнь, — полагает он.

Худший сценарий — продажа молла по частям, а также снос и изъятие под другие нужды, например под застройку жилого дома, добавил он.

Молл да дорог
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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— Сейчас прослеживается тренд на продажу небольших торговых центров во многих регионах России, причем в центральных частях городов их нередко выкупают по стоимости земельного участка для сноса. Затем категорию земель меняют и начинают строительство на участке, в том числе и многоквартирных домов, — рассказал руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

В уязвимом положении находятся районные моллы, которые жили хорошо из-за своего удобного расположения рядом с домом. Сейчас, когда ТЦ вынуждены кардинально менять концепции, морально устаревшим «районникам» приходится тяжелее всего, считают в РСТЦ.

Но это не всегда так, отметил Дмитрий Томилин. Например, совсем небольшие объекты площадью около 5 тыс. кв. м у дома, где расположены бытовые и продуктовые магазины, чувствуют себя хорошо и никуда не денутся, сказал он. Положение более крупных ТЦ будет зависеть от локации, процента пустующих площадей, от профессионализма управляющей команды, сказал Дмитрий Томилин. Совсем неудачные ТЦ придется переформатировать, уверен он.

По мнению Александра Перемятова, вероятнее всего, такие объекты пойдут под строительство жилья. С ним согласен и Дмитрий Томилин. По его словам, подходящие моллы могут быть переделаны под склады, например, маркетплейсов, а в худшем случае — просто стоять пустыми.

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